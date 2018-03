Celano, incarico diretto da 40 mila euro al cognato del vice sindaco Piccone

CELANO. Un incarico da 39.900 euro all’avvocato Luigi Ciaccia, cognato del vice sindaco Filippo Piccone, sta creando non poco scompiglio nel comune di Celano.

L’incarico diretto è stato affidato attraverso una determina dell’area tecnica (ma il file non è presente sull’albo pretorio), per la “prestazione di servizi di supporto e assistenza giuridica e amministrativa per le attività in capo all’Ente per le tematiche relative alla ricostruzione post terremoto del 2009”.

I 100 euro che mancano per arrivare alla cifra tonda di 40 mila euro ha consentito all’amministrazione di restare sotto la soglia per una gara pubblica.

Dunque nessun avviso pubblico né in via preventiva sono stati chiariti i criteri di aggiudicazione.

Non solo, il Comune ha deciso di svelare l’incarico con molta calma dal momento che la determina è del luglio 2016 ma è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune (solo l’indicazione, ripetiamo, perché del file non c’è traccia) il 31 marzo del 2017. Scadenza prevista: 15 aprile del 2017.

Dunque la scelta è ricaduta sull’avvocato Ciaccia, esponente di Forza Italia prima e PDL dopo, ex presidente dell’Aciam e cognato dell’onorevole Piccone, già sindaco di Celano e adesso vice di Settimio Santilli.

I compiti di Ciaccia sono numerosi.

Spetterà a lui, infatti, dare risposte via telefono su quesiti giuridici, fornire consulenza giuridica via mail o fax e anche dare pareri o chiarimenti.





E’ insorto il Pd secondo il quale l’incarico assegnato al cognato di Piccone «è l’ulteriore dimostrazione del modo di amministrare la cosa pubblica da parte della giunta comunale», spiega Calvino Cotturone segretario del circolo della città di Celano.

«Non è il primo e non sarà di certo l’ultimo incarico che l’amministrazione passata e questa attuale affida senza gare, ma in modo diretto furbescamente fermandosi alla soglia massima di pagamento stabilita dalla legge, a cugini, compari e cognati. Da anni il Partito Democratico segnala e denuncia tutti i casi di malcostume politico che animano gli amministratori della nostra città».

Secondo il Pd, inoltre, l’incarico sarebbe un’offesa nei confronti dei tantissimi liberi professionisti che per arrivare a guadagnare 39.900 euro «passano ore intere su libri e davanti ai pc e non come l’avvocato Ciaccia al quale basterà dare risposte orali a quesiti giuridici posti a mezzo telefono».

Cotturone ammette che si aspettava una presa di posizione da parte del sindaco Santilli «all’altezza della carica che ricopre, invece per tenersi stretto alla poltrona è costretto a far finta di nulla e ad attendere che la cittadinanza dimentichi ed ingoi il rospo».

«Ho letto che Ciaccia si sarebbe giustificato affermando che si tratta del suo primo incarico pubblico», commenta il consigliere regionale di Sel Leandro Bracco. «Ma non si tratta della stessa persona che ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Aciam (società partecipata a maggioranza pubblica che gestisce lo smaltimento dei rifiuti in molti Comuni marsicani)? Non mi pare che Luigi Ciaccia abbia un fratello che porta il suo stesso nome – ironizza l’esponente di Sinistra Italiana – Quell’incarico all’Aciam – conclude Bracco – lo ottenne quando a Celano il sindaco era suo cognato Filippo (primo cittadino dal 2004 al 2013). Filippo Piccone che inoltre dal 2006 al 2013 è stato Senatore della Repubblica e dal 2013 a oggi è Deputato (eletto con il Popolo della Libertà e poi transitato con Alfano nel Nuovo Centrodestra in appoggio a un governo nazionale a guida PD). La vicenda Ciaccia è una questione a dir poco singolare su cui è doveroso fare piena luce».