Comune di Sant’Omero il Tar spazza via il dissesto ereditato

SANT’OMERO. Il Tribunale amministrativo abruzzese, con sentenza pubblicata il 29 aprile scorso, ha dichiarato improcedibile il ricorso, presentato dalla minoranza guidata dal Consigliere Alessandra Candelori, avverso la delibera di dissesto con la seguente motivazione: «Nel caso di specie, l’attività amministrativa successiva alla proposizione del ricorso e, in particolare, all’ordinanza cautelare di sospensione della delibera gravata, ha impedito la produzione degli effetti dell’accertamento e della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario e ha portato all’approvazione dei successivi bilanci di previsione e della gestione dell’esercizio 2015».







Il TAR, pertanto, ha affermato che lo stato di dissesto, derivato dalla gestione contabile dell’Amministrazione Pompizi, è stato superato grazie al lavoro attento svolto dall’attuale Amministrazione.

Infatti, come chiarito dalla sentenza, solo la puntuale attività di riorganizzazione e risanamento attuata «…ha impedito la produzione degli effetti dell’accertamento e della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario…», evitando così la produzione degli effetti negativi sulla nostra collettività.



Nel suo ultimo anno (2014) l’amministrazione Pompizi aveva lasciato il Comune di Sant’Omero senza bilancio di previsione, perché ripetutamente bocciato dal revisore dei conti.

Grande scalpore aveva destato, anche, la decisione dell’attuale minoranza, guidata da

Alessandra Candelori, di astenersi dall’approvare il proprio bilancio di chiusura relativo all’anno 2013.





Sul punto il Sindaco Luzii che ha anche la delega al Bilancio commenta: «abbiamo sempre sostenuto che il nostro comune fosse stato amministrato con troppa superficialità e lo sforamento del patto di stabilità per circa 1 mln di euro ereditato dall’annualità 2013 e certificato dal MEF ne era la prova. Un’eredità troppo pesante da sostenere per le casse comunali e per i cittadini. Abbiamo aspettato oltre due anni per giungere al termine di questa triste vicenda e ci fa piacere, dopo tanta attesa, constatare che il Tribunale Amministrativo abbia riconosciuto all’attività della nostra amministrazione competenza e lungimiranza amministrativa e contabile. Questo è stato l’unico elemento ad aver di fatto impedito gli effetti negativi del dissesto ereditato. Quello che abbiamo fatto è stato possibile solo grazie all’aiuto di tutti i cittadini, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento che, aldilà delle informazioni politicizzate messe in campo dai soliti noti, hanno fin dall’inizio ben compreso la gravità della situazione finanziaria ereditata, garantendo collaborazione, comprensione e disponibilità».

In conclusione il TAR ha dichiarato compensate le spese per gli onorari degli avvocati lasciando le spese di proposizione del ricorso in carico alla minoranza.

L’Ente è stato difeso dall’avvocato Gabriele Rapali.







«DISSESTO MAI ESISTITO»

Secondo l’opposizione e gli ex amministratori «il fallimento del Comune di Sant’Omero non è mai esistito. Grazie al tempestivo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, riuscirono a scongiurare una tale sciagura, tanto che il TAR accolse immediatamente le nostre ragioni sospendendo sin da subito gli effetti di quella deliberazione. La sentenza di chiusura della vertenza, pubblicata il 29 aprile scorso, pone una pietra tombale su quella delibera sancendone definitivamente l’annullamento e certificando che non c’è mai stato alcun dissesto. Riteniamo doveroso ricordare come il TAR abbia sancito già da quasi due anni e mezzo come fossero assolutamente carenti i presupposti fissati dalla legge per poter dichiarare il dissesto. Nel merito, infatti, occorre sottolineare che la massa debitoria oggetto del contendere, rappresentata dai crediti di terzi verso il Comune, fu quantificata dal Consiglio Comunale in Euro 1.230.273,39, somma risultata priva sia dei requisiti di liquidità ed esigibilità (richiesti espressamente dall’art. 244 TUEL) e sia dei requisiti richiesti per divenire oggetto di un riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL».



Ed ancora gli ex amministratori: «La circostanza che fino ad oggi il sindaco Luzii abbia deciso di resistere in giudizio per poter sostenere che la vicenda non si fosse ancora conclusa è il segno inequivocabile della paura di dover finalmente rendere conto del perché si fosse deciso di far pagare caro ai cittadini uno scontro politico dai presupposti del tutto errati, volto a far apparire come responsabile del fallimento del Comune la passata gestione Pompizi».