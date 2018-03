Museo del Mare Pescara, ricostruzione e ampliamento da 4,5 milioni di euro

PESCARA. Nella giornata di ieri in Commissione Gestione del Territorio presieduta dal consigliere Ivano Martelli è approdata la proposta di delibera con cui si approverà il progetto preliminare per la ricostruzione ed ampliamento del museo del mare per 4,5 milioni.

La struttura è costata 2 milioni di euro ed è stata inaugurata a febbraio 2013 dalla giunta Mascia, adesso dopo 4 anni è in programma il costoso restyling. Nel 2015 altri 400 mila euro sono stati impiegati per il sistema antincendio.

E’ già cominciato l'esproprio verso la Croce Rossa di Roma, attualmente proprietaria. La delibera prevede prima il completamento e poi l’ampliamento del MuMa e verrà portata in Consiglio Comunale il prossimo 10 maggio per l'approvazione.

«Si tratta di fondi interamente stanziati dalla Regione Abruzzo nell'ambito del Patto per il sud – così il sindaco Marco Alessandrini e il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli - Parliamo di una consistente fetta delle risorse aggiudicate attraverso il Masterplan che ci consentirà di portare a termine e subito dopo di ampliare affinché diventi un vero e proprio riferimento turistico e culturale della città, un Museo che Pescara attende da anni. Sarà una struttura identitaria, perché raccoglierà reperti, documenti e ricerche relative al mare e che potrà essere d’impulso all’azione di tutela, diventando il punto di riferimento della storia e della biodiversità marina di cui siamo portatori. Ma sarà anche innovativa, perché, come detto, la struttura verrà ampliata per accogliere visitatori sul modello delle più belle realtà simili italiane ed europee. Una volta portata a termine e resa interamente fruibile la struttura esistente, la parte nuova si configurerà come un lungo pontile proteso verso il mare, che nascerà in un’area confinante con il realizzato, ampia 942 metri quadri. Un Museo delle Meraviglie Marine fatto di vetro e acciaio con le pareti traslucide che lasciano trasparire ciò che vi avviene all’interno, leggero e simile ad un cetaceo».

Il preliminare prevede la ricostruzione e l’ampliamento dell’ala sud- est, la realizzazione del nuovo corpo espositivo, la realizzazione di finitura delle facciate con pannelli traslucidi, oltre a finiture interne, impianto elettrico e la climatizzazione.

Con l'approvazione del progetto, in aula il prossimo 10 maggio, si aprirà poi la gara europea per l'individuazione del progettista: in pratica l’amministrazione individua sostanzialmente forma e dimensioni di quella che dovrà essere l’opera definitiva.

Il lavoro parte dal completamento della struttura esistente, per arrivare poi all'ampliamento sotto cui nascerà una nuova piazza, proprio di fronte alla Madonnina.

«E’ una grande occasione per Pescara», continua Alessandrini, «perché prevede la riqualificazione del centro nevralgico della sua storica riviera, a un passo dal porto, a un passo anche dall’ex FEA, nel cuore di uno dei suoi borghi marinari e in una zona che questa Amministrazione intende rilanciare e rendere maggiormente fruibile alla città. Un’area di riferimento anche per il turismo, con i lavori che, auspichiamo al più presto, interesseranno anche il porto che Pescara attende da decenni e che rilancerà la sua funzione di scalo commerciale e passeggeri che aveva nel passato».