Asm s.p.a L’Aquila: approvato bilancio, utile per il secondo anno consecutivo

L’AQUILA. Mercoledì mattina l’assemblea dei Soci di ASM S.p.A., rappresentata dal sindaco Massimo Cialente, ha approvato il Bilancio consuntivo 2016 che presenta un utile di esercizio dopo le Imposte pari a 10.006 euro e un utile prima delle imposte di 203.254 euro.

L’azienda ASM S.p.A. negli anni 2014, 2015 e 2016 è stata oggetto di un profondo e radicale cambiamento sul fronte organizzativo e strutturale che ha permesso di mantenere ed anzi migliorare gli standard qualitativi senza però generare squilibri (perdite) di Bilancio.

Il consolidamento dell’azione di risanamento economico e patrimoniale di ASM S.p.A., attraverso il contenimento dei costi e l’aumento dei ricavi ha permesso di ottenere nel 2016, per il secondo anno consecutivo, un utile di esercizio. Ciò nonostante la definizione nel 2015 delle posizioni creditorie nei confronti del Comune di L’Aquila, che ha generato una sopravvenienza passiva di oltre 650.000 euro, gli aumenti del contratto nazionale di lavoro, la crescita generale dei costi dovuta al tasso di inflazione, e considerato anche il maggior impegno di risorse economiche impiegate da ASM S.p.A. per l’ampliamento del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” nel Comune di L’Aquila. In ogni caso, ASM S.p.A. ha chiesto al Comune di L’Aquila di mantenere inalterato il corrispettivo concordato nonostante tale importo sia ormai rimasto invariato già dal 2013.







Tra i maggiori obiettivi raggiunti l’apertura nel mese di giugno 2016 del Centro di Raccolta presso il nucleo industriale di Bazzano che ha raggiunto elevati standard di funzionamento, sia qualitativi che quantitativi in termini di numero di conferimenti da parte dei cittadini. Il Centro di Raccolta, è utile quale forte disincentivo per i cittadini a non procedere all’abbandono selvaggio dei rifiuti che, purtroppo, resta ancora uno dei maggiori problemi per la gestione dell’igiene urbana in una Città in ricostruzione. C’è poi stato l’avvio dei lavori di realizzazione, presso il nucleo industriale di Bazzano, della Piattaforma Raccolta Differenziata che nei prossimi mesi verranno ultimati e il consolidamento della residuale attività di gestione delle Macerie Provenienti dalla ricostruzione della Città dell’Aquila e dei c.d. Comuni del Cratere, dopo che ASM S.p.A. con la Legge 190 del 23/12/2014, legge di stabilità, è stata indicata come società incaricata del trattamento delle stesse.

ASM S.p.A., unitamente al Comune dell’Aquila, ha individuato un circuito di esercizi di ristorazione in cui è stata offerta ai clienti la possibilità di ri-portare a casa, in modo sicuro e igienico, l’eventuale cibo avanzato dal pasto ordinato.

In base ad un accodo tra l’Asm S.p.A., l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Mercato contadino “Nutrire L’Aquila”, il giorno 24 novembre 2016 è stato inaugurato un eco-point per la raccolta delle lattine in alluminio presso il Mercato Contadino di L’Aquila. L’ASM S.p.A. stessa ha fornito un apposito Eco-Compattatore. Tale iniziativa permetterà inoltre al cittadino virtuoso, per ogni lattina conferita, di ricevere presso l’eco-compattatore un’ eco-scontrino che servirà per avere uno sconto da consumare alla cassa del Mercato.



Tutto ciò sebbene il Comune di L’Aquila abbia con i suoi 473 km/q una della maggiori superfici in Italia per estensione territoriale, il costo medio per abitante per il Servizio di Igiene Urbana si attesta ad 206,46 euro, sotto le medie nazionali, 217,04 euro/kg.