Alienazioni Città Sant’Angelo, opposizione dice no. Giunta va avanti

CITTA’ SANT’ANGELO. Consiglio comunale infuocato sul Piano delle Alienazioni immobiliari del Comune di Città Sant'Angelo.



L'Ente mette in vendita buona parte del proprio patrimonio, progettando anche cambi di destinazione urbanistica, che causeranno il passaggio di aree attualmente di verde pubblico o a destinazione sportiva, in aree edificabili, quali il lotto sito in Piano della Cona.

I consiglieri Lucia Travaglini, Matteo Perazzetti e Maurizio Valloreo hanno presentato una sospensiva e uno stralcio dal Piano delle Alienazioni sia del locale ludoteca Fonte Umano, sia dell'ex Parco Gigiotto, entrambi infatti sono immobili strumentali all'esercizio delle funzioni dell'ente, «pertanto non alienabili cosi come la stessa normativa di riferimento prevede ( art 58 DL. 18/ 2001)».

L'assessore e il sindaco non hanno dato alcuna risposta in merito al dubbio di legittimità sollevato, perché le esigenze di coprire i debito del Comune e chiudere il Bilancio hanno prevalso, sostiene l’opposizione.

La ludoteca fu inaugurata solo nel 2011 alla presenza di varie autorità politiche, ma oggi è la stessa politica che la vuole chiudere.



«Abbiamo fortemente caldeggiato un ripensamento», dicono Travaglini e gli altri, «soprattutto per il Parco Gigiotto, perché il timore è che vi sorga un nuovo esercizio commerciale e sotto questo aspetto la zona di San Martino è già satura. Anzi , già diverse attività hanno chiuso battenti, lasciando strutture vuote.

I cittadini in primis pagano le conseguenze di questa politica che ha portato traffico, inquinamento acustico e atmosferico, ma soprattutto una forte crisi dovuta alla concorrenza accesa tra le varie attività.

Il timore è che si vada a fiaccare oltremodo la solidità di esercizi già esistenti o in via di apertura, nonché dei posti di lavoro ad essi collegati. Ma evidentemente non sono preoccupazioni condivise dalla maggioranza che ci governa, che ha a cuore ambiente, salute, lavoro, ma solo a parole».

«I fatti e le scelte politiche», insistono i consiglieri, « guardano in tutt'altra direzione: nuovi tagli ai servizi per le famiglie e soprattutto nessuno stanziamento in bilancio per Salute, Lavoro. I cittadini chiedono tutt' altro: spazi di aggregazione e maggiore vivibilità. Probabilmente si riscoprirebbe anche il piacere di una passeggiata all'aperto senza dover superare il traffico domenicale che ci costringe a rinchiuderci nei centri commerciali».