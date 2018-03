Bonifica Bussi, D’Alfonso salva l’appalto ‘scoperto’ e ci mette i soldi del Masterplan

ABRUZZO. Appalto avviato, bando pubblicato e buste già aperte. Addirittura si saprebbe già quale sia la ditta vincitrice: «un raggruppamento capeggiato da una ditta belga».

Peccato che dopo oltre un anno si scopre che l’appalto per la bonifica più importante d’Abruzzo (quello per le aree ex Solvay) non era interamente coperto come impone la legge e la giurisprudenza.

Colpa del pastrocchio dell’ex commissario Adriano Goio. Così ‘salvatore’ D’Alfonso ci mette una pezza e distrae i soldi necessari dal capitolo originariamente destinato alla bonifica della Tremonti e ipotizzati dal Masterplan.



Così la Giunta regionale, ieri, su proposta del presidente Luciano D'Alfonso, ha autorizzato lo stralcio di 1 milione 500mila euro «per garantire la copertura integrale della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'intervento funzionale n.1 relativo alla bonifica delle "aree esterne Solvay"».





«Tale intervento riveste un carattere d'urgenza», spiega una nota della giunta regionale, «poiché esiste un rilevante interesse pubblico nel garantire la bonifica delle aree situate nel SIN Bussi sul Tirino, fermo restando ogni doverosa azione, da parte delle Autorità competenti, di tutela erariale a garanzia del risarcimento del danno ambientale nei confronti del responsabile dell'inquinamento e comunque ogni azione volta a ottenere, a termini di legge, il rimborso delle spese sostenute per i suddetti interventi di bonifica».

«Urgenza» che arriva dopo oltre 10 anni dalla (ri)scoperta dei veleni e dopo una pari stasi pasticciata che nulla ha prodotto di concreto per tutelare il bene pubblico dell’acqua e dell’ambiente.

L’ultimo pasticcio istituzionale, così, è proprio quello dell’appalto senza integrale copertura, una svista colossale e un errore da principianti che è emerso solo a febbraio scorso (peraltro certificato nel verbale ministeriale) e che ora potrebbe essere solo l’inizio di un nuovo “filone aureo” che l’universo Bussi regalerà.

Infatti non tutti sono concordi sulla linearità dell’operazione effettuata dalla giunta dalfonsiana, peraltro già ampiamente annunciata (sempre nel verbale ministeriale).

Per esempio nel secondo ricorso della Toto Holding gli avvocati scrivono:



«La Stessa Regione ‘dimentica’ di riferire che quei Fondi – invero – stando al cd. “Patto per il Sud” sottoscritto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e alle Delibere di Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 693 del 2016 e seguenti, sono ‘destinati’ e quindi destinabili ai soli interventi di bonifica della discarica Tremonti, come chiaramente indicato nelle delibere suindicate. Quindi, nessun atto consequenziale – se non palesemente illegittimo, almeno del pari del verbale del 1 febbraio 2017 nella parte impugnata-, potrebbe mai consentire una ‘distrazione’ delle somme ‘vincolate’ alla bonifica di una discarica precisamente individuata, quella Tremonti che da troppi anni attende l’avvio delle attività di bonifica».



Stessi concetti e parole simili anche in una interrogazione parlamentare del deputato Aldo Di Biagio.



Ora quell’atto c’è e, legittimo o no, l’appalto ha l’intera copertura che doveva avere fin dall’inizio e può finalmente partire cancellando l’imbarazzo di questi mesi, anche se rimane il fatto -forse non trascurabile- che la somma distratta dalla giunta non è liquida perchè non ancora finanziata (il Masterplan infatti scansiona finanziamenti di anno in anno).



IL SINDACO DI BUSSI: «NESSUN CEMENTIFICIO DI TOTO»

E proprio la famiglia Toto con le sue aziende ed i suoi interessi ritorna spesso nell’universo Bussi.

Ieri PrimaDaNoi.it ha dato notizia di una richiesta di convocazione urgente inviata dal primo cittadino, Salvatore Lagatta, alla Regione per discutere del progetto di reindustrializzazione proposto dagli imprenditori abruzzesi.

Lagatta tuttavia ci tiene a precisare che il Comune si è opposto in tutte le sedi ai ricorsi già presentati da Toto e che il progetto di cui si è pure discusso non prevede il cementificio ma qualcosa di diverso ma sempre molto vicino al campo edilizio.

«Le buste per assegnare l'appalto per la bonifica sono state già aperte e a breve saranno rese pubbliche (al sottoscritto risulta che ha vinto una società belga) quindi Toto non ha nessuna speranza di fare la bonifica», spiega il sindaco.

Il raggruppamento vincitore allora sarebbe quello capeggiato da Dec - Deme (mandataria) e Safond Martini Srl, Elios Ambiente Srl, Sidra Società italiana dragaggi Spa (sempre del gruppo Deme), Cooperativa San Martino soc.coop.

Tra le ditte note in Abruzzo spicca la Sidra che negli ultimi 30 anni ha fatto fortuna nella nostra regione -tra gli altri- con la costruzione ed i dragaggi dei porti di Pescara e Ortona.







«Le Aree oggetto di gara per legge (decreto legge 225/2010)», aggiunge il sindaco, «devono essere bonificate per essere reindustrializzate. Toto è un imprenditore come altri ed ha quindi tutti i diritti di chiedere l'assegnazione di quelle aree, che però -ed è bene sottolinearlo- non possono essere usate per realizzare un cementificio, stiamo parlando di circa 8 ettari e quindi largamente insufficienti per un investimento che ne richiederebbe oltre trenta. Possono invece essere utilizzate per la realizzazione dei conci in calcestruzzo o per la manutenzione dei carri ferroviari».

Il sindaco chiarisce poi di aver specificato alla società Toto Holding che qualora la stessa Società sia in grado di acquisire altri terreni da società esistenti sul territorio (Todisco/ Saica) per realizzare il cementificio non sarebbe comunque possibile utilizzare la cava oggetto del Progetto pure presentato, in quanto già dichiarata inutilizzabile da diversi studi.

«A proposito degli ambientalisti di cui ho massimo rispetto», spiega Lagatta, «nelle due riunioni della Commissione V.I.A. convocate dalla Regione Abruzzo per esprimere un parere sulla suddetta cava i soli ad essere presenti furono il Sottoscritto ed il Consigliere Regionale Sospiri Lorenzo. I pareri sono agli atti, facilmente consultabili, e certo non favorevoli alla realizzazione della Cava».

In effetti, consultando il sito istituzionale si rinvengono comunque molte osservazioni proposte da cittadini, esponenti politici e ambientalisti.

Quanto all’incontro chiesto alla Regione il sindaco spiega che per avviare la reindustrializzazione sono necessari accordi complessi di programma che devono per forza coinvolgere tutti glie enti pubblici.

«Ecco perché nella mia lettera chiedo un incontro in Regione»