Pescara, addio nonni vigilantes davanti alle scuole

PESCARA. Il Comune di Pescara è rimasto senza copertura e senza soldi destinati ai nonni-vigilantes e dopo 20 anni il servizio torna in mano alla polizia municipale.

Il caso è esploso, spiega il consigliere comunale Marcello Antonelli, perchè l’amministrazione e i dirigenti addetti al servizio, anziché acquistare l’intero pacchetto di voucher utile a coprire l’attività sino a fine anno scolastico, si sono abituati ad acquistare i voucher mese per mese. Cosi scattata la norma Gentiloni che ha abolito i voucher il Comune è rimasto a bocca asciutta.

Posizione ben diversa, invece, quella avuta per la copertura del servizio di ‘M’Impegno per Pescara’: «in questo caso la giunta Alessandrini», spiega Antonelli, «ha assunto un impegno con l’Inps per la fornitura dei voucher per l’intero periodo del progetto e dunque quei ticket sono garantiti, seppur purtroppo destinati a un esercito di persone che trascorrono le loro giornate a ciondolare in Comune senza avere nulla di preciso da fare, sempre per l’incapacità programmatoria della giunta comunale».





Quello che è successo però negli ultimi giorni ha secondo alcuni il sapore della beffa: la giunta ha approvato una delibera con cui ha deciso di utilizzare 22mila euro dei fondi destinati a ‘M’impegno per Pescara’ per pagare i nonni-vigilantes, autorizzando in tal senso il Comandante della Polizia municipale Maggitti.

Ma un consigliere comunale di maggioranza, venuto a conoscenza dell’utilizzo del fondo, ha sbattuto i pugni sul tavolo, ha minacciato di far cadere la maggioranza di governo, e subito la delibera di giunta è diventata carta straccia.

Il risultato è che i nonni-vigilantes sono stati mandati a casa e la vigilanza dinanzi alle scuole è stata riassorbita dalla Polizia municipale che ogni giorno, per due volte al giorno, viene distolta dalle proprie incombenze inerenti l’ordine pubblico, il traffico, o la Polizia giudiziaria e viene spedita a far attraversare la strada ai bambini che entrano o escono da scuola, due vigili per ciascun istituto.

Il punto è che non ci sono sufficienti agenti in servizioi per garantire la copertura di tutte le scuole e così di fatto il servizio dei vigili urbani non è garantito per tutte.

«Un vero successo per il sindaco Alessandrini che incredibilmente è riuscito a bloccare un servizio che è andato tranquillamente avanti per vent’anni – ha sottolineato il capogruppo Antonelli -, un servizio istituito e nato ben prima che arrivassero i voucher e che ogni amministrazione è sempre riuscita a finanziare con fondi propri, un servizio peraltro essenziale che ha sempre rappresentato un supporto fondamentale per i vigili urbani». Francamente riteniamo inaccettabile tanta incapacità e approssimazione, e la misura è veramente colma perché non è possibile che il sindaco Alessandrini riesca a sbagliarle tutte. A questo punto vogliamo metterlo alla prova con la sua giunta: regaleremo a ciascuno di essi un bicchiere per vedere se almeno sono capaci a fare la ‘o’ disegnandoci attorno o se anche tale compito è superiore ai loro evidenti limiti».