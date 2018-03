‘Borghi ospitali’, «dal protocollo d’intesa esclusi stranamente molti Comuni»

ABRUZZO. Il presidente della Commissione Vigilanza, Mauro Febbo, contesta il recente protocollo d’intesa denominato ‘Borghi Ospitali-Una Strategia di Sviluppo dei centri storici’.

L’esponente di Forza Italia sostiene che ci sia una stranezza: «viene definito come capofila il pur bellissimo Comune di Tollo, situato a pochi chilometri dal mare e vicino ad Ortona, che nulla c'entra con la strategia interna Basso Sangro Trigno».

Inoltre Febbo fa notare come vengono invitati a far parte di questa intesa solo 20 Comuni su 33 escludendo di fatto molte realtà importanti e storiche delle aree interne come ad esempio Gamberale (il comune abruzzese situato a più alto livello sul mare, oltre mt 1400) Roccascalegna, Borrello, Quadri, Pizzoferrato e Villa Santa Maria.





«Questo esecutivo regionale», insiste l’esponente di Forza Italia, «cambia le carte e le regole del gioco a partita ancora aperta. Un comportamento deplorevole che la dice lunga di come vengono gestiti sia i fondi dedicati al Masterplan sia i fondi europei. Eppure lo specifico progetto sulla valorizzazione dei centri storici è frutto di un intenso lavoro sul territorio, che ha portato ad un confronto con gli amministratori sulle reali esigenze di sviluppo dell’area Basso Sangro Trigno dopo una discussione con microimprese, aziende e Tour Operator». Attività documentata e testimonianza attraverso la corrispondenza, fatta di schede tecniche ed email, tra le varie amministrazioni e la struttura regionale per sviluppare uno specifico progetto inerente i centri storici.





«Una idea che doveva servire allo sviluppo di quella precisa area interna Sangro e Trigno», continua Febbo, «che sono quelle che lodevolmente devono essere avvantaggiate rispetto a programmazioni, investimenti e finanziamenti regionali. Mi auguro che la scelta illogica ed inopportuna non sia ricaduta sul Comune di Tollo per motivazioni di natalità e/o elettorali, per cui presenterò sia una interrogazione con risposta urgente che convocazione di apposita commissione di Vigilanza con la presenza dell'assessore regionale Andrea Gerosolimo e del Direttore generale Cristina Gerardis al fine di comprendere come verranno impiegati i 15 milioni e 800 mila euro definiti dal Masterplan nel progetto specifico sulla valorizzazione dei centri storici».





«Strana è la concezione che il Consigliere Regionale Mauro Febbo, amico dell'Onorevole Fabrizio Di Stefano (a Tollo denominato Chi l’ha visto) ha della partecipazione e dell’iniziativa progettuale dei comuni abruzzesi alle opportunità regionali», ha risposto i sindaco di Tollo, Angelo Radica, «i cittadini di Tollo devono sapere che Mauro Febbo amico di partito dell’Onorevole fabrizio Di Stefano che a sua volta è sostenitore e ispiratore ombra della lista Idea Comune si schiera contro la possibilità che Tollo proponga un progetto di recupero del centro storico e quindi concorra liberamente ad intercettare circa 20.000,00 € in quanto ha dato i natali a Silvio Paolucci. Strano modo di fare politica. Noi abbiamo letto la scheda, elaborato e proposto un progetto articolato alla Regione Abruzzo in veste di capofila di 20 comuni. Null’altro. Come mai in questo articolo/denuncia viene citato solo Tollo ?»