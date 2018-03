Pineto, la minoranza avverte: «I 6 milioni dell’Eni non per iniziative clientelari»

PINETO. Maggioranza e opposizione devono decidere insieme cosa fare dei 6 milioni di euro che l’Eni verserà al Comune di Pineto.

Lo sostengono con forza i consiglieri di opposizione Luca Di Pietrantonio e Gianni Assogna del Gruppo consiliare civico Impegno è Sviluppo dopo che la multinazionale e l’amministrazione comunale nei giorni scorsi hanno quantificato l’importo di ICI e IMU, dovute dalla stessa ENI per le piattaforme petrolifere davanti alla costa Pinetese.

«La nostra forte preoccupazione – spiegano i consiglieri – è che l’attuale amministrazione, che non ha mai brillato per lungimiranza e visione strategica, possa destinare una così elevata somma di denaro a spese inutili, voluttuarie o ancor peggio, ad iniziative volte alla mera propaganda politica ed al desiderio di recuperare un consenso elettorale, oggi, senza dubbio ai minimi storici».





I consiglieri contestano il fatto che le minoranze non siano state minimamente coinvolte nell’affare ENI, nelle varie occasioni, ultima delle quali in seno alla Commissione di Garanzia e Controllo.

«La maggioranza», continuano Di Pietrantonio e Assogna, «ha preferito agire inaudita altera parte, concludendo un accordo sulla cui opportunità, ma soprattutto legittimità, ci riserviamo, sin d’ora, di agire in ogni sede competente, all’esito dell’accurato esame della documentazione, da noi già richiesta, afferente l’intero contenzioso tributario sino al raggiungimento del mentovato accordo».

In pratica dalla minoranza arriva la richiesta di evitare la “frammentazione” di tali risorse in una moltitudine di iniziative, ma destinarle invece alla risoluzione di «poche, mirate ed importanti questioni». Assoluta priorità, secondo loro, devono avere gli interventi per la messa in sicurezza della cittadina e quindi, alla mitigazione del rischio idro-geologico. Ma si chiede anche la ristrutturazione e miglioria degli istituti scolastici e degli impianti sportivi, «affinché di questi denari possano trarne direttamente beneficio anche le giovani generazioni».





«A tali iniziative – aggiungono i consiglieri - si potrebbero destinare circa tre milioni di Euro; mentre i restanti tre milioni dovrebbero essere destinati alla riduzione del debito pubblico (contratto, peraltro dall’attuale maggioranza che governa Pineto da circa 20 anni), al fine di vedere decisamente ridotta la rata di mutuo dovuta alla Cassa Depositi e Prestiti, liberando così importanti risorse da poter destinare alla spesa corrente. Si avrebbe in tal modo un duplice effetto, ossia quello di rendere il bilancio comunale decisamente più elastico (ora è a dir poco ingessato) e consentire l’impiego delle risorse in tal modo “liberate” nei servizi sociali, con attenzione particolare alle persone diversamente abili, a quelle poco abbienti e alle iniziative volte alle politiche giovanili ed allo sviluppo delle piccole imprese».

Secondo Di Pietrantonio e Assogna, però, «conoscendo il modus operandi dell’attuale maggioranza e la sua politica tipicamente clientelare, abbiamo fondate ragioni per ritenere che la priorità per alcuni dei suoi membri sia quella di conservare il posto di comando, destinando queste importanti risorse a consolidare il consenso elettorale, con buona pace degli interessi dei cittadini».







«La nostra Amministrazione non ha mai favorito politiche clientelari e di certo non abbiamo intenzione di iniziare oggi».

Ha risposto così il sindaco Robert Verrocchio.

«Come abbiamo già avuto modo di dichiarare in occasione della conferenza stampa – ha aggiunto Verrocchio – tra le nostre priorità ci saranno le opere per la mitigazione del rischio idrogeologico, la sicurezza delle scuole del territorio e la riqualificazione degli impianti sportivi che ormai sentono il peso degli anni. Ci stiamo impegnando anche per riservare somme a favore delle start up del territorio, per assicurare adeguati fondi al settore sociale e per la sistemazione delle strade urbane e comunali . Ovviamente, essendo Pineto un comune a forte vocazione turistica, investiremo anche nel decoro della città che è il nostro primo biglietto da visita – ha commentato l’assessore al Bilancio Claudio Mongia - Queste sono le nostre scelte, ed essendo stati votati dai cittadini, che ascoltiamo ogni giorno, abbiamo l’onore e l’onere di portare avanti quello che è il nostro programma di governo, e nel rispetto dei ruoli saremo aperti a tutti i suggerimenti che punteranno a rendere Pineto più sicura e più bella».

«Prendiamo atto della solita inconsistente replica della maggioranza che dopo tre anni di amministrazione comunale, a dir poco disastrosa, viene a dirci che vuole “Pineto più bella e più sicura” – così esordiscono i consiglieri di opposizione Luca Di Pietrantonio e Gianni Assogna del Gruppo consiliare civico Impegno è Sviluppo.

Il sindaco ha avuto ben tre anni e risorse ordinarie in bilancio, di certo sufficienti, per garantire ai cittadini sicurezza e decoro urbano; constatare che i nostri amministratori avessero necessità di un’entrata straordinaria e non prevista per intervenire proficuamente sulla cittadina, ci conferma la loro assoluta mancanza di strategia e lungimiranza e certifica, ove ve ne fosse ancora bisogno, il loro fallimento politico-amministrativo».