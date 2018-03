Terremoto. Provincia di Teramo: «Sulle scuole monitoraggio continuo»

TERAMO. Un monitoraggio continuo sulla situazione dell'edilizia scolastica, sulla sicurezza degli edifici e sulla programmazione in essere. A dettare le linee di lavoro è l'ufficio scolastico provinciale, con il consigliere delegato della Provincia di Teramo Mirko Rossi che proprio ieri ha incontrato tutti i dirigenti dell'Ambito 4: Teramo, Sant'Egidio, Nereto e Montorio. "Abbiamo presentato la nostra programmazione, in alcuni casi in via di realizzazione - dichiara Mirko Rossi - Un piano di interventi che punta a definire un quadro chiaro delle opere da porre in essere per il miglioramento della vulnerabilità sismica e sull'ottenimento dei certificati antincendio sia per le scuole che per le centrali termiche con interventi affidati nei giorni scorsi che ammontano a circa settecentomila euro. In questo modo entro il 2017 avremo le certificazioni obbligatorie ed è il caso di ricordare che a fine maggio avremo gli indici di vulnerabilità sismica per tutti gli istituti superiori". Nell'incontro con i dirigenti Rossi ha anche annunciato come si ormai pronto il progetto esecutivo di sistemazione e miglioramento antisismico dell'Istituto tecnico Comi, che adesso sarà trasmesso all'ufficio regionale per la ricostruzione per la definitiva approvazione. Subito dopo andrà in gara per una spesa di un milione e duecentocinquantamila euro. Rossi ha anche ricordato come siano già in essere le procedure di gara per l'intervento sul Liceo Scientifico "Peano" di Nereto, per una spesa di 1.020.000 euro, quelle per l'Itc "Rosa" sempre a Nereto per 1.300.000 euro e come sia in dirittura d'arrivo il progetto esecutivo per la sistemazione dell'ultimo piano e del tetto del Convitto Delfico per 1.169.000 euro. Tutti interventi che hanno come obiettivo il miglioramento sismico. Nei prossimi giorni il tavolo si occuperà dell'Ambito che ricomprende le scuole della costa e di Atri.