Sanità. Paolucci: «va tutto bene e se ci sono problemi è colpa loro»

ABRUZZO. Con l'ultimo versamento di 27 milioni di euro, effettuato ieri, la Regione ha completato definitivamente il rimborso dei 168 milioni di euro al fondo sanitario regionale, come parte delle risorse sottratte negli anni al Sistema sanitario regionale.



Lo annuncia l'assessore al bilancio Silvio Paolucci alla vigilia del nuovo tavolo di monitoraggio di Roma che negli anni aveva stigmatizzato e contestato questo modo di amministrare la sanità regionale sottraendo risorse spesso vincolate solo per far quadrare i bilanci.

E chi pensa che i tavoli di monitoraggio, a pochissimi mesi dall’uscita dal commissariamento, siano una passeggiata si sbaglia di grosso.

Perchè la tensione tra i tecnici (sovrastati poi dalle logiche della politica) non si sono mai attutite o smorzate e chi sosteneva che l’uscita dal commissariamento dell’Abruzzo era una forzatura troppo evidente è sul greto del fiume ad aspettare gli eventi.

E gli eventi non saranno affatto buoni per gli abruzzesi che non stanno raccogliendo ancora i frutti dell’uscita dal regime ristretto che ha devastato e falcidiato la sanità locale.

E probabilmente non faranno in tempo a godersi tasse più leggere e servizi meno costosi perché il pareggio di bilancio (scopo del commissariamento) non c’è praticamente mai stato ed ora il disavanzo sta schizzando nuovamente alle stelle.

Appena ieri il dato sulla spesa farmaceutica che ha registrato rispetto al 2013 un +320%...



Ma le parole dell’assessore Paolucci sono sempre tranquillizzanti e tendono a vedere il bicchiere tutto pieno con slogan che reggono sempre men il confronto con la realtà.

«Questa giunta - spiega Paolucci - al momento del suo insediamento ha trovato una situazione economica del Servizio Sanitario Regionale estremamente complessa. Bastano due dati su tutti per capire meglio la dimensione del problema: le Asl presentavano perdite da coprire per oltre 290 milioni di euro e la Regione aveva un debito verso la sanità di oltre 168 milioni. Questo debito sarebbe dovuto essere rimborsato alla sanità secondo un rigido cronoprogramma condiviso dalla passata amministrazione con il Ministero. Tuttavia non erano state individuate le fonti di finanziamento necessarie ai pagamenti, lasciando tale incombenza completamente a nostro carico». A peggiorare il quadro c'era una crisi di liquidità nelle casse regionali, a causa delle mancate rendicontazioni all'Ue dei fondi Fas, è la linea dell’assessorato, «che ci hanno obbligato - continua l'assessore - al finanziamento dei progetti approvati, senza ricevere fondi da Bruxelles. Le necessità erano tali che siamo stati obbligati, dopo pochi mesi dal nostro insediamento (autunno 2014), a dover chiedere un'anticipazione alla cassa della sanità di 110 milioni, che si andava ad aggiungere ai 168 di debito della Regione verso il SSR. Oggi, dopo 32 mesi di lavoro, abbiamo finalmente coperto integralmente e definitivamente tutti i debiti pregressi». Paolucci sottolinea come la situazione finanziaria della Regione «sia stata riportata in equilibrio».







«SQUILIBRIO RISOLTO»

«Ci siamo riusciti - prosegue - con un lavoro estremamente complesso. Nell'ultimo anno abbiamo chiuso una situazione di squilibrio che non ha permesso il pieno sviluppo del nostro Servizio Sanitario Regionale. Con queste risorse andremo a finanziare gli investimenti in sanità, secondo gli obiettivi del Piano di Riqualificazione, con l'acquisizione di apparecchiature nuove e più performanti nei nostri ospedali e il potenziamento dei servizi territoriali. Va inoltre sottolineato che aver messo in circolo per cassa nella nostra economia 300 milioni aggiuntivi per il settore dell'assistenza sanitaria, ha rappresentato uno sforzo importante per la Regione, ma anche un contributo utile e importante alla nostra economia, in un momento di crisi sistemica importante. Mi sento per questi motivi di ringraziare profondamente il settore economico finanziario, che in questi anni ha profuso uno sforzo davvero fondamentale, pur partendo da una situazione che 10 anni fa era vicina al collasso».

Come più volte sottolineato in questi mesi da questo quotidiano si è dato fondo a soluzioni che non sono strutturali ma occasionali e che hanno dato i benefici nel brevissimo periodo di un apparente equilibrio finanziario (a costi altissimi per i servizi erogati).

Il sistema sanitario regionale è strutturalmente squilibrato, costoso, non razionale, sotto troppi punti di vista e questo genera un costante e persistente disequilibrio che porta ad aumentare la spesa e dunque il disavanzo.

E’ solo questione di tempo…