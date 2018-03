Consorzio Bonifica Aterno Sagittario, tre esposti del Cospa

OFENA. Il Cospa Abruzzo, associazione autonoma a tutela degli interessi di allevatori e agricoltori con sede a Ofena diretta da Dino Rossi, sta valutando un ricorso alla commissione tributaria per la tassa sulla bonifica da 118 euro ad ettaro del Consorzio di Bonifica Aterno Sagittario.

C’è poi in dirittura d’arrivo anche una denuncia alla Procura della Repubblica per le tubazioni in cemento amianto e i rischi legati ad un eventuale inquinamento dell’acqua destinata ai campi coltivati.

Ma Rossi ha intenzione di presentare anche un esposto alla Corte dei Conti per la centralina idroelettrica nel comune di Raiano, costata un miliardo di vecchie lire mai entrata in funzione per cavilli burocratici: «avrebbe potuto fruttare introiti per il consorzio senza gravare sui consorziati e sulla spesa pubblica».

«I costi per pagare la bonifica», denuncia Rossi, «hanno superato ogni limite, basti pensare che nel comprensorio di Bagno e Paganica (AQ), dove l’acqua oltre ad essere razionata è anche inquinata da salmonella, la tassa sulla bonifica arriva a costare 118 euro ettaro su tutta le culture in atto. Non tutte le culture necessitano di essere irrigate, come grano, orzo, ma poco importa al consorzio che ogni anno batte cassa, quest’anno con sei mesi in anticipo».

Nella zona di Ofena e Capestrano il salasso è ancora più forte: «per ogni ettaro», spiega Rossi, «si arriva fino a 170 euro, anche su terreni incolti da oltre 50 anni».





Il responsabile del Cospa si lancia poi in un calcolo analitico per dimostrare quanto in realtà alla fine il lavoro renda assolutamente pochissimo. Rossi prende ad esempio un ettaro di terreno coltivato ad orzo: «mediamente produce 45 quintali per un ricavo di 15 euro al quintale. Dunque il ricavo totale è di 675 euro. Ma a questo si devono togliere le spese per la lavorazione del terreno, aratura, ricallatura e semina per un costo 500 euro l’ettaro. C’è da aggiungere anche la trebbiatura per un costo di 5 euro al quintale prodotto pari a 225 euro. Quindi, le spese totali per ettaro ammontano a 725 euro per ettaro senza contare le spese di fertilizzanti. A conti fatti, il contadino o il proprietario terriero per coltivare un campo ad orzo o grano ci rimette 50 euro di tasca propria, a questo si aggiunge la tassa sulla bonifica».

Ma il Cospa si sofferma anche sulle tubazioni di cinquant’anni in cemento amianto: «mai nessuno ha provveduto allo smantellamento e ad una vera e propria bonifica, ma si pretendono contributi fuori dalla norma. Inoltre, l’acqua è anche razionata: quattro ore al giorno, con una pressione che arriva in certi punti a 0,5 atmosfere. In gran parte della valle del comprensorio della piana di Ofena e Capestrano sono state istallate prese di acqua mai utilizzate, perché poste in zone sterili».