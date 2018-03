Miniera dismessa senza lavori di messa in sicurezza: condannate Regione e Sama

ABRUZZO. La Regione Abruzzo entro 90 giorni dovrà fare in modo che la ditta SAma in liquidazione disponga la messa in sicurezza del sito minerario Imbocco del Pilone nel comune di Abbateggio.

Lo ha deciso il Tar Abruzzo che si è espresso sul ricorso presentato dall’amministrazione comunale difesa dall’avvocato Claudio Di Tonno, che ha trascinato l’ente regionale davanti ai giudici amministrativi perché, nonostante una precedente sentenza del Consiglio di stato, nessuno si è mosso.

Tecnicamente si parla di un “giudizio di ottemperanza” cioè quella procedura che si deve mettere in piedi dopo aver già ottenuto una sentenza che non è stata onorata. In questo caso dopo mesi di inerzia da parte della ditta tenuta per legge alla messa in sicurezza e pure della Regione che si è “distratta” non pretendendo il rispetto della legge.

Sempre i giudici amministrativi hanno stabilito la nomina «per il caso di persistente inottemperanza» di un commissario ad acta, individuato nel provveditore interregionale per le opere pubbliche per le regioni Lazio - Abruzzo – Sardegna, «con facoltà di sub-delega nominativa».

Regione e Sama s.r.l. in liquidazione, in solido tra loro, dovranno anche rifondere al Comune di Abbateggio le spese di causa per 5 mila euro. .

Il sito minerario Imbocco del Pilone era stato oggetto di una concessione alla Sama (concessione mineraria di roccia asfaltica e bituminosa denominata San Valentino), ma era poi stato dismesso, con l’assenso della Regione.

Il Comune di Abbateggio aveva censurato questa determinazione perché non c’era stata alcuna indicazione alla concessionaria sulla messa in sicurezza dei siti minerari dismessi.







Secondo i giudici in tutta questa storia c’è un dato pacifico ovvero la «situazione di abbandono della galleria mineraria Imbocco del Pilone»

Censurato anche il comportamento della Regione che, scrivono i giudici, «si è limitata a costituirsi in giudizio con comparsa di mera forma e a depositare copia di alcuni atti assunti nell’ambito del procedimento finalizzato alla messa in sicurezza».

Secondo la Sama in liquidazione, invece, le modalità individuate dalla Regione per l’intervento avrebbero contemplato «interventi che non le competono». Da qui il rifiuto formale ad intervenire.

Per i giudici è comunque rimessa alle esclusive valutazioni di ordine tecnico-discrezionale della Regione definire le modalità di messa in sicurezza del sito.

Secondo il Tar appare comunque ingiustificata la richiesta del Comune di condannare la Regione al pagamento di una penalità di mora. Respinta pure la domanda di condanna della Regione al risarcimento dei danni subiti dall’amministrazione in quanto non sono stati dimostrati.



«Si è conclusa questa lunga battaglia; ora sia la Regione che Sama non hanno più possibilità di astenersi, pena l’arrivo del commissario per l’ottemperanza dei lavori», ha commentato l’avvocato Claudio Di Tonno.



Secondo una stima provvisoria il valore dei lavori è di circa 700mila euro a carico di Sama che tuttavia è una società in liquidazione, cioè una procedura fallimentare che potrebbe anche concludersi con la morte definitiva della società.

Il rischio che anche questa volta a pagare sia la collettività è molto alto.