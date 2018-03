«L’Elisoccorso atterra all’aeroporto ma l’ambulanza del 118 non può entrare»

PESCARA. La società che vince l’appalto non avrebbe i mezzi idonei dotati di parafiamma, né il personale autorizzato ad accedere all’interno dello scalo aeroportuale e così l’ambulanza resta fuori dall’area dell’aerostazione.

È l’ennesima beffa che si sta verificando a Pescara, dopo il ‘caso’ dell’elisuperficie dell’ospedale di Pescara divenuta inservibile dopo che l’ultimo appalto ha decretato come vincitrice una ditta che ha fornito un elicottero troppo pesante per la malandata pista di atterraggio.

È la denuncia arrivata da Armando Foschi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale, venuto a conoscenza della vicenda.

«Il servizio di soccorso sanitario all’interno dell’area aeroportuale di Pescara – ha spiegato il Coordinatore Foschi – prevede la presenza, ventiquattro ore su ventiquattro, di una postazione interna fissa del servizio 118 per il soccorso degli eventuali passeggeri, e soprattutto la disponibilità costante di un’autoambulanza per garantire l’eventuale trasporto in ospedale dei pazienti che ne abbiano necessità, un servizio peraltro che, come ben si comprenderà, ha assunto una importanza vitale dopo che dallo scorso 11 marzo l’elisuperficie annessa al Pronto soccorso è divenuta inutilizzabile visto che la nuova società, che si è aggiudicata la gara della Ausl per la prestazione, ha fornito un mezzo troppo pesante per la struttura».



Ciò significa che oggi il servizio di elisoccorso atterra in aeroporto, dove i malati vengono prelevati e portati in ospedale a bordo di un’autoambulanza, con tutti i ritardi e i disagi comunque connessi. Ed è chiaro che se l’ambulanza deve rimanere fuori i tempi si allungano ancora di più. Viceversa se viene fatto uno strappo alla regola si potrebbero correre ulteriori rischi ed operare non in totale sicurezza.



Non da molto la Asl di Pescara ha aperto le buste della gara e il servizio è stato aggiudicato ma la società non può entrare in aeroporto.

«Accade da circa due settimane», dice Foschi, «da quando il nuovo servizio è entrato in funzione a regime, l’autoambulanza, che pure riporta la scritta ‘Abruzzo Soccorso’, resta parcheggiata fuori dall’aerostazione ed il personale della società vincitrice non è dotato dei tesserini d’accesso all’interno delle aree riservate».



Allora cosa accade quando atterra l’elisoccorso?

Gli operatori della postazione fissa del 118 in servizio in aeroporto (quella che deve assicurare l’intervento in caso di incidente in loco), devono uscire fuori dall’aerostazione e scortare fisicamente l’autoambulanza all’interno dell’area riservata. E, allo stesso modo, è il personale del 118 che deve ‘scortare’ e permettere l’ingresso del personale addetto all’autoambulanza, quindi sanitari, infermieri e barellieri, anch’essi privi di autorizzazioni e patentini.









«A questo punto sorgono le nostre domande – ha proseguito il Coordinatore Foschi -: com’è possibile che una gara d’appalto inerente un servizio essenziale di tale rilevanza, a maggior ragione oggi, sia stato aggiudicato a un’azienda che non ha né i mezzi idonei né il personale autorizzato? Chi si sta concretamente e fisicamente assumendo la responsabilità di permettere l’accesso in area aeroportuale riservata a personale e mezzi non autorizzati e non attrezzati in maniera adeguata? L’Enac, ossia l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ovvero la massima autorità aeroportuale nazionale, è a conoscenza di tale situazione? Ovvero, la Saga, comunque responsabile ultima di tutto quanto accade in ambito aeroportuale, ha informato l’Enac delle modalità di svolgimento del servizio di elisoccorso in aerostazione e dell’attuale utilizzo di mezzi non idonei? E l’Enac è a conoscenza dell’impiego di personale non munito di tessera per accedere alle aree sensibili? E la Ausl, comunque responsabile del servizio di elisoccorso, sa che oggi l’autoambulanza in servizio presso l’aeroporto per il prelievo dei malati che arrivano in elicottero, deve stazionare fuori dall’aerostazione in quanto non dotata delle attrezzature richieste? Ovvero, ha calcolato gli ulteriori ritardi causati da tale delocalizzazione dell’ambulanza? E infine la Prefettura è a conoscenza di tale situazione e del baratro in cui sembra stia precipitando il servizio di soccorso a Pescara?».