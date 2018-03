Nuovo stadio Adriatico, la ‘sorpresa’ arriva dal Comune: nessun progetto agli atti

PESCARA. Non esiste alcun progetto agli atti per il nuovo stadio Adriatico.

In questi mesi al Comune di Pescara sono state fatte diverse riunioni ai massimi livelli davanti a carte, planimetrie e rendering per discutere del nuovo Stadio di Pescara, anche a beneficio delle telecamere.

Lo scorso 7 febbraio 2017 alcuni rappresentanti del comune si dicevano contrariati (o addirittura, leggiamo, "irritati") perchè non si ottenevano risposte dalla Soprintendenza su una nuova proposta riveduta e corretta dopo che lo Stadio progettato da Piccinato era stato vincolato come bene culturale.

Nei mesi precedenti il Comune aveva pure perso sonoramente al TAR sul ricorso avanzato dall'Amministrazione contro il vincolo imposto dalla Soprintendenza, quando in un paese normale avrebbero dovuto festeggiare il riconoscimento di un proprio immobile come prestigioso bene culturale di valore nazionale per lo Stato.

Il Centro due mesi fa scriveva: "Ieri, Diodati si è detto «sconcertato per questo ritardo». «Non capisco per quali motivi non ci diano una risposta», ha affermato, «ci dicano se il nuovo progetto va bene o no»".

E Rete8: "a Pescara c’è delusione ai limiti dell’irritazione tra gli amministratori Comunali, che al nuovo Stadio credono davvero, ma si vedono rallentare l’iter da un altro organo pubblico. Quella Sovrintendenza che da novembre, nell’ultima riunione, aveva preso l’impegno di pronunciarsi entro 15 giorni -in un senso o nell’altro- sul progetto già riveduto e corretto una volta".... Tutto fermo, mentre l’assessore allo sport Giuliano Diodati definisce “incomprensibile” il ritardo della Sovrintendenza: “ci dicano si o no. Ma si esprimano con un parere motivato”.

A quel punto il Forum Abruzzese per i Movimenti per l’Acqua ha deciso di vederci chiaro e ha fatto un accesso agli atti alla Soprintendenza e al Comune di Pescara.

La Soprintendenza ha risposto il 7 aprile, il Comune stamattina.

«Ebbene», spiega De Sanctis, «agli atti non esiste alcun progetto sul nuovo Stadio».

La Soprintendenza ha risposto: «a questo ufficio non è stata presentata nessuna richiesta di autorizzazione relativa ad un progetto per il nuovo stadio».

E il Comune? Il responsabile del servizio Impianti Sportivi, Angelo Giuliante, scrive: «quanto riportato dagli organi di stampa è relativo ad una proposta di finanza di progetto da parte della società Pescara Calcio per lavori di riqualificazione e gestione dello Stadio Adriatico. La proposta non risulta acquisita agli atti di questo ente e, pertanto, non si è in possesso di alcuna documentazione da faar visionare o rilasciare».

Ne consegue che quanto abbiamo visto dopo la conferma del vincolo da parte del TAR, è semplicemente un pleclaro caso di "facite ammuina", tenuto conto che risulta piuttosto difficile esprimersi sul nulla».







DIODATI: «E’ SOLO UNA IPOTESI»

«Il progetto di riqualificazione dello Stadio viene costruito con la Soprintendenza, sin dall’inizio

abbiamo condiviso tutti i passaggi necessari a stabilire la fattibilità. Se avremo il placet il proponente procederà alla progettazione», chiarisce l’assessore Giuliano Diodati.

L’assessore chiarisce che la riqulificazione è una ipotesi: «sin dall’inizio, affinché si potesse avere la massima trasparenza e la massima condivisione dell’opera con i soggetti preposti alla tutela del territorio, come la Soprintendenza all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo, abbiamo ragionato su uno studio di fattibilità che contiene, appunto, “ipotesi” che verranno realizzate se avremo il via libera ministeriale del Mibact. Com’è noto, siamo ad oggi in attesa di sapere se l’opera sia fattibile o meno e con quali prescrizioni, un cammino iniziato con la proposta di riqualificazione arrivata dalla Lega nazionale B Futura che è il soggetto proponente, che abbiamo subito condiviso con la Soprintendenza che ora deve esprimersi sulla fattibilità, perché l’attuale struttura dello Stadio è sottoposta a vincoli e nasce su un territorio altrettanto sensibile».

«Nessuno nasconde nulla alla città, tantomeno al Forum», assicura l’assessore, «con il quale saremo ben contenti di condividere il cammino fin qui fatto, che non è mai stato “misterioso” o, peggio, occultato, anzi: sin dall’inizio abbiamo detto che il progetto sarebbe stato costruito di concerto con la Soprintendenza, lo stiamo facendo, comunicando tutti i passaggi di cui c’è traccia anche su sito e social istituzionali. Abbiamo anche detto che recepirà tutte le direttive che la Soprintendenza ci darà, perché tuteli ciò che c’è da tutelare, esattamente com’è avvenuto ad ogni riunione avuta fino ad oggi con funzionari e i tecnici con i quali stiamo dialogando da quando l’ipotesi di uno Stadio rinnovato è stata proposta».