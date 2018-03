Fu accusato di sfruttamento della prostituzione in Brasile, il giudice lo assolve due anni dopo

BRASILE. Alla fine aveva ragione lui ed il giudice lo ha pienamente riabilitato dopo un arresto ingiusto ed il conseguente clamore sui media italiani e brasiliani.

Umberto Cerqueti, 56 anni, commercialista teramano è stato completamente scagionato dalle terribili accuse di pedofilia e sfruttamento della prostituzione che contro di lui evidentemente erano state mosse con troppa fretta dalla polizia locale.

In Italia rimbalzarono poche righe di agenzia digitate direttamente da Rio de Janeiro in Brasile a tarda notte ma la disavventura di Cerqueti è scoppiata mediaticamente l’indomani mattina quando la notizia venne ripresa dai giornali italiani.

Era il 26 febbraio 2015 e le notizie che arrivarono raccontavano dell’arresto in flagranza di reato in un residence di Maceiò, capitale dello Stato brasiliano di Alagoas (nord-est) in compagnia di un ragazza di 15 anni e della accusa a lui rivoltagli di pedofilia. Rimase in stato di fermo per un giorno poi ritornò in libertà.





Dalle notizie diramate dalla polizia locale Cerqueti avrebbe fatto varie promesse alla minorenne in cambio di rapporti sessuali. La ragazza fu ascoltata in commissariato nella condizione di vittima e liberata in seguito.

I fatti però sarebbero stati male interpretati dalla polizia che sarebbe stata “impressionata” dal fatto che un uomo di una certa età si trovasse in atteggiamenti intimi con una minore come ha poi certificato il giudice.

La polizia era stata attirata verso l’appartamento dove era l’italiano in compagnia della ragazza da rumori ed è entrata con il consenso dei due occupanti che erano in chiari atteggiamenti intimi.

Il giudice -che appare dalla sentenza piuttosto netto nei confronti della polizia e della ricostruzione dei fatti effettuata- spiega in maniera chiara che seppure vi sia stato -come è accaduto- un rapporto sessuale in seguito ad un incontro avvenuto attraverso un sito internet, non si può certo parlare di sfruttamento della prostituzione che è cosa diversa e si manifesta con azioni del tutto diverse.

I fatti così come emersi non configura alcun reato perchè non vi è stata alcuna costrizione o soggezione ed i regali promessi non possono integrare in alcun modo la prostituzione.





Anche la ragazza ascoltata in fase di indagine ha confermato che i due si sono conosciuti sui social network che si sono scambiati mail e anche foto con promesse di regali ma la ragazza ha spiegato di essere stata sedotta e mai costretta.

Il giudice per le indagini preliminare quindi ha assolto Cerqueti che non ha subito nemmeno il processo.

L’uomo, vittima di investigatori superficiali, aveva già nel 2015 raccontato la sua versione dei fatti in gran parte confermata dal giudice spiegando di aver vissuto un vero e proprio incubo brasiliano.

Sulla sua strada tuttavia Cerqueti ha trovato un giudice che ha saputo ristabilire la verità giudiziaria.