Ruota panoramica Pescara, l’attrazione continua a girare in violazione delle norme

PESCARA. Quattro dirigenti del Comune di Pescara nei mesi scorsi hanno certificato che la ruota panoramica nell’area dell’ex Cofa non poteva continuare a girare oltre il 15 gennaio 2017 sotto la spinta della ditta Seghieri (proprietaria della ruota), perché serviva un bando pubblico per individuare il gestore.

Risultato? Ad oggi, quasi 4 mesi dopo la certificazione dei dirigenti, la ruota continua ancora a girare per mano della Seghieri (che non paga nemmeno l’occupazione del suolo pubblico) e del bando pubblico non c’è traccia.

Eppure solo la gara poteva giustificare la temporanea proroga del servizio alla ditta proprietaria.

A questo punto l’Associazione ‘Pescara – Mi piace’ chiede che la ruota venga smontata subito, in attesa che venga definita una nuova gara d’appalto, e imponendo all’attuale gestore il versamento dell’occupazione del suolo pubblico dal primo gennaio a oggi. «Se entro sette giorni non vedremo risultati, è evidente che interesseremo della questione gli Organi giudiziari con il terzo esposto», hanno annunciato Armando Foschi e Berardino Fiorilli.







LA RICHIESTA DI PROROGA

Esattamente un anno fa, a maggio 2016, la Società Seghieri Srl di Cusano, ha chiesto al sindaco Alessandrini di poter installare la giostra fino al 15 gennaio 2017 nell’area dell’ex Cofa. Il Comune ha espresso il proprio assenso, dando, peraltro, la concessione gratuita dell’occupazione del suolo pubblico sulla base dell’autorizzazione provvisoria all’utilizzo dell’area in oggetto, area che è di proprietà della Regione Abruzzo.

«Quindi la ditta Seghieri non sta pagando nulla come occupazione del suolo pubblico, anche se la giostra è a pagamento, non è gratuita per i cittadini, quindi ne trae un indubbio beneficio, sostenendo solo le spese dell’energia elettrica e le tasse di pubblicità», sottolinea l’associazione Pescara Mi Piace.

Passano i mesi e il 22 novembre 2016, la giunta regionale ha stabilito di concedere in uso al Comune di Pescara l’area dell’ex Cofa, di sua proprietà, fino al 30 settembre 2017 per svolgere eventi di interesse sociale, culturale e turistico.

Appena un mese prima, il 27 ottobre 2016 la stessa società Seghieri ha protocollato la richiesta indirizzata sempre all’Amministrazione Alessandrini di poter prorogare la permanenza della ruota panoramica almeno per altri due anni rispetto alla scadenza del 15 gennaio 2017, ovvero sino al 6 gennaio 2019.



I TECNICI HANNO DETTO NO

E la proposta è piaciuta all’amministrazione, tranne che per un dettaglio, che gli stessi tecnici comunali coinvolti nella vicenda hanno sottolineato alla giunta Alessandrini che la legge non consente di effettuare un affidamento temporalmente tanto lungo senza una evidenza pubblica per la selezione dell’operatore cui affidare il servizio.

Dunque serve una regolare gara d’appalto pubblica e trasparente per affidare la gestione della ruota per periodi di tempo prolungati.







VIA LIBERA ALLA GARA… ANZI NO

Il 29 dicembre 2016 la giunta Alessandrini al gran completo, assente solo l’assessore Diodati, ha approvato una delibera nella quale ha dato mandato agli Uffici tecnici e per la precisione al Settore Affari Generali – Servizio Attività Culturali e Turistiche, di attivare le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto a cui concedere l’area dell’ex Cofa per la gestione della ruota, almeno sino al 30 settembre 2017, data in cui scadrà la concessione della Regione per l’utilizzo dell’area.

Nell’attesa di far partire la gara ha poi deciso di prorogare il servizio svolto dalla Seghieri, servizio che dovrebbe restare in piedi sino, appunto, alla chiusura del nuovo appalto.

E la relazione allegata a tale delibera porta la firma di ben 4 Dirigenti comunali, Guido Dezio, Gaetano Silverii, Pierpaolo Pescara e Marco Molisani, proprio a testimoniare la rilevanza della materia, evidentemente ritenuta strategica dalla giunta Alessandrini, e la piena condivisione dell’iter fissato.



IL TEMPO PASSA

Da quel 29 dicembre sono passati ben 127 giorni, ovvero oltre 4 mesi, e non è successo nulla.

«La ditta Seghieri continua tranquillamente a lavorare, gestendo la giostra», denunciano Fiorilli e Foschi, «incassando i proventi dei relativi biglietti staccati e a oltre sei mesi dall’attivazione della giostra, nonostante le nostre reiterate richieste, non ci è mai stato consentito di conoscere quanto effettivamente abbia incassato a oggi grazie al funzionamento della ruota. E a nostro giudizio sarebbe invece anche diritto dei cittadini poter conoscere questo dato, tenuto conto del fatto che la ruota sta nell’area dell’ex Cofa senza pagare un solo euro di occupazione del suolo pubblico, mentre a un qualunque ambulante che si trova a operare in un qualunque punto della città viene chiesta la Cosap, pena il ritiro della licenza».



MA CHE FINE HA FATTO LA GARA?

Resta da capire che fine abbia fatto la gara d’appalto dal momento che i 4 dirigenti avevano certificato che non era possibile procedere con l’affidamento diretto del servizio di gestione della giostra oltre la scadenza del 15 gennaio 2017 e hanno detto chiaramente che occorreva indire una selezione pubblica per individuare il gestore, e solo la gara poteva giustificare la temporanea proroga del servizio alla ditta Seghieri.

«Di fatto», denunciano Fiorilli e Foschi, «gli stessi uffici stanno inspiegabilmente ritardando di indire la gara a evidenza pubblica, di fatto contravvenendo, a nostro giudizio, sia alla norma sia alle regole della legittima concorrenza, e questo, lo hanno attestato i Dirigenti nella loro relazione».





I TEMPI NON CI SONO PIU’

Ma ormai è chiaro che i tempi sono strettissimi e Fiorilli e Foschi fanno notare che seppure la gara dovesse partire domani, comunque passeranno 30 giorni per la presentazione delle offerte, altri 30 giorni per l’apertura delle buste, e si arriva a luglio. Quindi, individuato il gestore, occorre attendere altri 35 giorni per l’affidamento per gli eventuali ricorsi, e si arriva a fine agosto, cioè in piena estate, e quindi l’eventuale nuovo gestore si ritroverebbe con la gestione della ruota per un solo mese, nella migliore delle ipotesi, visto che il 30 settembre comunque scadrà la concessione al Comune dell’area dell’ex Cofa e a oggi non si può sapere se la Regione stessa deciderà di prorogare ulteriormente la concessione o meno.

«Il caso o la fortuna», insistono Fiorilli e Foschi, «sembrano voler indurre a pensare che questa ruota, con l’attuale gestione, continuerà il proprio servizio senza alcuna gara, senza alcuna evidenza pubblica, almeno sino al 30 settembre nel vergognoso silenzio delle Istituzioni, in violazione della delibera di giunta comunale».