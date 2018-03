Riparte la guerra per il mercatino etnico: assemblea con i commercianti.

PESCARA. Assemblea con i commercianti, giovedì 30 marzo, a partire dalle 19.30, presso il Museo d’Arte Moderna ‘Vittoria Colonna’ contro la delibera di allestimento del nuovo mercatino etnico sotto il tunnel della stazione ferroviaria centrale.



L’iniziativa è organizzata dai Gruppi Forza Italia, Pescara in Testa e Pescara Futura (centrodestra) perché nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Pescara, guidata dal sindaco Alessandrini, ha approvato il progetto per la ricostituzione di un mercatino etnico che, dopo essere stato smantellato dalle aree di risulta, verrà ricollocato sotto il tunnel della stazione ferroviaria, con una spesa pari a 250mila euro di soldi pubblici.

Una decisione fortemente voluta dal gruppo Sel e avversata dal centrodestra ma ora secondo questi ultimi proprio l’ultima decisione dovrà essere pubblicata, in quanto variante al Piano regolatore, dando la possibilità ai cittadini di poter proporre osservazioni, per poi tornare di nuovo in aula.

Lì l’opposizione di centro-destra l’aspetterà al varco -come hanno annunciato oggi- con una nuova raffica di emendamenti che vogliamo stilare con gli stessi commercianti per dare vita a una task force operativa capace di tutelare la città.



Per l’incontro sono stati convocati tutti i commercianti della città e il centrodestra propone di elaborare una strategia comune.



«Innanzitutto riteniamo immorale», dicono i consiglieri comunali che organizzano l’iniziativa, «che l’amministrazione comunale spenda 250mila euro per un mercato che sarà riservato esclusivamente a extracomunitari, a fronte delle decine di emergenze di una città che sta vedendo la sua economia colare a picco, con decine di attività storiche e regolari costrette a chiudere non riuscendo più a far fronte alle tasse, a partire da quelle comunali come quella sui rifiuti, appena aumentata, e l’occupazione del suolo pubblico. E decine sono anche gli ambulanti regolari che si sono visti cacciare dai mercati rionali all’aperto per non essere più riusciti a pagare regolarmente la Cosap. Un paradosso, se pensiamo che quei 250mila euro verranno investiti per ambulanti stranieri che, sino allo scorso luglio, hanno lavorato sulle aree di risulta senza pagare un euro di Cosap, senza emettere scontrini, senza pagare tasse sui guadagni, e spesso senza neanche avere una regolare licenza commerciale. Peraltro gli ultimi fatti di cronaca, ovvero l’operazione ‘Bazar’ della Guardia di Finanza e della Procura Distrettuale Antimafia de L’Aquila, che ha consentito 10 arresti, operazione partita proprio dal mercatino-centrale della contraffazione di Pescara, facendo emergere ramificazioni gravi con la criminalità campana, ha semplicemente confermato i nostri timori, convincendoci ulteriormente dell’inopportunità della ricostituzione di quel mercato».