I servizi segreti: «due terroristi Isis curati a Pescara e Milano»

ABRUZZO. Mentre l’opinione pubblica è impegnata da giorni a cercare di capire quale sia il reale ruolo svolto dalle Ong nell’enorme business che si è sviluppato con l’accoglienza di profughi e se siano vere le presunte connivenze tra scafisti e associazioni benefiche, scoppia un altro caso che farà discutere per giorni.

Un rapporto dei servizi segreti italiani di diverse settimane fa informa che alcuni capi dell’Isis sarebbero giunti in Italia e curati in alcuni ospedali, infiltrandosi e fornendo false generalità.

La notizia è finita sul giornale britannico The Guardian e ripreso dal giornale diretto da Maurizio Belpietro, La Verità, che ha fornito ulteriori dettagli.

Secondo il rapporto citato dai giornali ci sarebbe una vera e propria rete “solidale” per portare Jiadisti in Italia e in Europa per curarli. I feriti verrebbero spacciati come libici mentre in realtà sarebbero terroristi arabi e non si capisce come e perchè poi siano finiti proprio a Pescara per essere curati.

L'inchiesta del quotidiano britannico parte da un documento dell'intelligence italiano.

Gli 007 annotano che esisterebbe una rete complessa in cui, a partire dal 2015, i membri dell'Isis e di altre organizzazioni terroristiche si sono infiltrati in Europa fingendo di essere combattenti libici feriti. Un escamotage che permetterebbe loro di essere curati negli ospedali europei e poi essere liberi di muoversi indisturbati.

Nell'incartamento dell'intelligence italiano visionato e citato dal Guardian si leggerebbe: «I membri dell'Isis sono coinvolti nel contrabbando di uomini feriti dalla Libia e stanno usando questa strategia per viaggiare fuori dalla Libia con falsi passaporti».

Inoltre, nella carte si parlerebbe di un progetto sanitario di origine occidentale per la riabilitazione e la cura dei libici feriti.

Nonostante questo progetto sia sorvegliato dal governo riconosciuto dall'Onu a Tripoli, gli 007 italiani lo definiscono «dubbioso e ambiguo», come riporta il The Guardian.

Il suggerimento che giunge dalla carte visionate dei giornalisti britannici è quello che il governo libico abbia involontariamente pagato le spese di viaggio dei tagliagola, confondendoli con combattenti legittimi.

La filiera avrebbe utilizzato visti speciali, diplomatici e di gestori del settore sanitario del programma “Comitato Assistenza Feriti Libici”.

Sempre secondo il documento dei servizi segreti «dal 15 dicembre 2015, un numero sconosciuto di combattenti feriti dello Stato islamico in Libia è stato trasportato fuori dal paese in un ospedale di Istanbul per sottoporsi a un trattamento medico».

Dai dati emersi risulterebbe che i falsi libici proverrebbero dalla zona di Fataeh.





«I miliziani - scrivono i giornalisti inglesi, dopo aver analizzato il documento dell'intelligence - presenterebbero falsi passaporti e, presentando come membro del rapporto Majlis Shura Thuwar Benghazi (MSTB) al personale medico di Misrata».

Sarebbe questa la città sede centrale della rete che avrebbe esportato jihadisti nei loro centri medici anche in Turchia, la Romania, la Serbia e la Bosnia, ma i feriti sembrano aver soggiornato in Francia, Germania e Svizzera.



Questo gruppo di presunti terroristi si sarebbe formato nel 2014 ed è stato guidato da un uomo chiamato Wissam (o Wassam) Bin Hamid il quale ricoprirebbe un ruolo di primo piano in questa storia, anche se alcune notizie lo danno come vittima di un raid dell'esercito libico.

Si tratta di un personaggio ambiguo e misterioso; nel novembre 2015 il New York Times lo definiva «l'uomo di punta incaricato di ottenere i soldi dal governo di Tripoli e acquisire armi per le milizie di Bengasi».

Sempre secondo il New York Times veniva definito come «il signore attorno al quale ruota tutto; in parte perché ha mantenuto buoni rapporti con tutte le fazioni, incluso lo Stato islamico».





Nel 2011 veniva indicato come uno dei ribelli che si oppose a Gheddafi e organizzò la rivolta diventando uno dei leader della milizia musulmana. Secondo alcune fonti avrebbe reclutato anche soldati da alcuni campi in Afghanistan.



Wissam aveva anche rapporti con l’organizzazione araba Ansar Al Sharia, cioè l'organizzazione jihadiste responsabile dell'attacco alle sedi diplomatiche e statunitense di Bengasi del settembre 2012. A quel tempo i servizi segreti statunitensi lo legavano a doppio filo con Al Queda. Secondo quanto riportato nel rapporto dei servizi segreti, Wissam e suo fratello, Qais, sarebbero elementi centrali dell’organizzazione del traffico dei feriti finti libici ma veri terroristi Isis.

Secondo quanto riferito a La Verità dal giornalista Lorenzo Tondo, autore dell'inchiesta su The Guardian, i due fratelli sarebbero stati avvistati anche in Italia e precisamente a Milano nell’ottobre del 2015 assieme a Ali Abu Suda, viceministro del congresso libico.

A Pescara sarebbe stato curato proprio il fratello di Wissam, Qais, poi trasferitosi di nuovo a Milano, città da cui avrebbe fatto partire un bonifico da 921.500 euro a favore di una società di diritto cinese.

Dall’Italia sarebbe transitato anche un terzo fratello, Akram Bin Hamid, indicato dai servizi segreti come un personaggio di primo piano fra i combattenti dell'Isis.

Anche Akram sarebbe stato curato a Pescara dove avrebbe subito un intervento chirurgico alla gamba.

La notizia apre inevitabilmente scenari inquietanti e domande che per ora rimangono senza risposta ma che in un modo o nell’altro potrebbero mettere al centro di vicende molto grosse una regione piccola e tranquilla come l’Abruzzo del tutto estranea alle logiche e le dinamiche delle guerre arabe di religione.

Almeno così si pensava.