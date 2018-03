Aca, 450 mila euro di consulenze in 16 mesi

PESCARA. Nuove consulenze in casa Aca che pare aver ripreso il ritmo dei tempi che furono quando abbondavano le chiamate esterne per sopperire le carenze interne.

Poi il periodo ‘buio’, quello con alla guida Vincenzo Di Baldassarre: tempi critici e rubinetti delle consulenze completamente a secco.

Lo stop alla chiamata esterna compulsiva è andata avanti un bel po’, giustificata dal concordato avallato dal Tribunale di Pescara dopo aver accumulato 120 mln di euro di debiti grazie ad una gestione più che “problematica” tra molti inciampi e voragini di vario genere.





A dirigere l’orchestra il “partito dell’acqua” di allora mentre oggi la musica pare la stessa di sempre.

Si torna torna, dunque, gradualmente alla ‘normalità’, già cancellata la paura del fallimento, del resto non ci si è mai cosparsi il capo di cenere o fatto ammenda degli errori del passato e così la nuova gestione guidata da Luca Toro, nominato ad ottobre, in quota Ncd, non si capisce in cosa sia diversa da quelle deficitarie del passato.

se nei primi due mesi del 2016 gli incarichi di consulenza erano stati appena due, da giugno c’è stato un cambio di passo, o per meglio dire un vero e proprio boom: ben 18 incarichi.

Dunque per i primi 10 mesi del 2016 si è arrivati a spendere 250 mila euro spesi per consulenze esterne, tutte urgenti, tutte necessarie.

Poi a novembre un maxi incarico da 100 mila euro (per 3 anni) per il monitoraggio e il costante aggiornamento del piano economico finanziario.

Una soluzione necessaria per non andare a picco e i conti del 2016 salgono così a 350 mila euro.

Da dicembre ad oggi altri 11 incarichi più due avvisi ancora in corso per un totale di 97 mila euro fuoriusciti dalle casse dell’Aca.

Ricapitolando: ben 450 mila euro spesi in 16 mesi per sopperire a carenze di personale tecnico e specializzato (avvocati, geologi, ingegneri, periti chimici…) a fronte di una pianta organica che conta circa 180 dipendenti a tempo indeterminato per un totale di 2 milioni di stipendi annui.

IL RICORSO SUI LAVORI DEL DEPURATORE

Di qualche settimana fa la spesa imprevista di 11.700 euro per un contenzioso davanti al Tar a seguito della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di adeguamento, potenziamento ed ottimizzazione dell'impianto di depurazione.

A dicembre 2016 c'è stata la giudica azione all’Ati Angelo De Cesaris, Entei Spa, Alma CIS srl per un importo di 7 milioni di euro ma il 14 febbraio scorso è arrivata una ‘letterina’ per niente rassicurante negli uffici dell’Aca.

Si tratta della notifica del ricorso promosso davanti al Tar Abruzzo da parte della seconda classificata ovvero l’Ati Technik Bau srl - Consorzio Stabile Ladurner srl che ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, di dichiarare l’inefficacia del contratto e l'annullamento della nota con la quale l’Aca ha consentito l'accesso solo parziale all'offerta tecnica dell’Ati vincitrice.

All'interno dell’Aca -nonostante il solito ufficio legale attivo da decenni- c’è bisogno sempre di avvocati esterni sempre più idonei: in questo caso si è optato per iulio Cerceo, scelto «per la sua comprovata professionalità in materia».

L'avvocato ha già ricevuto incarichi per la difesa in giudizio della Aca in materia di appalti.

Dunque per difendersi si spenderanno 11.754 euro: prima di dare l’ok al conferimento dell'incarico, l’Aca ha chiesto il parere del commissario giudiziario Guglielmo Lancasteri per via del concordato preventivo in continuità e il 20 febbraio è arrivato il via libera.

Qualche giorno prima sempre allo stesso avvocato è stato affidato un altro incarico (5 mila euro in totale) per difendere la società in giudizio davanti al Consiglio di Stato, per un ricorso in appello presentato dalla Benito Stirpe Costruzioni Generali S.p.A..

GLI ALTRI INCARICHI

A dicembre sono stati reclutati anche Assunta Ascenzo e Riccardo Di Ridolfi: 890 euro per la prima, 655 per il secondo. I due si dovranno occupare della redazione di elaborati tecnici da presentare a corredo delle istanze di autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione gestita dalla Regione Abruzzo.

A febbraio, invece, incarico per l’agronomo Nicola Tavano: 3.500 euro «per una relazione agronomico estimativa finalizzata ad orientare i lavori conclusivi di riqualificazione di un terreno agrario in seguito ad un intervento di riparazione della condotta adduttrice sorgente fonte Madesca a Caramanico Terme»

Sempre a febbraio incarico da 3.200 euro per il geologo Menenio De Vincentis per lo studio di compatibilità idrogeologico del depuratore di Tocco da Casauria

Il 1° marzo incarico da 20 mila euro all’ingegnere Luca D’Orsogna Bucci per l'attività di coordinatore della sicurezza per il macro progetto 6, ovvero il nuovo impianto di depurazione comprensoriale, la ristrutturazione degli impianti di trattamento e il completamento delle reti fognanti del Comune di Francavilla Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina.

Stesso giorno, incarico da 19.744 euro per l’ingegnere Mauro Scatamacchia per coordinatore della sicurezza dei lavori di adeguamento degli scarichi di Cepagatti, Loreto Aprutino, Fara Filiorum, Ripa Teatina.





Stefano Santeramo, invece, per 15 mila euro dovrà controllare «l’esecuzione delle analisi dell’Arta»

In pratica l’Aca, oltre a dover scontare «la carenza di personale nel laboratorio analisi», non ha un perito chimico specializzato che possa assistere sia all'apertura dei campioni prelevati dai tecnici Arta sia all'esecuzione delle analisi nei laboratori Arta. Una sorta di controllore dell’agenzia titolata a fare analisi e prelievi e da qui la scelta di chiamare Santeramo che collabora già con i laboratori di Chieti dell’Aca «pertanto detiene una notevole esperienza nella gestione dati nonché informazioni necessari per lo svolgimento di questo servizio».

Per finire altri due incarichi: 7 mila euro al geologo Luigi Marinelli che dovrà fare indagini sismiche – ambientali e relazione geologica geotecnica per un nuovo impianto di depurazione nella zona Valle Anzuca a Francavilla al Mare e 11 mila euro a Sergio Iezzi per la redazione di proposte di adeguamento dei manufatti «in maniera che venga adeguatamente trattato il refluo scolmato» negli impianti di depurazione gestiti nel territorio della provincia di Pescara.







Alessandra Lotti









TORO: «LE NOSTRE CONSULENZE SONO SOLO DI 40.800 EURO MA NE FAREMO ALTRE»



Il presidente del Cda in una nota vuole precisare alcuni punti dell’articolo.



In particolare -scrive Luca Toro- l'incarico di € 108.000 conferito per il monitoraggio del concordato si riferisce ad un bando pubblicato prima dell'insediamento dell'attuale consiglio di amministrazione e che «l'attuale cda ha revocato nel mese di dicembre 2016».

«Gli incarichi tecnici -come gli studi geologici in coordinamento per la sicurezza la progettazione- si riferiscono, invece, ad oneri di progettazione relativi ad infrastrutture programmate da molto tempo e sono da ritenersi assolutamente indispensabili per il proseguimento della fase realizzativa nonché previste dalla normativa vigente».





Toro spiega poi che con buona probabilità l’incarico di affiancamento all’Arta non si ripeterà perchè «nel piano di assunzioni già approvato anche dalla Assemblea dei Soci è previsto tra gli altri anche un laureato in chimica che diventerà responsabile del laboratorio».

Per quanto riguarda l’incarico di consulenza ad un dottore commercialista questi «è già consulente della società in numerosi contenziosi giudiziari e per assistere la stessa società nella definizione agevolata delle cartelle esattoriali il compenso del professionista è € 18.000, mentre il risparmio fiscale per la società è stimabile in circa 1,3 milioni di euro».





Sulle consulenze legali Toro dice che : «sono state affidate esclusivamente agli avvocati interni all'azienda mentre le difese in giudizio sono state affidate prioritariamente l'unico avvocato patrocinante interno all'azienda».



«Dunque», chiude Toro, «gli incarichi di consulenza complessivamente conferiti dell'attuale Consiglio di Amministrazione ammontano ad euro 40.800».



Ad ogni modo è lo stesso presidente che spiega come siano all’orizzonte nuove assunzioni e nuove consulenze per risolvere in tempi «sufficientemente veloci la complessa situazione delle Fosse Imhoff per cui verranno affidati all'esterno altri incarichi tecnici di progettazione e, siccome ci sono anche moltissimi crediti ancora da riscuotere, saranno affidati altri incarichi legali esterni per recupero crediti».