L’Ospedale di Chieti potrebbe chiudere: gli edifici pericolosi e la spinta a Maltauro

ABRUZZO. «C’è interesse pubblico a dismisura», dice il manager Pasquale Flacco della Asl di Chieti riferendosi al progetto di finanza di Maltauro, anzi siccome si sta procedendo a dei carotaggi nell’edificio del corpo A l’interesse e l’urgenza potrebbero anche aumentare.

«All’esito di queste operazioni, se dovessero risultare le stesse accertate criticità dei corpi C ed F, si potrebbe arrivare alla chiusura del nosocomio» anche perchè «la media di vulnerabilità sismica è pari a 0,14 che è un indice molto preoccupante».

E non c’è troppo spazio per la speranza visto che sappiamo già che gli altri corpi sono stati vittima di cemento impoverito e soluzioni progettuali che ne hanno minato la solidità fin dalla prima pietra posata negli anni ‘70. Capita a Chieti (ma non solo) quando la filiera di controlli pubblici latita o è di parte e non si accorge dei danni immensi che vengono provocati al patrimonio pubblico. E’ capitato 40 anni fa e rischia di capitare ancora proprio cercando di trovare una soluzione al vecchio problema, scegliendo la proposta di Maltauro e associati.

Da sempre c’è troppa disparità di forze messe in campo, troppi falli e pressioni, gioco maschio e nessun arbitro imparziale in campo.



La sanità abruzzese (non solo quella teatina) rischia così di perdere a tavolino. Il “tavolino” è quello sul quale si discute da dal 2014 del progetto di finanza per la costruzione di un mega ospedale a Chieti, progetto che ha suscitato simpatie e apprezzamenti da parte praticamente di tutti i soggetti istituzionali (soprattutto quelli che hanno letto poche le carte). Chi, invece, si è fatto una idea documentata e consapevole è stato tutt’altro che tenero verso questa mega operazione finanziaria che sullo sfondo ha quella cosa chiamata sanità.







LA PROCEDURA SI INTOPPA

Le carte le ha dovute leggere sicuramente il Rup, Filippo Manci, della Asl di Chieti, chiamato ad emettere un parere definitivo, si è limitato a rilasciarne uno provvisorio e preliminare perchè non ha ricevuto tutte le carte che per legge doveva avere e sul merito è stato chiaro: progetto irricevibile, rischioso, troppo sbilanciato verso il privato.

Uno sbilanciamento che esplode in tutta la sua inaccettabile veemenza dai verbali, cioè quelle carte ufficiali che dovrebbero restituire un resoconto fedele di quanto accade nelle riunioni pubbliche.

Negli ultimi verbali -che vanno letti integralmente per il loro valore (e che pubblichiamo grazie all’attività di controllo del presidente della Commissione di vigilanza, Mauro Febbo) - si può notare come il preconcetto che manovra l’attività della pubblica amministrazione (che dovrebbe essere imparziale e tendere esclusivamente all’interesse pubblico) sia quello di arrivare in fretta alla conclusione della procedura e con esito positivo per il privato.

La procedura riguarda l’analisi del progetto di finanza e cioè che cosa si costruisce (con i soldi del privato) e che cosa vuole in cambio per farlo (una serie di servizi in gestione ed una serie di altri vantaggi economici da attingere dai fondi pubblici). La procedura con esito positivo permetterebbe alla Regione di dichiarare il progetto di “interesse pubblico” e dunque di metterlo a gara per poter finalmente costruire un ospedale nuovo e sicuro.



Secondo alcuni tecnici la Maltauro non potrebbe partecipare direttamente all’appalto ma avrebbe dalla sua una serie di diritti come quello di prelazione per richiedere al vincitore le spese effettuate fino ad un massimo di 2,5% del valore totale.







LO SPACCATO DEI VERBALI

Tuttavia nei verbali di dicembre e dello scorso 27 marzo l’obiettivo principale -quasi una ossessione- era quello di risolvere (in un unico senso) le difficoltà intercorse.

Difficoltà non di poco conto in una procedura amministrativa strettamente codificata come la carenza di documentazione o addirittura la mendacità di una autodichiarazione.

Già perchè c’è anche questo: l’Ati proponente è stata anche già denunciata per aver sottoscritto una dichiarazione giudicata da diversi presenti (esclusi i legali delle ditte ovviamente) mendace, cioè falsa: forse non c'è il dolo ma di certo superficialità grave per chi vuole fagocitare la sanità locale e gestire servizi per circa 1 miliardo in 30 anni.

Una svista che non ha fatto sorgere alcuna riflessione nei più alti esponenti delle istituzioni pubbliche circa il valore in sè del fatto e l’opportunità di procedere con le “trattative”.

Si è preferito invece concentrarsi sul parere negativo del Rup (che sarebbe il “responsabile del procedimento” investito per legge), in questo caso considerato più un ostacolo all’obiettivo da raggiungere: far costruire l’ospedale a Maltauro.







L’INTERESSE PUBBLICO ED IL NUOVO OSPEDALE

L’ultima volta che il presidente Luciano D’Alfonso ha parlato di “interesse pubblico” è stato nella conferenza stampa nella quale ha spiegato dettagli circa i fatti contestati in una inchiesta ancora segreta che riguarda una sua presunta pressione sui tecnici a rilasciare pareri per la vendita di un immobile comunale a Penne.

In quella occasione la filosofia presidenziale era emersa con inedita chiarezza: le leggi si possono infrangere ( «rompere») se questa violazione contribuisce a raggiungere un interesse pubblico.

Naturalmente chi stabilisce cosa sia l’interesse pubblico è sempre lo stesso presidente che anche in questa storia costruisce un impianto filosofico sovrapponibile.

L’ospedale di Chieti è pericoloso ed è interesse pubblico poter disporre al più presto di un ospedale sicuro e in grado di rispondere alle esigenze diffuse.

Fin qui non fa una piega.

Il problema arriva quando il presidente si arma della sua nota “persuasione” per trascinare anche i tecnici a fornire il loro parere (che dovrebbe essere … tecnico) affinchè l’idea che lui ha in testa si possa concretizzare con atti amministrativi a tutti i costi.

Anche nella buona fede arrivare ad orientare a tal punto la pubblica amministrazione potrebbe essere cosa nociva per tutti anche perchè le critiche rimbalzano e le riflessioni sono un miraggio arrivando a benedire persino l’accollarsi da parte della Asl del rischio di impresa del privato.







DEMOLIRE IL RUP: 1) LA TELEFONATA AL VICEPRESIDENTE DELL’ANAC

Per raggiungere l’obiettivo di costruire il nuovo ospedale come ordina il presidente occorre «demolire» le difficoltà che sorgono e per farlo D’Alfonso si serve anche di Giampiero Leombroni nelle vesti di «tecnico di fiducia del presidente», ruolo che non risulta codificato nè inquadrato precisamente.

Tra i problemi tecnico sorti c’è quello di capire quale sia il termine della procedura, un aspetto tecnico di interpretazione delle leggi che il presidentissimo, in diretta, cerca di risolvere con due telefonate e così durante la riunione di dicembre chiama il professor Merloni che conosce direttamente da molti anni: prima lo saluta, poi lo invita ad un convegno da tenere a Pescara dove la sua presenza è attesa e desiderata e poi gli chiede di fornire una risposta su due piedi al quesito sorto che “il tecnico” non può dare.

Il futuro relatore è anche il vicepresidente dell’Anac, l’autorità anticorruzione che dovrebbe essere l’implacabile arbitro dei pasticci amministrativi e burocratici, magari anche abruzzesi.



DEMOLIRE IL RUP: 2) LA TELEFONATA AL GIUDICE

Visto che la prima telefonata non ha prodotto esiti, D’Alfonso scorre la sua immensa rubrica indispensabile e propedeutica alla buona amministrazione e pesca il numero del giudice Sergio Casarella (giudice penale e civile a Pescara fino a pochi mesi fa, oggi nelle Marche) che riesce a confermare che l’interpretazione è quella sposata dallo stesso D’Alfonso e dalla Maltauro nel senso che entro tre mesi -cascasse il mondo- la procedura deve essere conclusa. Cosa che il Rup non ha fatto per mancanza della documentazione necessaria.





DEMOLIRE IL RUP: 3) LA TELEFONATA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Passano i mesi ma la situazione si complica ed il Rup non si ammorbidisce: mancano ancora alcune certificazioni che attestino la regolarità delle ditte circa l’assunzione delle quote deboli. Il certificato dovrebbe arrivare dalla Provincia di Vicenza.

“Nessun problema il presidente è amico mio” dice D’Alfonso e così promette di chiamare e interloquire con lui così da poter velocizzare la pratica, sperando in una risposta che possa favorire l’esito sperato.





DEMOLIRE IL RUP: 4) INVITARE IL PRIVATO A DEMOLIRE IL RUP

Da buon direttore d’orchestra, D’Alfonso detta tempi e “note” anche ai privati (teorica controparte della pubblica amministrazione) invitandoli a controdedurre e contestare la nota del Rup della Asl di Chieti che a giudizio del presidente si è dimostrato non «collaborattivo» e non in grado di fornire una risposta che la pubblica amministrazione è tenuta a dare per legge.



«Prendiamo atto che, per la prima volta nella storia della nostra Regione», commenta Mauro Febbo (Fi), «un Presidente invita un soggetto esterno privato a contestare documenti e certificazione di un funzionario pubblico investito di un ruolo di Rup. Questo mi lascia sconcertato e senza parole poiché D’Alfonso contesta l’inadempienza di un RUP che sta facendo esattamente il suo dovere acquisendo e verificando tutta la documentazione necessaria affinché la proposta dell’impresa proponente sia legittima anche secondo il nuovo Codice degli appalti».

Febbo ha reso noto di aver chiesto anche ulteriori chiarimenti e notizie a Regione e Asl senza per ora ottenerle circa ulteriori aspetti.



«Voglio sapere qual è stato l’esito dell’interlocuzione tra il presidente D’Alfonso e il presidente della Provincia di Vicenza, Variati. Il nostro presidente non comprende che queste "interlocuzioni" sono considerate traffico di influenze illecite. Voglio sapere inoltre se è stato composto e insediato l’organo collegiale tecnico di nomina presidenziale vista la volontà della Regione di avocare a sé la competenza della procedura di ‘pubblico interesse’. Voglio anche sapere come mai non è stato più costituito il pool di tre esperti in materia giudico/amministrativa previsto nell’incontro del 29 dicembre 2016».

Febbo ha parlato chiaramente di «stortura amministrativa che ruota intorno al procedimento messo in piedi da questo esecutivo regionale al fine di realizzare a tutti i costi il nuovo ospedale con il progetto di finanza».

Secondo l’esponente di Forza Italia il disegno che ci sarebbe dietro queste pressioni a senso unico sarebbe quello di svuotare la sanità teatina.

Magari il disegno sconfina.











D’ALFONSO: «LA ASL E’ INADEMPIENTE DOPO 36 MESI»

Il presidente D’Alfonso vuole aggiungere altro a quanto detto nei verbali e ricorda che «dall’inizio della mia presidenza, sul nuovo ospedale di Chieti sono state effettuate 15 riunioni interistituzionali, innescate dalla presentazione di una proposta di project financing da parte della ICM nell’aprile 2014, quando a capo dell’amministrazione regionale c’era Gianni Chiodi».

Effettivamente la proposta arrivo poco meno di un mese prima delle elezioni regionali e D’Alfonso fa scattare da allora il cronometro che misura «l’inadempienza» della Asl: «sono dunque trascorsi tre anni dall’offerta senza che – da parte della Pubblica amministrazione adita – vi sia stata la volontà di dare una risposta in un senso o nell’altro».







«NON CHIUDEREMO L’OSPEDALE»

«Il tema fondamentale è chiaro: Chieti e il suo comprensorio hanno urgente bisogno di un nuovo presidio ospedaliero, poiché quello attuale presenta criticità strutturali verificate già nel 2012. Voglio subito rassicurare la comunità: non chiuderemo il nosocomio teatino, ma nella riunione del 13 marzo scorso si è deciso di avocare alla Regione la procedura in questione, perché non è concepibile che nell’arco di 36 mesi un’amministrazione adita non riesca a determinare una risposta precisa ad un progetto, per quanto complesso, il cui termine perentorio è stabilito in 90 giorni dal decreto legislativo 50/2016. Come ho già avuto modo di dire, l’orientamento di questa amministrazione, fatti salvi i limiti del diritto penale, è quello di verificare la resistenza di questa procedura e di aprire quella formidabile fase competitiva che è la gara. Sembra infatti che ci si dimentichi che il progetto verrà per legge sottoposto ad evidenza pubblica, quindi vince solo chi fa l’offerta migliore, mentre il messaggio che passa leggendo l’articolo è: si sta cercando di favorire la ICM. D’altra parte, se si procedesse con modalità ordinaria ci vorrebbero decenni per arrivare al risultato concreto, come si rileva concretamente dalla storia degli ospedali pubblici non solo abruzzesi, anche considerata la complessità dell’opera. Noi invece vogliamo una competizione reale che ci permetta di acquistare al prezzo minore possibile il prodotto migliore possibile. E se il “preconcetto che manovra l’attività della Pubblica amministrazione” è – come sostiene l’articolo – quello di “arrivare in fretta alla conclusione della procedura”, allora sì, siamo mossi da tale preconcetto. Quanto all’esito positivo per il privato, esso è inevitabile, considerato che nessuno lavora per beneficenza. Ma sarà un privato generico – non necessariamente la ICM – che abbia il giusto guadagno dando alla parte pubblica ciò di cui ha bisogno in tempi rapidi e senza spendere un solo euro in più del necessario. Non ho in odio lo strumento del project financing e lo ritengo pienamente agibile poiché esso non è un affidamento diretto senza gara».









Prendiamo atto della risposta del Presidente ed invitiamo i lettori che dovessero avere poco tempo a tralasciare la lettura dell’articolo e concentrarsi sui verbali integrali pubblicati per farsi una idea.

