Maltempo e terremoto, tutti i provvedimenti adottati nel post emergenza

ABRUZZO. Il Governo Gentiloni ha predisposto un decreto legge che stanzia un miliardo di euro per l’anno in corso, e la stessa cifra per le annualità 2018 e 2019, ai comuni inseriti nel cratere.

Sono 23 quelli abruzzesi che potranno beneficiare nei prossimi anni di tutta una serie di vantaggi grazie al decreto legge 8 del 9 febbraio 2017 che ha equiparato i danni del sisma a quelli del maltempo. Lo ha ricordato ancora una volta il capogruppo del Pd Alberto Balducci dopo le contestazioni della minoranza sulla mancanza di risposte a seguito dell’emergenza.

Per quanto riguarda il maltempo, la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio scorso riconosce tutti i danni diretti a edifici pubblici e privati che abbiano un rapporto di causa/effetto con l’emergenza neve verificatasi a gennaio.

1. Ogni Comune del cratere avrà due unità in più per l’analisi delle pratiche riferite al sisma e al maltempo; inoltre ci sarà una unità di riferimento delle società tecniche della pubblica amministrazione.

2. E’ sancita l’equiparazione tra i danni provocati dal sisma e quelli dell’emergenza maltempo per i Comuni del cratere, quindi per la prima volta si applica un trattamento omologo per le frane indotte sismicamente;

3. Viene concessa la possibilità di utilizzare i fondi della Cassa depositi e prestiti per verifiche nelle scuole;

4. Più poteri ai Comuni per le istruttorie della ricostruzione, la pianificazione urbanistica; Comuni, Province e Unioni di Comuni potranno sottoporre progetti per la ricostruzione al Commissario straordinario;

5. Prima e seconda casa, sia dentro che fuori cratere, saranno risarcite totalmente;

6. Per la prima volta vengono stanziati 20 milioni per i danni indiretti da attività legate al turismo;

7. E’ sancita la destinazione dell’8 x 1000 dello Stato per 10 anni alla ricostruzione dei beni culturali;

8. Vi sarà elasticità nell’utilizzo dei fondi al di là del Patto di stabilità;

9. La Regione presterà personale proprio ai Comuni che ne faranno richiesta;

10. Le imprese operanti nel cratere potranno delocalizzare le proprie attività nelle province limitrofe, anche se in regioni diverse;

11. Le quattro Regioni interessate sono autorizzate a procedere all'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con procedura negoziata;

12. Per le opere di urbanizzazione nel settore zootecnico le Regioni possono anticipare fino al 30% del contributo ad ogni singolo operatore danneggiato;

13. In materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, l'articolo 3 estende il contributo al 100% del costo delle strutture anche agli impianti e prevede finanziamenti agevolati (a tasso zero) per la copertura del 100% degli investimenti fino a 600mila euro, per nuove imprese e nuovi investimenti, nei settori agricoltura, commercio e turismo;

14. In ambito scolastico, l'articolo 5 concede la possibilità di rendere valido l'anno scolastico 2016-2017 a tutti gli studenti, anche se la durata delle attività didattiche è inferiore ai 200 giorni;

15. Con riferimento agli edifici scolastici, è prevista la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche a partire dal periodo 2017-2018 (con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara);

16. Per le macerie, l'articolo 7 affida ai presidenti delle Regioni i compiti della loro gestione (in precedenza questo ruolo era assegnato al Commissario straordinario). In questo ambito viene consentito il trasporto nei siti di deposito intermedio per un periodo non superiore ai 18 mesi;

17. Per il controllo di legalità e trasparenza, il testo (articolo 8) introduce l'obbligo di iscrizione a una specifica Anagrafe delle imprese, riducendo anche i tempi necessari per i controlli;

18. La legge fissa un intervento per il sostegno alle fasce deboli della popolazione (articolo 10), con uno stanziamento di 41 milioni per il 2017 (a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale);

19. Viene ritoccata la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari: le imprese, i lavoratori autonomi e gli agricoltori possono contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino al 2018;

20. I lavoratori possono richiedere la cosiddetta 'busta pesante' (con sospensione dell'Irpef), al di là di dove è fissato il domicilio fiscale del sostituto d'imposta;

21. Viene portato da 350 a 700 il numero di nuovi addetti assumibili con contratto a tempo determinato da Comuni e Province, con un contestuale aumento delle risorse e viene soppresso il limite massimo (5 contratti) di collaborazioni che ogni Comune può stipulare;

22. Sono rafforzate le disposizioni per il potenziamento del personale - già dipendente di Regioni, Province e Comuni - utilizzato per la ricostruzione, con un incremento del numero delle unità per le segreterie tecniche di progettazione e per il sistema di contabilità speciale (art.18);

23. E’ istituito un apposito Dipartimento presso la presidenza del Consiglio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italia', finanziato con 1.300.000 euro per l'anno 2017 e 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018;

24. Tre milioni di euro verranno assegnati all'Azienda per il diritto allo studio universitario per la realizzazione di una residenza studentesca a Teramo;

25. Sono stanziati fondi (un milione di euro per il 2017, tre milioni per il 2018 e quattro per il 2019) per effettuare la cartografia geologica e geotematica delle aree del cratere sismico ed il monitoraggio della sequenza sismica;

26. E’ sancita la sospensione per tre anni del Dm 70 Lorenzin per i territori ricompresi nel cratere sismico 2009 e 2016.