Crollo palazzetto Introdacqua, 7 indagati. Minoranza: «strane amnesie dell’ex sindaco»

INTRODACQUA. Nove persone indagate tra amministratori pubblici, tecnici e responsabili della ditta esecutrice dei lavori.

E’ finito così il caso del crollo del palazzetto dello sport di Introdacqua che un anno fa aveva ricevuto anche l’attenzione di Striscia La notizia.

Il tetto della struttura, inaugurata nel 2008, è crollato appena quattro anni dopo sotto il peso della neve. Nel mirino della Procura sono finiti il sindaco Terenzio Di Censo e il predecessore Giuseppe Giammarco, entrambi per l’ipotesi di abuso d’ufficio.





Secondo la Procura prima Giammarco e poi Di Censo si sono rifiutati di convocare il consiglio comunale, come richiesto dalla minoranza, per avviare una discussione per arrivare a stabilire le responsabilità del cedimento del tetto del fabbricato, in modo da agire in via stragiudiziale nei confronti dei responsabili del crollo.

Insieme ai due sindaci infatti sono stati raggiunti da avviso di garanzia l’architetto progettista e direttore dei lavori, Gianni Giorgi, l’ingegnere capo del Comune di Introdacqua, Pasqualino Susi, Giuseppe Verna, legale rappresentante della ditta subappaltatrice che ha eseguito i lavori sul tetto. Nei guai sono finiti anche Nicola Gabriele Di Cencio, ingegnere e direttore tecnico dei lavori e dei calcoli del tetto, Sergio Berardi, architetto collaudatore e Franco Masciulli, tecnico della Marrollo e Calogero Marrollo, amministratore unico della ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori al palasport. Per questi ultimi la Procura ipotizza responsabilità nel crollo della struttura, in particolare del cedimento che ha interessato il tetto. Il palazzetto realizzato negli anni Novanta costò quasi un milione di euro, stanziati dalla Regione.





La minoranza in Consiglio comunale a questo punto si mostra fiduciosa: «le indagini permetteranno di capire le cause del crollo e le responsabilità del caso». Ma i consiglieri contestano anche l’ex sindaco, oggi consiglieri di maggioranza: «oggi, dopo circa 5 anni dal crollo, ricorda di avere depositato una denuncia-querela in Procura. Considerato il rilevante tempo trascorso, sarebbe stato - opportuno e doveroso - informarsi sugli esiti delle indagini che, seppur archiate all’epoca, potevano essere riavviate con ulteriori accertamenti, come poi legittimamente e giustamente accaduto. La denuncia presentata non veniva neppure depositata agli atti del Comune, procedura a dir poco “discutibile” e realmente immotivata. Le stesse amnesie dell’ex sindaco riemergono leggendo i verbali del consiglio comunale del 26 marzo 2012, dove ad una interrogazione presentata dalla minoranza, lo stesso dichiarava che “...all’esito delle indagini giudiziarie si riporterà la questione all’esame del Consiglio Comunale...”. Inoltre, le “dimenticanze” aumentano anche in relazione alle molteplici richieste della minoranza, presentate in questi anni, per la convocazione di un Consiglio Comunale, finalizzate alla discussione delle azioni amministrative da intraprendere a difesa dell’Ente per i danni subiti. Richieste più volte rigettate - per usare un eufemismo - con astratte e fumose motivazioni e, soltanto a seguito della “diffida” del Prefetto di L’Aquila veniva ordinata l’immediata convocazione, in base alle richieste presentate dal gruppo di minoranza. Ma su questi lampanti ed innegabili fatti, l’ex sindaco sottace come tutti i componenti di maggioranza, rimasti in questi anni “a guardare” senza avviare alcuna azione a tutela dell’Ente».