Affidamenti diretti alla coop: condannati 5 tecnici comunali, assolti i consiglieri

COLLEDARA. Affidamenti diretti dei servizi comunali ad una cooperativa in violazione delle norme: consiglieri comunali di Colledara assolti, tecnici condannati a risarcire il Comune per 47.410 euro.

La cifra equivale secondo i giudici della Corte dei Conti che hanno emesso la sentenza (sposando i calcoli dell’accusa) al costo sostenuto ingiustamente dall’ente comunale a causa del mancato esperimento di procedure comparative nel 2013 e nel 2014 per i servizi di scuolabus, mensa scuola materna, pulizia dei locali comunali, manutenzione delle strade, raccolta dei rifiuti e dei servizi cimiteriali.







ASSOLTI E CONDANNATI

Condannati dunque i responsabili degli uffici che hanno rilasciato parere favorevole sulle delibere contestate Elio Di Rocco (25.470 euro), Roberto Di Eugenio (3.150 euro), Franco Polisini, (4.700 euro) e Mauro De Flaviis ( 7.850) euro. Condannato a versare 6.240 euro anche Morano Di Filippo consigliere comunale, sì, ma anche responsabile del servizio che ha rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica, in qualità di responsabile del competente servizio.

Prosciolti, invece, i consiglieri comunali Pasquale De Amicis, Angela De Sanctis, Marco Di Giacomantonio, Osvaldo Di Marte, Carmine Alberto Mucciarelli, Antonio Barnabei, Alberto D’alberto, Mauro Sacco, Roberto Pichinelli, Luciano Ambrogio Di Filippo;



I SERVIZI ALLA COOP

I servizi vennero affidati direttamente alla Cooperativa Colledara Servizi dal 2009 al 2014, con vari rinnovi, anche se la Corte dei Conti ha preso in esame solo quelli del 2013 e 2014.

Una cooperativa, come hanno spiegato gli stessi consiglieri comunali e tecnici, costituita esclusivamente dai lavoratori LSU che prestavano la loro attività nel comune da oltre dieci anni, utilizzata per la loro stabilizzazione concordata con i sindacati più rappresentativi.

Di qui, dicono i giudici, «com’è intuibile, l’interesse degli amministratori di Colledara a far sì che i posti di lavoro rimanessero all’interno della comunità locale».

Da qui la contestazione della mancata procedura di selezione: «si è proceduto, per diversi anni a rinnovare la convenzione anche per servizi pubblici locali di rilevanza economica, quale quello dei rifiuti».

Inoltre l’accusa ha fatto notare come il valore dell’affidamento si sia rivelato in concreto superiore alla soglia di rilevanza comunitaria già nel 2012, e dunque il frazionamento avvenuto nel 2013 sarebbe stato fatto «ad arte» per eludere il limite.

«Il reiterato illegittimo affidamento ha impedito all’ente di potersi giovare delle migliori condizioni economiche derivanti da un normale confronto concorrenziale», ha contestato l’accusa.







«GARE ANDATE DESERTE»

Tutti gli indagati si sono difesi con una memoria unica e hanno contestato i calcoli prospettati dalla Procura ritenuti errati sotto vari profili.

Secondo loro, infatti, non ci fu alcun risparmio di spesa dopo la gara per i servizi precedentemente affidati alla cooperativa “Colledara Servizi”. Anzi, si sono difesi, ci fu un incremento per la ludoteca, la mensa scolastica e la raccolta rifiuti, smaltimento escluso.

Ma i consiglieri e i tecnici hanno anche raccontato che nel 2009 era stata fatta una procedura selettiva cui aveva partecipato la sola “Colledara Servizi”, procedura peraltro revocata a seguito del ricorso proposto da Confcooperative Abruzzo.

Altre due successive procedure sono invece andate deserte. E’ stata poi evocata l’applicazione dell’articolo 5 sulle cooperative sociali. Questa norma, nel testo vigente all’epoca dei fatti, non prevedeva la necessità della selezione comparativa dell’affidatario.



LA VIOLAZIONE C’E’ STATA

Secondo i giudici della Corte dei Conti, però, la violazione della normativa sulle procedure di affidamento dei servizi comunali c’è stata.

«Se, infatti, è innegabile», si legge nella sentenza, «che particolari esigenze di tutela di categorie protette o svantaggiate possano giustificare una deroga al principio di concorrenza non può tuttavia ammettersi che il favor legislativo si traduca in arbitrio, addirittura esonerando la stazione appaltante da un minimo di confronto comparativo rispetto ad altri eventuali concorrenti, anch’essi rientranti nella medesima categoria delle cooperative sociali o in altre categorie protette».

I giudici hanno comunque ‘salvato’ la parte politica: «per quanto riguarda i consiglieri comunali (alcuni dei quali, tra l’altro, di giovane età) può ritenersi che essi abbiano erroneamente confidato nel parere favorevole rilasciato, di volta in volta, dai responsabili».

Non è stata dunque rilevata la colpa grave «necessaria ad integrare una fattispecie di responsabilità amministrativa, anche in considerazione del contesto operativo e normativo di riferimento, nonché della natura giuridica dell’impresa affidataria (cooperativa sociale di tipo B costituita in ambito locale e composta da ex LSU comunali)».

Per quanto riguarda, invece, i responsabili degli uffici che hanno rilasciato parere favorevole sulle delibere la “gravità” «sussiste senz’altro, perché essi non potevano certamente assecondare il reiterato affidamento in violazione di regole concorsuali che, con una diligenza minima, essi stessi avrebbero potuto e dovuto conoscere e doverosamente rappresentare al consiglio comunale».



LA POSIZIONE DI MORANO DI FILIPPO

I giudici si soffermano poi sulla posizione dell’assessore Morano Di Filippo, il quale ha votato tutte le delibere quale consigliere comunale ed ha rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica, in qualità di responsabile del competente servizio, per la delibera n. 14/2013.

Sulla delibera 36/2013, invece, risulta apposto a stampa il suo parere favorevole, ma nella copia prodotta non c’è la sua firma

Secondo i giudici si potrebbe sostenere che nella sua qualità di consigliere, assessore e responsabile di servizio versi in colpa grave per tutte quante le delibere, «indipendentemente dalla veste in cui è concretamente intervenuto».

«Quest’ultima conclusione pare, tuttavia, eccessivamente severa», annotano i giudici, «ritenendo maggiormente prudente ed equo addebitare al signor Morano Di Filippo le due sole delibere nelle quali egli ha votato favorevolmente come consigliere, ma che riguardavano un servizio comunque ricadente nella sua sfera di competenze e responsabilità (indipendentemente dalla circostanza che l’ultima delibera sia rimasta priva della sua firma pur essendo riportato, a stampa, il suo parere favorevole quale responsabile del servizio)».







Alessandra Lotti