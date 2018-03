Grotte di Barisciano, il sindaco insiste: vuole far costruire case che rischiano di sprofondare

BARISCIANO. Continua la battaglia a distanza tra Comune di Barisciano e Clara Camardese, la cittadina che si rifiuta di far riparare la sua abitazione terremotata (con cospicui finanziamenti pubblici) che però sorge sopra le cavità ipogee che caratterizzano il sottosuolo del paese e delle frazioni.

Si tratta di straordinarie cavità naturali sulle quali furono costruite in passato numerose case. Il terremoto ha fatto danni, tanti e a distanza di quasi 8 anni si deve ancora terminare di ricostruire.

Il problema sollevato non è di poco conto infatti si tratta di ricostruire con fondi pubblici case nuove e antisismiche ma su un terreno troppo fragile e poco compatto che potrebbe non reggere al peso delle nuove strutture. Il paradosso sarebbe dunque che la casa che si costruirà resisterà al terremoto ma potrebbe sprofondare nelle grotte sottostanti. Secondo alcuni studi infatti lo spessore in alcuni punti delle cavità è di pochi metri, troppo pochi per le fondazioni degli edifici.

Il punto pare non secondario è che per la ricostruzione i fondi ci sono ma si deve appunto “ricostruire” la casa crollata mentre delocalizzandola si tratterebbe di nuova costruzione non coperta dal finanziamento.

Per il momento comunque i lavori sono fermi perché il difensore civico regionale, Fabrizio Di Carlo, in una lettera datata 2 febbraio, ha ordinato a Di Paolo di bloccare il progetto di ricostruzione di un consorzio, situato in località San Martino (Consorzio 23 SM).

In una lettera di febbraio 2017 la Regione ha ordinato al Comune di fare il Pai, il piano di assetto idrogeologico comunale, cioè la carta geografica del sottosuolo la quale di fatto impedirebbe la costruzione sulle grotte. Al momento però il Comune non ha questo studio e niente (oltre il buon senso, ovviamente) impedisce la costruzione in condizioni di pericolo.

Intanto Camardese che ha paura di tornare a vivere dove era il centro storico del paese ed ha scritto una lettera al numero uno della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, con una richiesta chiara: dateci i soldi destinati alla ricostruzione per una costruzione ex novo, in un altro posto.

Se desse l’ok per la riparazione avrebbe a disposizione un contributo molto più elevato.

Da qui la richiesta al numero uno della Protezione civile: «ci date il permesso di delocalizzare sempre nello stesso paese con lo stesso contributo di riparazione? In quel caso riusciremmo a costruire una casa antisismica nuova».

Curcio ha risposto che la questione non rientra tra le competenze del Dipartimento di Protezione Civile ma ha girato l’interrogativo al Comune.

Già, proprio il Comune fermo sulla propria posizione.

Anche perché il sindaco sventola da mesi la delibera licenziata dal Cipe il mese di agosto con la quale è stata stanziata una somma pari a circa 1 milione di euro, a favore del Comune di Barisciano, per eseguire uno studio e un censimento delle cavità ipogee prevedendo per la parte pubblica la possibilità di interventi di consolidamento.

Dunque il Comune a questo punto dovrebbe eseguire uno Studio che delimita cavità sotterranee e farlo approvare in giunta.

Poi dovrebbe inviare dal Comune all’Autorità di bacino la richiesta di modifica della cartografia del PAI, allegando lo Studio che delimita le cavità e la Deliberazione di Giunta Comunale.

Solo dopo ciò l’Autorità di bacino può avviare le procedure di aggiornamento della cartografia del Pai.

Dopo questa modifica nella zona individuata con presenze di cavità sotterranee sarà inserita, nella Carta della pericolosità del PAI, una zona “a pericolosità molto elevata – P3” ed in quella zona non si potrà più costruire niente.

Ma è la burocrazia, ha bisogno di tempo ed 8 anni non sono bastati nemmeno per cominciare tutta la via crucis.

Molto meglio spendere subito il milione di euro a disposizione e finanziato.

Che poi le case rischiano di sprofondare è un dettaglio che non interessa ora.