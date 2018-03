Inchiesta taglio alberi Pescara, si va verso l’archiviazione

PESCARA. Si profila una richiesta di archiviazione del pm Salvatore Campochiaro sull’inchiesta partita da un esposto delle associazione ambientaliste che denunciavano il taglio indiscriminato di 121 alberi a Pescara.

Una richiesta che potrebbe trovare l’accoglimento anche perché la Soprintendenza aveva rilasciato l’autorizzazione al taglio già ad Agosto 2016.

L’indagine verte sui lavori avviati dall’amministrazione comunale per tagliare piante ‘pericolose’ identificate nella relazione stilata dall’agronomo incaricato dall’ente, Carlo Massimo Rabottini.

Una relazione contestata dagli ambientalisti firmatari dell’esposto in quanto tutta la procedura si sarebbe basata esclusivamente su un’analisi visiva priva addirittura del riconoscimento delle specie di appartenenza degli alberi esaminati e non sull’analisi strumentale.

La ditta incaricata aveva cominciato ad abbattere alcuni alberi in viale Regina Margherita, poi lo stop per un provvedimento emanato dalla Soprintendenza alle belle arti e paesaggio d’Abruzzo. Contro quel provvedimento l’amministrazione aveva fatto ricorso e ha vinto.

I lavori, quindi, sono poi ripresi e sono andati avanti in altre zona della città.





Tre gli indagati: il dirigente del Comune Giuliano Rossi e il funzionario responsabile del settore Verde pubblico Mario Caudullo accusati di abuso d’ufficio e deturpazione di bellezze naturali e Carlo Antonio Barretta, titolare della società Vivai Barretta Srl affidataria dei lavori di abbattimento. Il reato ipotizzato in questo caso è di furto e deturpazione di bellezze naturali.

I tre nelle scorse settimane sono stati interrogati dai Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo di Pescara su delega del pm Campochiaro. I tre hanno risposto alle domande e depositato memorie da cui emergerebbe la loro estraneità alle condotte contestate.

Il dirigente Rossi, ad esempio, ha spiegato la necessità di procedere celermente all’abbattimento delle alberature pericolanti per evitare situazioni di pericolo e episodi di schianto di alberi già avvenuti in via Italica, via Scarfoglio ed in via della Pineta.

In quel caso a pagarne le conseguenze furono alcune auto danneggiate e passanti feriti.

Sul caso di furto di piante segnalato nella denuncia dell’associazione “ Ornitologica Abruzzese” Barretta ha chiarito che nessun albero è stato asportato dolosamente e che eventuali tagli di alberi non segnati sono avvenuti a causa di ignoti che avrebbero provveduto a contrassegnare alberi non da abbattere per ingenerare confusione e rallentare i lavori.