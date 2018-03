Megalò 2, il progettista Merlino: «folle rinunciare a 400 posti di lavoro»

CHIETI. «Non ci saranno l’hotel con sale banchetti, il parco acquatico di notevoli dimensioni, le sale convegno: sono tutte bugie per esasperare ingiustamente i toni».

Lo studio di progettazione Merlino alla vigilia del comitato Via smentisce le ricostruzione degli oppositori che domani saranno presenti a L’Aquila per far sentire il proprio no e sostiene che «in una situazione di crisi spaventosa è assurdo che vengono presi di mira iniziative imprenditoriali che possono generare posti di lavoro».

Domani il comitato regionale sarà chiamato a rilasciare o negare, rispetto alla realizzazione di una ennesima struttura di grande distribuzione con annesso complesso alberghiero in un’area a rischio esondazione.

La Confcommercio ha organizzato un presidio di protesta cui parteciperanno moltissimi operatori del commercio e del turismo abruzzesi che convergeranno da Chieti, Pescara, Teramo e L’Aquila per dire no ad un altro ipermercato in un bacino di esondazione che crea rischi ambientali.

E mentre lo studio di progettazione punta l’attenzione sui posti di lavoro che si creeranno, i rappresentanti del settore commerciale ricordano che l’Abruzzo è già la regione europea con più alta densità di grande distribuzione e la Provincia di Chieti supererebbe paradossalmente quella di Milano per superficie di ipermercati per abitante.





Secondo lo studio Merlino rinunciare «a 400 posti di lavoro con la priorità di impiegare giovani collegati prevalentemente alle famiglie che hanno visto i propri familiari espulsi dal mondo produttivo è qualche cosa di assurdo e di inconcepibile».

Al Comitato VIA lo studio ha presentato una soluzione edilizia in riduzione a quanto già autorizzato.

«Siamo stati bloccati in modo illegittimo per anni, ora basta se la soluzione in riduzione non viene accettata andremo avanti con quanto già autorizzato. Le Associazioni di categoria ed ambientaliste facessero il loro lavoro per rilanciare il commercio e la vivibilità nella città».

Lo studio Merlino sostiene che contro il progetto ci sia un «accanimento» nei confronti di un progetto approvato che ha visto la realizzazione di tutte le infrastrutture e standard ceduti già al Comune di Chieti. Difendiamo la nostra città da coloro che vogliono renderla sempre più povera e che utilizzano informazioni false e tendenziose e che non sono neanche capaci di leggere le carte».

Il progetto prevede la realizzazione di sette edifici commerciali tutti a piano unico.

L’edificio “B-1” sarà destinato alla esposizione e vendita di prodotti per il bricolage ed arredo casa (superficie coperta di 6.000 metri quadrati). L’edificio “B-2” ospiterà invece quattro esercizi commerciali di diverso taglio e destinazione, del settore non alimentare. Ha una superficie coperta totale di 4.498,77 metri quadrati ed una superficie edilizia di 5978,77 metri quadrati articolata in un piano terra destinato all’esposizione e vendita dei prodotti, oltre agli spazi funzionali quali magazzini e servizi per i dipendenti.

L’edificio “B-3”ospita altri sette esercizi commerciali con una superficie di 6.294,77 mq. L’edificio “B-4”destinato alla esposizione e vendita di prodotti per lo sport ed il tempo libero (4.800 mq).

L’edificio “C” prevede un Hotel su nove livelli per un’altezza massima di 27,75 metri e presenta una superficie coperta di mq 1668,90. Il piano terra ospita, oltre alla hall-reception, due sale ristorante ed un ampio bar con i relativi spazi funzionali quali cucine, magazzini e servizi igienici per il pubblico.

Gli altri piani ospitano le camere da letto di diverso taglio e tipologia, con i relativi servizi igienici, per un totale di 16 camere a piano.

«Quel che è accaduto in Abruzzo l’inverno scorso – dichiara invece Nicoletta Di Francesco, presidente del WWF Chieti Pescara - avrebbe dovuto insegnarci che il principio di precauzione deve necessariamente guidare ogni scelta e ogni autorizzazione. Dopo gli eventi nefasti la magistratura interviene a posteriori e giustamente indaga alla ricerca dei colpevoli. Gli organismi politici e tecnici della pubblica amministrazione hanno invece un altro compito: sta a loro decidere prima che venga compiuto un potenziale danno con la saggezza del buon padre di famiglia che si preoccupa in primo luogo dell’interesse della intera collettività».

Secondo l’avvocato Francesco Paolo Febbo, invece, «il parere positivo a suo tempo rilasciato dall'Autorità dei Bacini è stato annullato in autotutela e, nonostante l’impugnazione della ditta interessata, tale revoca non è stata né annullata giudizialmente né revocata in autotutela. Si deve dunque ritenere mancante e inattuata la relativa prescrizione impartita dal Comitato Via al progetto di Megalò 2. Pertanto, la valutazione oggi richiesta, che si suppone in continuità con il primo progetto, dovrà concludersi necessariamente con una decisione negativa».

«DOV’E’ DI PRIMIO?»





«Sono inaccettabili le parole dell’ing. Merlino all’indomani della nostra presa di posizione sul progetto denominato Megalò2», replica il Movimento 5 Stelle. «Nessun accanimento, solo buon senso. La città di Chieti è più antica di Roma e tentare di far credere che il suo sviluppo economico e il superamento della crisi dipendano dall’apertura dell’ennesimo centro commerciale è assurdo, avvilente e senza alcuna visione».

«L’apertura del Centro Commerciale Megalò ha già bruciato l’economia di centinaia di piccole attività dell’area Chieti-Pescara» continua Sara Marcozzi «e che un rapporto di Legambiente ha inserito l’edificio fra i 10 più pericolosi d’Italia».

La sua realizzazione, infatti, è stata autorizzata solo grazie alla costruzione di una nuova arginatura sul fiume Pescara alta 10 metri.

«L’esperienza del passato non è servita. Ora ci dicono che il nuovo centro commerciale dovrebbe sorgere all’interno della stessa di Megalò, quella che aveva la naturale funzione di cassa di espansione del fiume in caso di piena. Siamo all’assurdo».

«Dov’è il sindaco Di Primio?» si domandano Argenio e D’Arcangelo. «In campagna elettorale ricordiamo prese di posizione in favore degli esercenti. Candidati consiglieri comunali che vaneggiavano di parcheggi a pagamento all’interno dell’area del Centro Commerciale i cui proventi avrebbero dovuto finanziare investimenti nel centro storico. Dove sono finiti questi intenti?»







ANCHE FORZA ITALIA DICE NO

Anche Forza Italia dice ‘no’ alla realizzazione del centro Megalò 2, «sul quale pesa come un macigno il parere negativo espresso dal Segretario dell’Autorità di Bacino in quanto in netto contrasto con la normativa del Piano stralcio di difesa ambientale».

Inoltre, secondo Lorenzo Sospiri «il rinvio di appena sette giorni dell’esame del fascicolo da parte della Commissione di Via regionale, dal 16 marzo a domano, 23 marzo, sembra voler agevolare il proponente, convalidando l’atto di vendita tra la uscente Sirec Srl e la Sile Costruzioni Srl» e non ricorrerebbero le condizioni di esame come ‘progetto realizzato o in corso di realizzazione’, come richiamato nel fascicolo, visto che il nuovo centro commerciale Megalò 2 «non è stato ancora realizzato, né risulta essere stato aperto il cantiere».

Le tre osservazioni sono state presentate personalmente dal capogruppo Sospiri al Dipartimento delle Opere Pubbliche – Commissione di Valutazione Ambientale.