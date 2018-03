Elisoccorso e ambulanza in aeroporto. Mancini (Asl): «nessuna irregolarità o disagio»

PESCARA. Non ci sono disservizi e se ci sono stati finiranno entro breve tempo. Si può riassumere così la spiegazione che il manager della Asl di Pescara dà sulla parte del servizio di elisoccorso che dall’aeroporto arriva fino all’ospedale.

Armando Foschi nei giorni scorsi aveva scoperto che dopo l’appalto l’elicottero non poteva più atterrare sul tetto del parcheggio adiacente al nosocomio perché troppo pesante. Ieri invece aveva scoperto che l’ambulanza per il trasporto navetta rimaneva fuori dal sedime aeroportuale per mancanza di autorizzazioni. Questo, secondo la denuncia del politico, avrebbe comportato un ulteriore disagio nel disagio con trasbordi e perdita di minuti prezioni da aggiungere a quelli che poi si perdono nel tragitto nel tessuto urbano.

«Il Servizio regionale di elisoccorso», spiega a PrimaDaNoi.it Armando Mancini, «avviene con modalità rispettose delle norme e senza che ci siano le irregolarità e i disagi lamentati nell’articolo».

Il manager spiega che il Servizio 118 ha una postazione interna all’aeroporto con una propria autoambulanza (quella del posto fisso) mentre l’altra (quella del servizio navetta della Asl) «staziona all’interno dell’area aeroportuale, a fianco dell’hangar in cui si trova l’elicottero dell’elisoccorso. Quindi non corrisponde al vero quanto detto «l’autoambulanza che pure riporta la scritta “Abruzzo Soccorso”, resta parcheggiata fuori dall’aerostazione …”».

Veri invece i problemi dell’abilitazione del personale della società aggiudicataria del servizio trasporto ad operare all’interno dell’area aeroportuale.





«Il personale che opera all’interno dell’aerostazione», spiega Mancini, «deve essere sottoposto ad un periodo di formazione obbligatoria a cura della società che gestisce l’aeroporto. La frequentazione del corso - della durata di alcune settimane - consente di conseguire i titoli abilitanti necessari (patentini). Il personale della società vincitrice dell’appalto del servizio sta quindi, come previsto, completando il periodo di addestramento obbligatorio che si concluderà proprio in questi giorni».

Nel frattempo che questo accade che si fa?

«Nelle more del conseguimento del titolo», spiega Mancini, «gli operatori del 118 scortano l’ambulanza dal varco doganale, per alcune decine di metri, fino all’elicottero, e da questo sino al varco medesimo , senza alcun ritardo o disfunzione nel servizio, come invece si ipotizza nell’articolo».

Esattamente come riportato nella descrizione fatta da Foschi.

La buona notizia sembra di capire è che almeno il doppio trasbordo dovrebbe cessare a breve.