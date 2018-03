Ospedale Guardiagrele, sospesa la dialisi. Cittadini in allarme

GUARDIAGRELE. L'associazione “Salute è Diritto” esprime tutta la sua preoccupazione per la recente sospensione del servizio di dialisi all’ospedale di Guardiagrele.



«Nell'indifferenza generale il nosocomio ha perso un altro pezzo», dice L'associazione recentemente costituita da un gruppo di cittadini per tutelare il diritto alla salute delle aree interne.

Secondo alcune voci si sarebbe trattato di un guasto agli impianti; secondo altri, la struttura non sarebbe a norma. Fatto sta che nell'ospedale di Guardiagrele non c'è più la dialisi, che per anni ha fornito assistenza a centinaia di pazienti che oggi sono costretti a recarsi ad Ortona per essere curati.

L'associazione, inoltre, aggiunge: «ufficialmente, il servizio di dialisi è stato sospeso temporaneamente ma noi temiamo che questa situazione diventi definitiva come già accaduto in passato. Abbiamo la netta sensazione che ci sia un piano preordinato per lasciare morire l'Ospedale di Guardiagrele poco a poco, chiudendo un pezzo per volta».

In ultimo, l'associazione ricorda che appena un anno fa, l'assessore alla sanità Silvio Paolucci in un articolo apparso su "Il Centro" nel febbraio 2016, annunciava la cosiddetta "proposta Paolucci" secondo la quale i pazienti avrebbero trovato al "Santissima Immacolata" tra gli altri reparti anche il laboratorio analisi, la dialisi, l'endoscopia, la day surgery, tutti servizi che ad oggi sono stati soppressi o sospesi.

«Facciamo quindi appello», continua l’associazione, «a tutte le autorità preposte, al sindaco di Guardiagrele Simone dal Pozzo, all'assessore alla sanità Silvio Paolucci, e al Presidente della regione Abruzzo Luciano D' Alfonso perchè vengano immediatamente ripristinati i servizi cancellati a partire dalla dialisi. Dalle istituzioni ci aspettiamo fatti e non parole».

«E’ SOLO UN GUASTO»

«Un semplice guasto: non c'è altro dietro il temporaneo stop all'attività dell'Emodialisi di Guardiagrele. Perciò non c'è ragione di gridare allo scandalo e lanciare allarmi ingiustificati»: interviene il Direttore sanitario della Asl Lanciano Vasto Chieti, Vincenzo Orsatti, sulla sospensione dei trattamenti ai dializzati nel presidio guardiese.

«Come ho già scritto al sindaco - aggiunge - si è verificato un danno non riparabile a carico del sistema di depurazione necessario agli apparecchi. La ditta affidataria dei servizi di manutenzione ha provveduto alla sostituzione ed eseguito già i primi prelievi delle acque per l'esecuzione dei test microbiologici, che dovranno essere ripetuti una seconda volta a distanza di una settimana, come previsto dalle norme. Se i risultati degli esami saranno negativi, le attività emodepurative potranno essere riattivate dal prossimo 22 maggio. Nel caso in cui venisse rilevata la presenza di batteri o tossine, sarà necessario procedere a una nuova disinfezione degli impianti e ripetere gli esami di controllo posticipando di altri 15 giorni la riattivazione delle prestazioni di dialisi. Questa, e solo questa, è la verità dei fatti, perciò non c'è spazio per congetture fantasiose né per denunciare inadempienze o indifferenza da parte della Asl. E' stato fatto tutto quanto è necessario per ripristinare il servizio al più presto e nel rispetto dei protocolli esistenti».