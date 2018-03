Contenzioso Bim, Acea accetta accordo: verserà l’80% dei canoni dovuti

ABRUZZO. L’Acea, concessionaria dell’impianto idroelettrico di Sant’Angelo, ha deciso di accettare l’accordo proposto dal Comune di Fallo: pagherà l’80% delle somme spettanti dal 2013 al 2017 ai 41 comuni abruzzesi aderenti al Protocollo d’Intesa BIM.

La comunicazione è stata inviata il 12 aprile scorso dalla società all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfredo Salerno. Da anni è attivo il contenzioso da 3,6 milioni di euro ormai in via di risoluzione.

«Desideriamo manifestare la nostra volontà», ha scritto il presidente Filippo Stefanelli prima di Pasqua, «di aderire alla proposta formulata in merito alla corresponsione di un importo pari all’80% delle somme richieste; all’uomo provvederemo con sollecitudine all’invio di una coerente proposta transattiva. Vi invitiamo pertanto ad interrompere qualsiasi eventuale iniziativa volta al recupero coattivo dei canoni».

«La comunicazione è stata fatta a noi», spiega il primo cittadino di Fallo che già nei giorni scorsi aveva rivendicato il lavoro fatto e chiesto alla Regione di non attribuirsi meriti inesistenti.





E oggi Salerno lo ribadisce quando sottolinea che la missiva non è stata inviata «alla Regione o al consigliere Alessio Monaco e tanto meno al sindaco di Montelapiano che si erge a paladino non so di che cosa, quindi Acea ha sempre considerato suo interlocutore il Comune di Fallo e nessun altro. Volevo ricordare al sindaco di Montelapiano che subito dopo la diffida regionale ad ACEA del 22 aprile 2016 organizzai un incontro presso il mio Comune con il Consigliere Regionale Sara Marcozzi per approfondire la problematica ed invitai anche lui che intervenendo alla stessa disse che non si poteva negare che la diffida era intervenuta dopo che la Marcozzi si era interessata con l’interpellanza. Molto probabilmente adesso il sindaco di Montelapiano , che nel frattempo e stato eletto consigliere provinciale, deve stare all’interno di logiche di partito che nulla hanno a che fare con la difesa degli interessi dei territori che amministriamo. Il mio Comune non è mai stato alla ricerca di riconoscimenti , ed ha sempre agito nell’esclusivo interesse dei territori ricompresi nel BIM Sangro, mi sono solo limitato ad esporre i fatti con date certe e documentazione certa, tantomeno devo difendere qualcuno che sicuramente si sa difendere da solo».