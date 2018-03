Crac De Nicola, tribunale di Pescara si dichiara incompetente su ex dg Di Tizio

PESCARA. Davanti al gup del tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, oggi, l'udienza del procedimento sul crac De Nicola, che coinvolge alcuni ex vertici della ex Carichieti.

Il giudice ha trasferito al tribunale di Chieti, per competenza territoriale, la parte del procedimento che chiama in causa, per concorso esterno in bancarotta fraudolenta, l'ex direttore generale della ex Carichieti Francesco Di Tizio, l'ex capo area della filiale Carichieti di Pescara 6, Luigi De Vitis, i periti Carlo Rabottini e Franco De Donatis, e altre due persone. Resta dunque a Pescara soltanto il filone principale dell'inchiesta, che coinvolge complessivamente 23 persone, a partire dallo stesso Carmine De Nicola, imprenditore attivo nel settore delle scuole private e delle case di cura, dal suo braccio destro Antonio Di Ianni e da diversi professionisti abruzzesi, tra i quali i commercialisti Andrea Di Prinzio e Guerino Testa.

Al riguardo il gup ha disposto il conferimento dell'incarico al perito per la trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche.

Sotto la lente dell'accusa, rappresentata dal procuratore capo Cristina Tedeschini e dal pm Anna Rita Mantini, i presunti fallimenti pilotati contestati a De Nicola.

Una vicenda che ruota attorno all'Opera scolastica L'Ausiliatrice, società con sede a Francavilla, che ha acquisito la Sicof, destinataria nel 2007 di un mutuo da oltre 14 milioni di euro ancora non restituito.





Seconda l'accusa i fondi ottenuti attraverso un mutuo "facile", accordato dalla ex Carichieti, sarebbero stati distratti per finanziare altre attività di De Nicola, attraverso una filiera che avrebbe alla base alcune cooperative ritenute "fittizie", allo scopo di evadere il fisco e per poi "condurre dolosamente a stato d'insolvenza".

A giudizio dell'accusa, Di Tizio, De Vitis e i due periti Carlo Rabottini e Franco De Donatis non avrebbero dovuto concedere quel fido milionario all'imprenditore, poiché non c'erano i termini economici per farlo, ma la palla adesso passerà al tribunale di Chieti.



Il 5 ottobre 2016 la Corte d’Appello dell'Aquila ha però revocato il fallimento dell’Opera scolastica L’Ausiliatrice e il 24 gennaio 2017 il tribunale di Chieti (giudici Camillo Romandini, Alberto Iachini Bellisarii e Nicola Valletta) ha emesso il decreto di ammissione al concordato preventivo incaricando come commissario giudiziale il commercialista teatino Filippo Rosa e delegato alla procedura il giudice Valletta.



Ora proprio in seguito a questa evoluzione della vicenda fallimentare (la società può ancora salvarsi) il pm Mantini si è riservato di modificare il capo di imputazione.

L'udienza è stata aggiornata al prossimo 18 aprile per il conferimento al perito dell'incarico relativo alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche.