Pescara. Incidente auto-moto: grave anziano

PESCARA. Un 79enne di Pescara è ricoverato in gravi condizioni in ospedale per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale tra un'auto e uno scooter, avvenuto stamani in strada Pandolfi, nel capoluogo adriatico.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto - una Toyota Aygo condotta da una 19enne del posto - e la moto su cui viaggiava l'anziano procedevano nella stessa direzione, quando, prima di una svolta a destra, per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati.

Subito soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale.

E' ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata e verrà sottoposto ad intervento chirurgico. Dei rilievi si è occupata la Polizia municipale.