Fogna in mare, inquinamento ambientale e cattiva gestione: indagati Di Giovanni e Livello

PESCARA. Il mare di Pescara è inquinato? L’inquinamento deriva per caso in maniera sostanziale dalla cattiva gestione dell’impianto di depurazione e fognario? Siamo nel campo delle omissioni decennali e di conseguenze della cattiva amministrazione di impianti pubblici?

Sono i punti sui quali ruota una inchiesta della procura di Pescara aperta da oltre due anni e che in mancanza di risposte certe da parte di Aca, Comune e Regione appare quanto mai vitale e urgente.

Ieri si è appreso che il direttore dell'Aca, Bartolomeo Di Giovanni, e il direttore tecnico, Lorenzo Livello, risultano indagati per il reato di inquinamento ambientale causato dallo sversamento di 161.000 metri cubi di reflui dal sistema degli scolmatori dell'impianto fognario di Pescara direttamente alla foce del mare Adriatico.

Si tratta forse della grana giudiziaria maggiore per i due che da quasi 20 anni gestiscono in tandem due settori fondamentali dell’Aca, riuscendo ad attraversare molte stagioni della società pubblica.

l problemi non mancano visto che, in seguito agli allarmi del 2014 e di una particolare attenzione rivolta da allora sul problema dell’inquinamento, sono scattati moltissimi controlli sui depuratori gestiti dall’Aca nel pescarese.

Anche gli avvisi di garanzia relativi all’impianto di Pescara sono stati notificati nei mesi scorsi dopo che le analisi avevano mostrato il forte inquinamento dell'acqua di mare da escherichia coli. Non si esclude che gli indagati possano comunque aumentare.

Di Giovanni e Livello sono già stati interrogati mesi fa su vari aspetti del sistema depurativo e nello specifico sul ruolo degli “scolmatori”, cioè quei sistemi della rete fognaria che vengono azionati in caso di pioggia per regolare l’afflusso di reflui in arrivo al depuratore. Gli scolmatori permettono da un lato di preservare il depuratore e, dall’altro, di scaricare direttamente i reflui nel fiume. E questo avviene ogni volta che piove, da sempre.

Pur essendo un fatto vecchio e notorio a tutti gli amministratori che si sono occupati del settore degli ultimi 30 anni è stato PrimaDaNoi.it a svelare per la prima volta il meccanismo di “inquinamento istituzionale” mentre Comune e Regione andavano a caccia di scarichi abusivi (avendo da 30 anni mappe precise che li individuano) o facendo interventi show sul posto con la conseguenza (voluta o meno) di distogliere l’attenzione sul problema degli sversamenti ad ogni pioggia.

Solo dopo le inchieste di PrimaDaNoi.it il Comune di Pescara ha iniziato ad emettere ordinanze di divieto di balneazione (persino “cautelari”) dopo ogni pioggia e prima di attendere le analisi dell’Arta. Cosa mai successa prima nonostante Aca, Comune e Regione sapessero degli sversamenti da sempre.

L'indagine è condotta da Cristina Tedeschini (in procinto di lasciare la procura) e del sostituto procuratore, Andrea Papalia, mentre per questo filone indagano i carabinieri forestali.

Una parte rilevante dell’inchiesta mira anche ad accertare il mancato utilizzo delle “vasche di equalizzazione” o vasche di decantazione esterne al depuratore comunale di via Raiale, esistenti e mai entrate in funzione, le quali avrebbero costituito un volume di accumulo per le acque di prima pioggia, fortemente inquinate, evitando lo scarico degli scolmatori direttamente alla foce del fiume Pescara.

Si tratta di quelle vasche dove, per legge (ed una direttiva europea del 1990), bisogna necessariamente far confluire i reflui perchè vengano trattati prima di essere sversati a mare. Le vasche sono state costruite oltre venti anni fa ma non sono mai state utilizzate per ragioni varie e ancora in gran parte oscure.

Questa inerzia ha generato conseguenze non trascurabili di inquinamento del fiume e del mare che la procura sta cercando faticosamente di inquadrare e misurare per avere una idea precisa del danno ambientale prodotto.



INERZIA, OMISSIONI, FIUME DI SOLDI E NESSUN CONTROLLO

E’ certo che da almeno venti anni si aveva contezza del problema e della necessità di utilizzarle.

Nel 1997 una relazione affermava senza mezzi termini: «il depuratore è insufficiente».

Certamente uno tra i più vecchi documenti che siamo riusciti a scovare è il progetto preliminare del Project Financing del 2004, redatto dall’Ingegnere Gaetano Cardano per conto della società Di Vincenzo Dino Spa, che è stata la ditta che ha costruito nel 1980 il depuratore di Pescara e lo ha gestito ininterrottamente fino al 2016.

Come detto nel 2004 l’Ato (sotto la presidenza di Giorgio D’Ambrosio) decise di avviare un progetto di finanza che da una parte prevedeva il «potenziamento» del depuratore con opere realizzate e pagate dal privato (in teoria) in cambio della gestione.

Tra gli interventi da realizzare per il potenziamento degli impianti depurativi in una prima fase (dunque prioritaria) c’era la riattivazione dell’impianto di equalizzazione (vasche di prima pioggia) sito all’esterno del Depuratore Comunale.

«Gli interventi», si legge nella proposta, «sono finalizzati a massimizzare le capacità di trattamento dell'impianto esistente, ripristinando manufatti ed apparecchiature ottenendo in tal modo la minimizzazione degli interventi futuri».

Nel Progetto esecutivo tale intervento viene escluso perchè saranno eseguiti dei lavori diversi e utilizzati i volumi di accumulo di altre due vasche all’interno dei lavori.

Il punto centrale è che i lavori poi approvati nel 2006 sono mai stati completati e realizzati solo in piccolissima parte senza che l’Ato li abbia mai rivendicati e richiesti e lo stesso ha fatto l’Aca che però ha pagato regolarmente, fino ad un certo punto, il prezzo della gestione (senza ottenere in cambio i lavori migliorativi).

In dieci anni, secondo la perizia autorizzata dal tribunale di Pescara nell’ambito della procedura concordataria di Aca spa, si certifica (ct Ugo Iezzi) che la società Di Vincenzo ha eseguito un intervento di adeguamento ed ottimizzazione del Depuratore di Pescara per un importo di circa 2,3 mln di euro incassando invece per la gestione dal 2006 al 2015 poco meno di 20 mln di euro.

Uno squilibrio all’interno del progetto di finanza a totale vantaggio del privato che non ha destato alcun sospetto da parte di nessuno degli enti coinvolti e così facendo ha contribuito al dissesto dell’Aca (affetta da troppi mali) e finita sull’orlo del fallimento.

Nello stesso tempo ha contribuito in maniera consistente all’inquinamento del mare.

Solo nel 2016 dopo aver svelato queste colossali inefficienze, dopo le affermazioni chiare a PrimaDaNoi.it del commissario Aca Vincenzo Di Baldassarre e dopo svariati tentativi di sviamento, Regione e Comune hanno iniziato a parlare di «depuratore inefficiente» ed è stata l’occasione migliore per varare il maxiprogetto del raddoppio con una pioggia di milioni calati dal Masterplan salvo poi marcia indietro sul raddoppio ma non sui finanziamenti.

Moltissimi nostri articoli hanno però provato come l’insufficienza del depuratopre con il conseguente inquinamento ad ogni pioggia fosse cosa risaputa da più di 30 anni e che gli scarichi delle fogne in mare fossero il problema di sempre.

E’ stato accertato che lo scarico degli scolmatori non è autorizzato e dunque abusivo e quello della Madonnina ha sversato nei decenni tonnellate di liquami.



RITARDI E LENTEZZE

La confessione sulla verità degli sversamenti è arrivata a metà 2016 praticamente due anni dopo l’estate nera con gli sversamenti dovuti alla rottura della condotta dell’asse attrezzato che poi ha generato gli avvisi di garanzia per il sindaco Alessandrini e il vice Del Vecchio.

Vista la pressione dell’opinione pubblica sul tema inquinamento a fine 2015 si tenne una conferenza di servizi nella quale l’Aca propose l’attivazione di un vasca di prima pioggia ubicata in località Città della Musica che risultava essere di proprietà del Comune di Pescara. L’attivazione di tale vasca avrebbe consentito un accumulo di prima pioggia fino a 4200 mc «al fine di limitare il fenomeno del continuo sversamento al fiume Pescara degli scolmatori di reflui non trattati».

In quell’occasione si disse che la vasca era completamente abbandonata e priva di impianto di sollevamento. Successivamente nel Marzo 2016 è stata formalizzata la richiesta di autorizzazione per l’utilizzo di tale vasca.

Ad oggi non vi è ancora l’autorizzazione per l’utilizzo.

Come dire che nelle segrete stanze i problemi sono chiari e certe cose si dicono mentre in pubblico si preferisce raccontare tutta un’altra storia.

La ragione è semplice: bisognerebbe ammettere troppi errori con una onestà intellettuale che non è propria della politica.

a.b.