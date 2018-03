La giunta Alessandrini toglie i fondi e lascia a piedi 70 lavoratori

PESCARA. La giunta comunale di Pescara, con una delibera ha tolto 22mila euro destinati al progetto “Mi impegno per Pescara” per destinarli all'iniziativa “Nonno Vigile”. Il trasferimento di questi fondi comporta il blocco immediato del progetto che vede coinvolti 70 lavoratori.

A denunciare questa situazione è il consigliere comunale Massimiliano Pignoli che annuncia clamorose forme di protesta: «Sono ben 70 le persone, tutte senza occupazione, che perderanno questa forma di sostegno grazie alla decisione della giunta Alessandrini di destinare quei fondi all'iniziativa del “Nonno vigile”. Massimo rispetto per i nonni, ma per partecipare tra i requisiti c'era l'avere la pensione, dunque il sindaco toglie ai poveri per dare ai meno poveri. Visto che manca solo un mese alla chiusura delle scuole, il servizio garantito dai nonni vigili si potrebbe far svolgere alla polizia municipale. In quanto promotore del progetto “Mi impegno per Pescara” avevo fatto acquistare agli uffici i voucher necessari per l'intero progetto, mentre quelli relativi al “Nonno vigile” venivano presi mese per mese, ma visto che sono finiti la giunta Alessandrini ha pensato bene di togliere il lavoro a 70 persone, con un atto incivile visto che queste persone con quei soldi pagano la spesa e gli affitti».

Il consigliere Pignoli annuncia anche quali saranno le forme di protesta: «Se entro una settimana il sindaco non dovesse rimettere a posto la situazione bloccheremo fisicamente e a oltranza i lavori del consiglio comunale insieme ai 70 lavoratori coinvolti, perché questa è l'ennesima vergogna di questa amministrazione comunale della quale non facciamo parte non avendo un rappresentante in giunta».







«STIAMO CERCANDO DI TUTELARE TUTTI»

L’assessore Antonio Blasioli spiega che il Comune si è trovato nell’impossibilità di acquistare nuovi voucher per finanziare il servizio dei Nonni Vigili a seguito di una modifica legislativa di evidenza nazionale. «Questo ha comportato, come spesso accade ad una Amministrazione, di dover fare delle scelte: non fra i poveri e i più poveri, come sostiene il consigliere Pignoli, ma tra la prosecuzione o meno del servizio prestato dai Nonni Vigili».

L’assessore spiega che la Giunta, nel deliberare lo spostamento di 22.000 euro di voucher da M’Impegno per Pescara ai Nonni Vigili, «ha solo voluto mettere in campo un atto prodromico alla continuazione del servizio di questi ultimi che altrimenti scadrebbe prima di Pasqua. Deliberato questo, non abbiamo trascurato un solo minuto di attività, da parte mia e del dirigente dell’Ufficio del Personale, utile a trovare soluzioni alternative a quanto deliberato. Ne è testimonianza il fatto che alla delibera di Giunta non è seguito, allo stato attuale, alcun atto di trasferimento della cifra dal Settore Sociale a quello Polizia Municipale, in cui è incardinato il servizio di sorveglianza scolastica».

Il Comune ha cercato di capire tramite l’INPS se fosse possibile da parte del Comune, acquistare i voucher da organismi pubblici o privati, ma questo tentativo non ha avuto l’esito sperato.

Oggi è previsto un incontro con il comandante della Polizia Municipale per verificare la possibilità da parte del Corpo di surrogare di qui e fino alla fine dell’anno scolastico i Nonni Vigili.