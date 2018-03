Distretto sanitario di Teramo, parzialmente inagibile

TERAMO. Da lunedì prossimo 10 aprile 2017 la ASL di Teramo dovrà eseguire lo sgombero totale delle stanze adibite a poliambulatorio, al primo piano della Sede del Distretto Sanitario di Base (DSB) di Teramo, in Circonvallazione Ragusa, 1.

Questo, a seguito dell’Ordinanza Sindacale del Comune di Teramo che, dopo verifiche effettuate dai tecnici della Protezione Civile, ha dichiarato l’inagibilità della zona degli ambulatori.

Lo sgombero durerà circa quattro settimane, il tempo necessario ad effettuare i lavori di consolidamento necessari al ripristino dell’agibilità dei locali.

Tutti gli ambulatori specialistici saranno, nel frattempo, momentaneamente ubicati all’interno dello stesso stabile di Circonvallazione Ragusa 1 a Teramo, tra il piano terra (UCCP) e il piano Secondo (DSB). La maggiore criticità riguarderà l’Ambulatorio di Oculistica, le cui attività saranno spostate presso l’Ambulatorio Oculistico del Presidio Ospedaliero di Teramo, mentre una seduta (settimanale) del Dr Sergio Palombaro (oculista) sarà effettuata presso il Distretto Sanitario di Atri, per l’impossibilità a reperire altra soluzione nella Città di Teramo.

Il Dr. Giandomenico Pinto, Responsabile del DSB di Teramo, ha spiegato che «si potrà arrecare qualche disagio ai cittadini, ma abbiamo fatto di tutto per cercare una soluzione alternativa, in modo da evitare la chiusura totale degli ambulatori del Distretto Sanitario di Teramo. Organizzare diversamente l’attività di 7 ambulatori che ricomprendono ben 47 sedute di visite specialistiche a settimana, non è stato facile e ci scusiamo in anticipo con i cittadini se si dovesse creare qualche disguido».