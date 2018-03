Valutazioni dirigenti Regione, altri sindacati protestano: «pronti ricorsi per ribaltare voti»

ABRUZZO. Dirigenti della Giunta regionale sul piede di guerra per le basse valutazioni relative alle indennità di risultato 2015, voce che riconosciuta dal contratto come salario accessorio.

In una nota le segretarie regionali funzione pubblica della Cgil, Rita Candeloro, Cisl, Vincenzo Traniello, Uil, Pino De Angelis, si uniscono alle contestazioni già raccontate ieri da PrimaDaNoi.it del sindacato dirigenti Direr, guidato da Silvana De Paolis, e hanno annunciato ricorsi per impugnare il lavoro dell'organo di valutazione che determina l'assegnazione di somme minori.

«I dirigenti stanno preparando le loro opposizioni e sono determinati ad andare fino in fondo per avere il giusto riconoscimento del loro merito e del lavoro fatto», confermano le sigle sindacali.

«Il meccanismo della valutazione può e deve diventare un modo per rendere più efficace, con il controllo dei cittadini e delle associazioni di categoria, la pubblica amministrazione ed in tal senso si sta muovendo la riforma Madia, ma in Regione Abruzzo c'è ancora molta strada da fare - spiegano i sindacalisti che nei giorni scorsi avevano parlato di personale nel caos.

Le organizzazioni sindacali, per la prima volta compatti, hanno criticato duramente le valutazioni «notificate ai dirigenti della Giunta Regionale con le schede relative all'anno 2015».

Come già spiegato dal Direr non sono state gradite le valutazioni per il 2015 che contengono punteggi numerici assai bassi, specie se confrontate con la media degli anni passati, che appaiono dovuti ad un diverso metro di giudizio proposto dall'OIV che ha portato i Direttori a rimodulare al ribasso le schede già in precedenza compilate.

Secondo i sindacati, all'atto della valutazione, invece di vedere premiato il merito e l'abnegazione, la dirigenza si è sentita «vessata e disprezzata nella professionalità, peraltro sempre riconosciuta in passato».





Le organizzazioni sindacali assicurano di essere sempre state sensibili e pronte a valutare seri progetti di riforma per migliorare i servizi «ma quello che ci viene prospettato sono solo riforme di facciata, tagli lineari ed indiscriminati della spesa e della dotazione di personale. È indispensabile una vera e moderna riorganizzazione delle strutture che consenta una ridistribuzione delle risorse in relazione alle effettive necessità per gli obiettivi strategici da realizzare».

«Le relazioni sindacali sono state improntate, da questa Amministrazione regionale», continua la nota, «ad un metodo caotico e contraddittorio, senza un’analisi delle criticità attuali, senza una visione organica e strategia del futuro della Regione, del ruolo e delle funzioni da svolgere in un’ottica di riforma del sistema di governo del territorio. Non è così che si porrà in essere quel cambio di passo che tutti si aspettano dal Governo regionale. E’ necessario fermare un percorso che inestimabili danni può produrre all’assetto dell’Ente, in termini di efficienza e di miglioramento dei servizi ai cittadini».