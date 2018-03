Nuova sentenza del Tar: «vietate proroghe per concessioni balneari lo dice l’Eu»

MILANO. Proroghe sono impossibili perchè contrastano con le direttive europee. Devono essere fatte le gare pubbliche e il decreto legge enti locali 113/16 va disapplicato in quanto contrario alla disciplina Ue sulla concorrenza.

Ogni rinnovo automatico delle autorizzazioni in corso, peraltro senza un termine certo, sono illegittime

Lo stabilisce una nuova sentenza del Tar Milano dirimendo una controversia in tema di concessioni demaniali per spiagge e stabilimenti balneari che con la sentenza 959/17 ha dato una visione chiara dello scenario.

Come affermato dalla Corte di Giustizia «una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede una proroga ex lege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale a un loro rinnovo automatico, che è escluso dai termini stessi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123. Inoltre, la proroga automatica di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacuale non consente di organizzare una procedura di selezione come descritta al punto 49 della presente sentenza».

La Corte ha poi affermato che «gli Stati membri possano tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni legate a motivi imperativi d’interesse generale, “è previsto che si tenga conto di tali considerazioni solo al momento di stabilire le regole della procedura di selezione dei candidati potenziali e fatto salvo, in particolare, l’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva».





Inoltre, aggiungono i giudici del Tar, «una giustificazione fondata sul principio della tutela del legittimo affidamento richiede una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell’autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti. Una siffatta giustificazione non può pertanto essere invocata validamente a sostegno di una proroga automatica istituita dal legislatore nazionale e applicata indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in questione».

La vicenda nasce dalla procedura a evidenza pubblica bandita da un Comune per la gestione di un compendio che integra uno stabilimento balneare.

La sentenza ha già creato uno scossone nell’ambiente e al governo che aveva tutta l’intenzione di forzare la mano e salvare i diritti acquisiti in molti anni dai titolari degli stabilimenti che di fatto hanno sì investito cifre ingenti pur essendo solo concessionari e non proprietari del demanio pubblico.