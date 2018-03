Sparò contro il direttore della motorizzazione: arrestato a Londra

TERAMO. E’ stato arrestato alcuni giorni fa a Londra, due giorni fa estradato in Italia e oggi interrogato a Roma nel carcere di Rebibbia. Si è però avvalso della facoltà di non rispondere, Doriano Mancinelli, il 36enne di Silvi comparso davanti al gip del Tribunale di Roma per l'interrogatorio di garanzia che si è svolto per rogatoria, a Londra, città in cui qualche giorno fa è stato arrestato nell'inchiesta sull'agguato, del giugno scorso, al direttore della Motorizzazione civile di Chieti, Nino Mario Presutti.

Nei prossimi giorni l'uomo, accusato di tentato omicidio, sarà probabilmente trasferito nel carcere Castrogno di Teramo.

L'agguato a Presutti risale alla mattina dell'8 giugno dello scorso anno ed avvenne a Silvi, dove risiede, poco dopo essere uscito di casa per andare a lavoro.

La portiera dell'auto sulla quale viaggiava fu raggiunta da un proiettile esploso da un uomo a bordo di una moto che la Procura di Teramo ritiene fosse Mancinelli.





L'arresto di Mancinelli, dopo lunghe indagini, è stato chiesto dal pm Greta Aloisi.

Mancinelli, due figli, aveva fatto il trasportatore per qualche tempo, poi nel 2014 si ea candidato alle elezioni a Silvi nelle file di una lista che sosteneva il sindaco Comignani. Da ottobre scorso si era trasferito a Londra sostenendo che fosse per motivi di lavoro.

Secondo gli indizi degli investigatori è lui la persona che sparò ma i motivi non sono ancora chiari e non è stato difficile individuarlo e arrestarlo. Avrebbe già trascorso più di una settimana in un carcere londinese prima di essere estradato.

Mancinelli ora dovrà difendersi dall’accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto si è appreso gli investigatori avrebbero avuto diversi spunti da alcuni testimoni del fatto mentre il resto è arrivato dalle immagini di una telecamera della zona che avrebbero ritratto l’uomo in sella ad uno scooter rubato il giorno prima a Pescara e con il volto coperto da un casco integrale.





L’agguato avvenne alle 7.40 dell’8 giugno dell’anno scorso.

Nino Mario Presutti, 57enne direttore della Motorizzazione di Chieti, originario dell’Aquila e residente a Silvi, uscì come sempre dalla sua abitazione di Silvi, salì sulla sua Toyota e si diresse verso la statale 16, direzione Chieti. Ma quel giorno percorse meno di 500 metri: uno Scarabeo 125 con a bordo un uomo con un casco integrale nero, che evidentemente lo stava aspettando appostato nelle vicinanze, si affiancò all'auto, dalla parte del guidatore. L'uomo tirò fuori una pistola, probabilmente un'automatica calibro 9, ed esplose un colpo. Il proiettile, fortunatamente, non raggiunse Presutti: si conficcò nella carrozzeria, causando anche la rottura del vetro del finestrino. Lo scooterista non tentò di sparare un secondo colpo, ma accelerò e scappò.

Il motorino venne ritrovato qualche ora dopo abbandonato sul ciglio della strada.



Presutti ha sempre detto agli investigatori di non aver mai ricevuto minacce nè per questioni di lavoro nè per questioni personali. Subito dopo i fatti e per qualche mese la prefettura gli assegnò una vigilanza particolare per tutti i suoi spostamenti. Servizio revocato di recente.