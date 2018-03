Refezione scolastica Sulmona, denuncia a Procura, Corte dei Conti e Anac

SULMONA. Il consigliere comunale del movimento politico Sulmona Bene in Comune, Alessandro Lucci, ha presentato un esposto alla magistratura, alla Corte dei Conti e all’Autorità anticorruzione (Anac), per chiedere chiarimenti sulla gestione (presente e passata) del servizio di refezione scolastica nel Comune di Sulmona.

«E’ un’azione alla quale non avremmo voluto arrivare, ma quando la politica non dà risposte sulla trasparenza e la legittimità degli atti sulla gestione della Cosa Pubblica, non resta che rivolgersi alle autorità competenti», spiega Lucci.

Nell’esposto si spiega che a due anni e mezzo dalla scadenza della gara d’appalto, nonostante

precise linee di indirizzo, ed «una serie di atti amministrativi di dubbia legittimità»,

la comunità starebbe perdendo i benefici dell’unica gara espletata nel 2010.

Lucci si riferisce in particolare all’erogazione di 300 pasti gratuiti settimanali per i meno abbienti ma anche alla consegna degli avanzi al canile municipale e l’organizzazione di due incontri annuali con scopi informativi e divulgativi.

Il presunto buco amministrativo e contrattuale del primo semestre del 2015, viene poi “sanato” a partire da ottobre dello stesso anno, ricostruisce Lucci nell’esposto, «quando il Comune in regime di cottimo fiduciario assegna con cinque determine consecutive della durata di 4 giorni ciascuna, il servizio di refezione alla stessa Coselp».





A fine ottobre viene quindi dato seguito ad una procedura di gara negoziata d’appalto per la durata di due mesi e un importo di euro 158.436,05, alla quale risponde la sola Coselp, che così continua a gestire il servizio fino a dicembre 2015.

Una nuova gara, sempre con procedura negoziata d’appalto, viene esperita il 16 dicembre 2015 della durata, anche questa, di pochi mesi (tre in particolare, fino al 31 marzo 2016) e il 5/01/2016 viene sottoscritto, sempre dalla Coselp (anche stavolta unica ad aver risposto), il verbale di esecuzione anticipata.

Alla scadenza dell’appalto viene quindi effettuata un’ennesima proroga fino al 31/05/2016, «come si evince dal contratto postumo», segnala Lucci, «redatto il 20/09/2016 (n° 4594). Della procedura di gara d’appalto europea (così come dei 300 pasti gratuiti settimanali) non si ha traccia neanche nell’ennesima procedura negoziata d’appalto (n° 4601) relativa, anche questa, ad un periodo di tre mesi (ottobre-dicembre 2016). Anche questa prorogata con delibera del 28 gennaio 2017, fino a maggio 2017 (non sono state fornite anche in questo caso le carte relative al contratto di proroga e la relativa determina)».

Il consigliere chiede dunque alla giustizia ordinaria e a quella contabile di valutare se ci siano state violazioni di legge in merito alla trasparenza amministrativa, legittimità contrattuali, legittimità di procedure di appalto, dann patrimoniali all’ente in virtù delle condizioni peggiorative verificatesi negli anni successivi alla scadenza della gara originaria