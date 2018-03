La Asl di Teramo assume 91 Operatori Socio Sanitari

TERAMO. Concluse le procedure del Concorso che era stato indetto nel mese di gennaio 2016, per la copertura di 56 posti a tempo indeterminato di Operatore Socio Sanitario, la ASL di Teramo è stata autorizzata dalla Regione Abruzzo ad assumerne 91 (novantuno).

«E’ un bel traguardo – dichiara il Direttore Generale Roberto Fagnano – poter assumere così tante persone a tempo indeterminato in un sol colpo. In questi tempi di difficoltà e di crisi economica, credo che in Abruzzo, neppure la Fiat possa arrivare a tanto».

Nel corso degli anni l’azienda sanitaria aveva più volte posto l’accento sulle carenze di personale di cui cronicamente soffre e – soprattutto – sulla “piaga” burocratica dei tempi lunghi delle procedure concorsuali che, dall’indizione di un concorso, passando per l’esperimento delle procedure di mobilità e la valutazione dei titoli, fino ad arrivare alle tre prove d’esame, rendono estenuante la trafila.





Un concorso, che con oltre 6.000 domande ha poi visto la partecipazione di circa 3.600 candidati e che ha richiesto alla ASL uno “spiegamento di forze” straordinario, a partire dalla trasferta al Palasport di Pesaro per lo svolgimento delle prove di preselezione dei candidati, in considerazione che a Teramo e dintorni non era stato possibile reperire una sede di concorso sufficientemente grande da riuscire a contenere tutti, per continuare poi con le successive prove di esame che hanno richiesto tempo e personale dedicato.

La selezione ha anche scatenato diverse polemiche che, per fortuna, non ne hanno inficiato i tempi, e tantomeno il risultato finale.

Con la pubblicazione della Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Teramo, n° 330 del 28 marzo 2017, si assumono così 91 Operatori Socio Sanitari, «figure indispensabili all’interno dei Reparti di Degenza» che, di supporto all’assistenza infermieristica, svolgono compiti fondamentali che mirano a soddisfare i bisogni primari della persona ricoverata, nonché a favorirne il benessere e l'autonomia.