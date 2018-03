Dramma Bucchianico, Foschi: «con l'elisoccorso funzionante sarebbe stato evitato?»

PESCARA. Un uomo resta vittima di un gravissimo incidente a Bucchianico, i sanitari del 118 lo trovano agonizzante, da trasportare con urgenza al Pronto soccorso di Pescara, ma l’elisoccorso è inutilizzabile perché l’elisuperficie non può sostenere il peso del nuovo elicottero, e bisogna ripiegare sul vecchio trasporto in autoambulanza, e l’uomo muore durante la corsa disperata verso Pescara.

Adesso Armando Foschi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale si chiede se utilizzando l’elisoccorso, anziché la classica autoambulanza, la vittima sarebbe sopravvissuta o comunque sarebbe arrivata viva alla rianimazione del capoluogo adriatico

«Ci resterà sempre il dubbio», puntualizza Foschi, «ma il ‘caso’ è emblematico della gravità della situazione che si è creata al servizio di elisoccorso di Pescara», problematica sollevata nei giorni scorsi proprio da Foschi.

L’11 marzo l’elisuperficie di via Fonte Romana, costruita per dotare l’ospedale civile di Pescara di un servizio efficiente di elisoccorso, è diventata inutilizzabile perché, con il nuovo appalto effettuato da Asl e Regione Abruzzo per la riaggiudicazione del servizio, lo stesso è stato assegnato alla Inaer Aviation (oggi diventata Babcock) che però aveva candidato e ha effettivamente fornito un elicottero troppo pesante rispetto alle capacità di sostegno del silos, ovvero un AW 169 Marche I-KIRA, al posto del vecchio A/109 Airclass Marche I-ETIC, andato in pensione.





Il peso massimo al decollo dell’AW 169 è infatti di 4,5 tonnellate e l’elisuperficie del nosocomio pescarese è omologata solo per 3,5 tonnellate, quindi è chiaro che l’elicottero non può atterrare sul silos di via Fonte Romana.

Dunque dall’11 marzo scorso, ovvero da quando l’AW 169 ha preso servizio, i feriti gravi trasportati in elicottero non arrivano più direttamente in ospedale ma devono essere portati all’aeroporto di Pescara, in via Tiburtina-San Giovanni Teatino, dove vengono caricati su un’autoambulanza per arrivare nel nosocomio, impiegando almeno 15 minuti in mezzo al traffico cittadino.

La Asl sostiene di aver commesso un ‘errore consapevole’, ovvero chi ha firmato l’assegnazione dell’appalto sapeva che l’elisuperficie di via Fonte Romana non avrebbe mai potuto sostenere il peso del nuovo elicottero, ma ha scelto comunque quel mezzo.

Poi, se e quando si troveranno i fondi, si adeguerà l’elisuperficie e l’elicottero atterrerà lì.





IERI LA TRAGEDIA A BUCCHIANICO

E Foschi pensa alla tragedia di ieri quando un uomo di 71 anni è caduto in una scarpata a Bucchianico. Quando i sanitari del 118 lo hanno trovato, si sono subito resi conto della gravità delle sue condizioni e della necessità di trasportarlo nei reparti di emergenza dell’ospedale di Pescara, ma hanno dovuto arrendersi all’evidenza dei fatti.

«Impossibile infatti utilizzare l’elisoccorso», analizza Foschi, «che comunque non avrebbe potuto atterrare sull’elisuperficie adiacente il Pronto soccorso, ma avrebbe dovuto fare tappa all’aeroporto di via Tiburtina-San Giovanni Teatino, sono stati costretti a ripiegare su un’autoambulanza che ha dovuto coprire la distanza tra Bucchianico e Pescara, percorrendo il traffico cittadino, e l’uomo non ce l’ha fatta, è spirato dentro l’ambulanza. E questo è gravissimo perché la famiglia del 71enne non potrà mai sapere se, viaggiando con l’elicottero, con tempi di percorrenza ben più brevi, l’uomo si sarebbe potuto salvare, e tale responsabilità ricade interamente sulle spalle della Asl di Pescara e della Regione Abruzzo».

Della problematica, ha annunciato il coordinatore Foschi, sarà investita la Commissione Vigilanza del Comune di Pescara, «per abbattere il muro di silenzio e di omertà sceso sulla questione».