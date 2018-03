Potenziare l’ospedale di Sulmona? Firmato documento segreto senza i sindacati

SULMONA. Ai sindacati non piace la classificazione dell’ospedale di Sulmona in ospedale di base. Questo significherebbe un impoverimento della struttura ed un peggioramento delle condizioni dei lavoratori e dei servizi ai cittadini.

Diversi sono già stati gli incontri tenuti con le istituzioni locali e la giunta Casini ma le posizioni rimangono distanti.



Il documento consegnato a fine aprile al sindaco dovrebbe essere -sostengono i sindacati- un punto di partenza per una piattaforma unitaria e condivisa di tutto il centro Abruzzo «al fine di consentire di formulare una proposta che risponda ai fabbisogni ed alle istanze dei cittadini del territorio».



Proposta da presentare all’assessore regionale Silvio Paolucci affinché intervenga sul piano di riordino già approvato.

Già a fine aprile «i sindaci presenti, ed in particolare l’amministrazione comunale di Sulmona», hannospiegato i sindacati Cgil, Cisl, Uil , Nursind, «si erano impegnati a stretto giro a formulare le proprie osservazioni in merito sia al nostro documento, sia in merito alla bozza di atto aziendale. Da parte nostra erano state espresse le notevoli perplessita' legate alla effettiva attuazione dell'atto aziendale (gia' di per sè penalizzante per il territorio) stanti i notevoli tagli previsti per il personale sull'intera provincia».



Ora però esisterebbe un ulteriore documento uscito dalla riunione del 3 maggio scorso tenutosi in Comune a Sulmona che i sindacati dicono di non aver firmato.



«Chiediamo», dicono, «al sindaco di Sulmona ed ai sindaci del territorio di conoscere il contenuto del documento (firmato da chi?) consegnato al direttore generale della Asl. Cosa pensano i sindaci della piattaforma sindacale e delle proposte in essa contenute? Come pensano la Asl e la Regione di finanziare l'attuazione dei piani aziendali stante la ristrettezza delle risorse economiche?

Quanti e quali finanziamenti verranno deliberati per gli investimenti in risorse umane e strumentali per la sanita’ in centro Abruzzo? Quale attenzione porra' la regione e quali soluzioni adottera’ rispetto alle giuste rivendicazioni del territorio?»

E pensare che l’obiettivo del manifesto dei sindacati era: «basta divisioni» e invece la spaccatura è conclamata.



Tra i punti che si chiedevano di attuare c’era l’attivazione a Sulmona del Centro Traumi di Zona (CTZ) operante in connessione funzionale con l'Ospedale di Castel di Sangro, e la realizzazione di una “filiera” di eccellenza anche con le strutture di riabilitazione già operative sul territorio del Centro Abruzzo come la Clinica “San Raffaele”.

Si chiedeva inoltre il potenziamento del Dipartimento dell'Emergenza/Urgenza con il potenziamento del Pronto Soccorso Ospedaliero e la realizzazione a Sulmona di un Eliporto per dare garanzie ad ogni cittadino di sicurezza e appropriatezza delle cure indipendentemente dalla ubicazione territoriale in cui si verifica l’evento acuto.

L’individuazione della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e l'immediata attivazione dei posti letto di UOC di Lungodegenza già previsti sin dal 2011.