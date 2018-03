Donna colpita da ischemia in ospedale ad Avezzano ma la neurochirurgia non c'è

AVEZZANO. Due giorni dopo aver partorito, quando era ancora ricoverata all’ospedale di Avezzano, si è sentita male: un mal di testa fortissimo poi lo svenimento.

La diagnosi è quella di ischemia e i medici dispongono un trasferimento d’urgenza al San Salvatore di L’Aquila dal momento che ad Avezzano non c’è il reparto di neurochirurgia. Non è la prima volta che nella Marsica e il caso, raccontato dal consigliere regionale di Si, Leandro Bracco, accende nuovamente i riflettori su uno dei punti più dolenti della sanità marsicana. Da anni infatti i cittadini chiedono di poter avere il reparto di neurochirurgia ad Avezzano.

«Si tratta di un ospedale che copre un bacino di utenza di quasi 150mila persone – spiega Bracco – e le storie come quella di questa giovane madre fanno insorgere i cittadini che hanno il diritto di pretendere un servizio efficiente che garantisca la sopravvivenza di chi ha necessità di essere operato d’urgenza. Ad Avezzano e a L’Aquila lavorano medici bravi e competenti ma è impensabile che un’urgenza possa essere gestita su una distanza di circa 60 chilometri con un tempo di percorrenza che se tutto va bene sfiora i 45 minuti».

La storia della neurochirurgia ad Avezzano nasce nel 1994 con la morte di Luca Vicaretti, un quindicenne di Celano. Era una sera di settembre e il giovane venne raggiunto da un colpo di pistola esploso accidentalmente da un amico. In quell’anno, nell’importante Comune marsicano, il reparto di neurochirurgia non c’era, all’Aquila non vi era posto per accogliere il ragazzo e così il trasferimento fu a Teramo. Da allora il padre del ragazzo, che autorizzò la donazione degli organi del proprio figlio, iniziò una vera e propria battaglia per l’apertura del reparto di neurochirurgia ad Avezzano.

In molteplici occasioni il genitore affermò che non poteva sapere se Luca si sarebbe salvato qualora ad Avezzano fosse stata presente la neurochirurgia ma allo stesso modo nessuno poteva arrivare ad affermare il contrario. Dopo il 2000 il reparto aprì e venne intitolato proprio a Luca Vicaretti. A ricordare il ragazzo all’ospedale di Avezzano c’era una targa con incise queste parole: “Perché il suo destino possa contribuire a migliorare quello degli altri”. Tutto fino allo scorso anno, quando con le dimissioni del primario Galzio, un intero territorio è tornato a dover fare i conti con i viaggi della speranza che distruggono, soprattutto psicologicamente, intere famiglie.



«Nella speranza che la giovane madre ce la possa fare e che il Signore ascolti le preghiere che le stanno giungendo da ogni parte d’Abruzzo – conclude Leandro Bracco – chiedo che la Marsica non venga penalizzata a causa della mancanza di posti letto in un reparto che deve necessariamente tornare ad essere attivo h24, con la possibilità di operare e ricoverare in loco e non a 60 chilometri di distanza. Di fronte alla tragedia che in questi minuti sta vivendo una giovane donna madre di due figli, un marito ma soprattutto due bambini uno dei quali non ha ancora compiuto una settimana di vita, la politica che detiene il potere ha il dovere di porsi molte domande».

TORDERA: «AD AVEZZANO NON C’ERA POSTO»

«La patologia della paziente trasferita dall’ospedale di Avezzano a quello di L’Aquila non era e non è, allo stato attuale, di competenza neurochirurgica; la donna sarebbe stata curata ad Avezzano se vi fosse stata la disponibilità di posti letto nel reparto di rianimazione» spiega, però, il manager della Asl, Rinaldo Tordera, in merito al caso della donna di 32 anni, colpita da un malore venerdì scorso all’ospedale di Avezzano.

«La paziente, che era ricoverata nel reparto di ginecologia dell’ospedale di Avezzano, ha avuto un problema successivo al parto da cui è scaturita una patologia neurologica la cui terapia, ancora allo stato attuale, è medica e non chirurgica. Al momento del malore che ha colpito la donna, non essendovi posti liberi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Avezzano, ne è stato disposto l’immediato trasferimento nell’ospedale di L’Aquila dove la paziente è attualmente ricoverata, in condizioni molto gravi, nel reparto di rianimazione, diretto dal prof. Franco Marinangeli, assistita con le migliori cure. Da ciò si evince con chiarezza che, trattandosi di una patologia neurologica, il neurochirurgo non avrebbe avuto nessun motivo per intervenire. E’ del tutto evidente, quindi», conclude Tordera, «che le notizie riportate su questo caso, su una presunta mancanza di assistenza ad Avezzano, sono completamente destituite di fondamento e si prestano a una palese strumentalizzazione. La paziente è stata gestita nel modo migliore dalla ASL, che va intesa come una unica squadra, organizzata per gestire tempestivamente e nel miglior modo possibile tutti i cittadini della provincia».