La scoperta. Scuole, caserma e palestra: gli edifici ‘fantasma’ a Rapino

RAPINO. Ci sono ma non ci sono. Esistono ma non sulle carte. Parliamo di veri e propri edifici pubblici ‘fantasma’ a Rapino.

E non si tratta di edifici qualunque o di case sparse di qualche privato “audace” ma di quelli adibiti a funzioni fondamentali che però per il catasto non esistono.

L'incredibile scoperta non l’ha fatta un solerte dipendente comunale che ha le carte sotto il naso ma Lorenzo Torto residente curioso e rompiscatole che ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Chieti sulla scuola materna- elementare e anche sulla nuova palestra in via Colle Cese a Rapino.

Questi edifici comunali non risultano sulla mappa catastale e non risultano censite neanche le strade comunali di accesso.

Eppure sono quotidianamente frequentati e di recente qualcuno di questi è stato oggetto anche di lavori di ammodernamento o ampliamento.

Ma come è possibile?





Non si tratta proprio di un problema secondario dal momento che senza accatastamento l’edificio non può avere il collaudo (cioè la certificazione che sancisce il livello base di sicurezza), il certificato di agibilità o il certificato di prevenzione incendi da parte dei vigili del fuoco.

Insomma tutte cose fondamentali per un edificio pubblico.



Se al Comune non se ne sono mai accorti è grave di per sè ma se lo sanno resta da chiarire come mai non si sia intervenuti per completare le pratiche per l’accatastamento e di conseguenza per l’agibilità e prevenzione incendi.

Anche perché se non lo fa direttamente il Comune rischia sanzioni.

Ma la cosa sbalorditiva, fa notare Torto nel suo esposto, è che dalle visure catastali storiche i terreni dove sorgono gli edifici risultano intestati non al Comune di Rapino ma a privati cittadini.





«E’ lecito sospettare», si legge nella denuncia che dovrà essere vagliata dalla magistratura, «che i fabbricati adibiti a scuole e palestra siamo sprovvisti di agibilità visto che non risultano catastalmente da nessuna parte».

Ma anche per l'immobile dove si trova la caserma dei carabinieri, nella Traversa Giardino 9, c'è qualcosa di anomalo: la proprietà risulta del Comune di Rapino ma non risulta come edificio sulla mappa catastale.

«Il Ministero degli Interni, in buona fede, paga l'affitto al Comune di Rapino su un immobile non accatastato e probabilmente privo di agibilità e accessibilità», denuncia Torto.

Da qui la richiesta alle autorità competenti di svolgere accertamenti urgenti «in considerazione anche di futuri eventi sismici».