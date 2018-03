Protestarono contro i tagli degli alberi: ambientalisti indagati a Pescara

PESCARA. In America si piange l'albero più vecchio che ha smesso di vivere dopo 600 anni. In Italia la battaglia contro il taglio degli alberi in città ha avuto un epilogo molto noir e poco green.

A chiusura indagini, a Pescara, per sei cittadini che la scorsa estate si sono opposti all' abbattimento è stato avviato un procedimento penale «per interruzione di pubblico servizio».

Un 'caso' sul quale il coordinamento 'Salviamo gli alberi' per oggi ha convocato una conferenza stampa, nel capoluogo adriatico, alla presenza di due degli indagati, Loredana Di Paola cittadina del Coordinamento, e Massimo Melizzi, presidente dell'associazione Pescara Punto Zero.





Un fatto che sta agitando molto i movimenti che da tempo non vedono più di buon occhio l’azione della procura troppo spesso morbida contro l’amministrazione comunale pescarese che comunque non ha brillato per comportamenti limpidi e lineari in diversi campi. Molte le ombre anche nel caso del taglio degli alberi condito con qualche leggerezza di troppo poi recuperate in extremis e solo dopo le proteste degli ambientalisti. Sempre dopo le proteste si sono potuti accertare alcuni errori sulla decisione dei tagli.

Gli altri indagati sono Caterina Artese, dottoressa forestale e i cittadini Raffaello Caiano, Simona Pieramico e Junio Valerio Araneo.

Loredana Di Paola ha scritto sulla sua pagina Fb: «Un atto reazionario e intimidatorio quello dell'amministrazione di Pescara.

Invece di mandare a processo i cittadini che protestano, gli amministratori dovrebbero far bene il proprio lavoro, cioè tutelare (non devastare) i beni pubblici. Grazie alla nostra battaglia sono salve decine di alberi di altissimo valore storico e paesaggistico».

Da parte del Comune di Pescara fanno sapere che l'amministrazione «ha sempre dichiarato di aver agito applicando tutte le normative vigenti e richieste, condividendo anche un percorso di confronto in merito alla manutenzione delle alberature pericolose con le associazioni, ma sempre considerando come prioritaria e ineludibile la tutela della pubblica incolumità».

Nell’altra inchiesta aperta dai carabinieri forestali che ha verificato le ipotesi di reato contenute negli esposti giunti si contano tre indagati ma molte delle accuse iniziali sono cadute.









Sulla vicenda interviene anche il Wwf Chieti-Pescara che parla di «ennesimo capitolo della lunga querelle sul verde urbano a Pescara» e giudica «sconcertante che 6 cittadini siano indagati per aver difeso il patrimonio della città».

Tensioni ora superate, dice il Wwf Chieti-Pescara.

I fatti, ricorda l'associazione del Panda, risalgono allo scorso anno quando il Comune di Pescara convocò, nell'estate 2016, le associazioni ambientaliste e i cittadini per annunciare che pochi giorni dopo sarebbero iniziati su varie strade i tagli di 121 alberi considerati a rischio crollo.



Ci furono immediate polemiche e tensioni.

«La situazione oggi è diversa: il Comune ha istituito un tavolo verde - riferisce il Wwf Chieti-Pescara - ha ascoltato le ragioni di chi si opponeva a quei tagli, è stato stabilito che nella gran parte dei casi l' esame 'a vista' non è sufficiente a stabilire la reale pericolosità di un albero". Da qui l'appello a "superare con un pizzico di buon senso anche la querelle giudiziaria».

Nell'ultimo tavolo verde di giovedì scorso in Comune, si è stabilito che sono 19 gli alberi pericolosi, 9 quelli «su cui è necessario intervenire subito con l'abbattimento perché rappresentano un rischio per la pubblica incolumità a causa dello stato in cui si trovano».

Ora lo sguardo si sposta a Chieti. Anche qui sono stati decisi abbattimenti di alberi 'malati'. Ma, sottolinea il Wwf Chieti, «sono gli interventi di errata manutenzione che compromettono la salute delle piante in contesti urbani».