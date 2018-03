 Decreto terremoto, 8 comuni abruzzesi restano fuori dal cratere

ABRUZZO. È terminato nella notte tra giovedì e venerdì in Commissione Ambiente della Camera l'esame del decreto terremoto.

Il presidente della Commissione Ermete Realacci (Pd) esulta per l’approvazione del suo emendamento che prevede che tutta la quota dello Stato dell'8x1000 sarà destinata, a partire dal 24 agosto e per 10 anni, alla ricostruzione e al restauro dei beni culturali distrutti o danneggiati dal sisma. Si tratta di circa 150/200 milioni l'anno che garantiranno una fonte certa e sicura di finanziamenti, due miliardi in dieci anni. Una proposta che sin dall'inizio ha incontrato il parere favorevole anche del Ministro Franceschini.

«Insieme ai colleghi abruzzesi», ha spiegato il capogruppo di Area popolare in commissione Bilancio alla Camera, Paolo Tancredi, «siamo riusciti a migliorare tanto il provvedimento, certi che c'è ancora altro su cui intervenire. Non possiamo considerare il decreto esaustivo, ma sicuramente si tratta di un primo importante passo.

ALLARGATO CRATERE SISMICO MA C’E’ CHI RESTA FUORI

Innanzitutto è stato allargato il cratere sismico ad altri nove comuni: Castelcastagna, Colledara, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Fano Adriano, nel teramano, Barete, Pizzoli e Cagnano Amiterno in provincia de L'Aquila e Farindola nel pescarese.

Quasi tutti i comuni danneggiati in Provincia dell'Aquila entrano dunque nel cratere e si unisce tutta l'Alta Valle dell'Aterno.

Restano però ancora fuori alcuni comuni delle province di L’Aquila (Arischia), Pescara (Catignano, Civitella Casanova, Penne), e di Teramo (Basciano, Penna Sant'Andrea, Cermignano, Cellino Attanasio) che hanno subito fortissimi danni e che dovrebbero poter usufruire delle misure agevolative previste dal decreto.

Il più arrabbiato in queste ore è il sindaco di Penne, Mario Semproni, che ammette: «sono amareggiato, deluso e preoccupato. Il presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, ci ha preso in giro, a partire dal 20 gennaio scorso, quando mi chiese aiuto per Farindola e i comuni dell'area vestina in quelle ore isolati dalla neve». Il sindaco a questo punto si augura che entrò lunedì, il Governo possa ripensarci.

«Per noi, ora», spiega il primo cittadino, «si apre la fase difficile e dobbiamo contare solo sulle nostre forze. Il Governo ci ha negato anche il rimborso delle spese sostenute dal Comune per la macchina dei soccorsi impegnati nell'hotel di Farindola e nelle operazioni di aiuto alle popolazioni in difficoltà, circa 350 mila euro, spesi per l'acquisto di carburante, vitto e alloggio. Ci ha negato anche la ricostruzione delle scuole danneggiate (Giardini e Marconi), ci sono 800 studenti rimasti senza classi, il mancato sostegno alle imprese artigiane e agricole che hanno perso tutto. Inviterei, infine, la senatrice Pezzopane e il presidente Luciano D'Alfonso a non utilizzare toni trionfalistici: a Penne - conclude Semproni - abbiamo perso tutto, ma nessuno se ne è accorto».

AIUTI ALLE IMPRESE

Grazie ad un altro emendamento a prima firma Tancredi per i territori entro il cratere sono stati equiparati i danni dall'emergenza maltempo a quelli dovuti al terremoto.

«Ritengo inoltre di grande importanza - spiega il parlamentare abruzzese - l'annuncio fatto dal Governo, in sede di commissione, dell'avvio di una procedura di notifica all'Ue per istituire una zona franca nel cratere che si poggerebbe su esenzione fiscale ed esenzione contributiva per aziende e professionisti, comprese le aziende che prenderanno la residenza nella zona per i prossimi tre anni; naturalmente questo provvedimento è sottoposto alla regole del de minimis e cioè con un massimo di 200 mila euro l'anno per azienda. Insisteremo molto su questa norma perché rappresenterebbe la vera misura anti spopolamento».

Tra le misure introdotte nel provvedimento anche la copertura delle spese per i sottoservizi dei Comuni del Cratere 2009 e l'anticipazione dei contributi per i lavori di ricostruzione salva imprese e artigiani, l'estensione del bonus Sud alle aziende del cratere.

L'emendamento riconosce alle imprese dei territori colpiti dal terremoto nell'Italia centrale il danno indiretto, vale a dire la perdita di fatturato delle imprese rispetto alle medie abituali dopo gli eventi sismici.

I PARCHI

Sono state approvate anche due proposte sul Parco dei Monti Sibillini e il Gran Sasso - Monti della Laga. Al comma 1, lettera A e' stata introdotta infatti una disposizione da applicare anche agli enti parco nazionali il cui territorio e' compreso in tutto o in parte nei Comuni colpiti. Riguarda comandi o distacchi, ovvero l'assunzione di personale con contratti a tempo determinato nei limiti di un contingente massimo di 15 unita'. Soddisfatto il presidente del parco nazionale dei Monti Sibillini Oliviero Olivieri: «Fa piacere che l'audizione in commissione di qualche settimana fa abbia portato a questo risultato. Siamo stati ascoltati e le nostre istanze recepite dai parlamentari presenti. Era un'esigenza avvertita da tutti, perche' effettivamente gli effetti del sisma hanno riguardato anche l'area protetta».

«E' un passo importante per le nostre comunita' - commenta Tommaso Navarra, presidente del parco nazionale Gran Sasso - Monti della Laga - dopo decenni infatti il parco si rafforza nel suo organico e potra' meglio rispondere alle sfide imposte dalla ricostruzione».

LE INDAGINI SULLA VULNERABILITA’ SISMICA

Approvati anche due emendamenti del Movimento 5 Stelle, entrambi a prima firma Gianluca Vacca. Il primo prevede indagini sulla vulnerabilità sismica in tutte le scuole italiane situate delle zone a maggior rischio sismico (1 e 2). L'elemento davvero di rilievo è rappresentato dal fatto che il decreto del governo inizialmente prevedeva tali controlli solo per le scuole situate all'interno del Cratere: «noi siamo riusciti a farli estendere all'intero territorio nazionale», ha spiegato Vacca. Le tempistiche sono precise di azione: le indagini dovranno essere svolte entro giugno 2018. Il secondo emendamento Vacca pone l'obbligo di pubblicazione dei risultati delle indagini sul sito dell'istituzione scolastica.

ANCORA TANTO DA FARE

«C'è ancora molto da fare e da migliorare negli interventi per favorire la ricostruzione e, soprattutto, il futuro dei cittadini e delle attività di questi territori», ha detto il deputato di Forza Italia, Fabrizio Di Stefano. «Il governo è immobile e inerte, non si possono abbandonare intere comunità»

Ora il decreto va alla Camera e poi in Senato.