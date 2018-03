Sequestrate due discariche abusive a Chieti e Guardiagrele

CHIETI. «Area sottoposta a sequestro penale», c’è scritto sui cartelli, apposti davanti a due siti sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Chieti, uno in città e l’altro alle falde della Maiella.

Gli uomini del Nucleo Mobile, nell’ambito del quotidiano controllo economico del territorio, hanno individuato e posto sotto sequestro, in zona Tricalle a Chieti, un’area di oltre 350 metri quadri, destinata a verde pubblico, sulla quale un’impresa edile ha depositato e sotterrato materiale di risulta delle demolizioni, sassi e terra.

Altra area di circa 10.000 mq, nella zona “San Donato” di Guardiagrele, adibita illecitamente a discarica abusiva, ubicata al confine del Parco Nazionale della Meiella, è risultata in uno stato di totale abbandono e da tempo utilizzata per ammassare decine di tonnellate di rifiuti, molti dei quali pericolosi e tossici: pneumatici, motori, macchinari, elettrodomestici fuori uso, rottami ferrosi, prodotti di risulta di demolizioni di strutture in cemento armato, oltre che autoveicoli e parti in plastica di essi, materiale notoriamente inquinante. P

er i fatti sopra esposti sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria competente nr. 4 soggetti per le violazioni previste dalle norme in materia ambientale cui al Decreto Legislativo nr. 152 del 3 aprile 2006. L’illecito abbandono ed accumulo di rifiuti consente, a discapito dell’ambiente, di evitare i costi necessari per il regolare smaltimento all’interno delle discariche autorizzate.

Questa pratica, oltre a deturpare gravemente il territorio, qualora svolta all’interno di aree prossime a terreni agricoli come quella in oggetto, può provocare rilevanti contaminazioni ambientali con conseguenti gravissimi danni alla salute.