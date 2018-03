Edicola a fuoco, Chieti città violenta?

CHIETI. La scorsa notte un incendio ha completamente distrutto un'edicola di giornali che si trova in centro, nella zona dell'ex ospedale Pediatrico.

Sull'episodio non vi sono ancora certezze sulle cause e non si può ancora escludere che le fiamme siano state appiccate da qualcuno. Il rogo è scoppiato intorno alle 4, sono in corso indagini da parte dei carabinieri. L’episodio però ha creato apprensione per la sicurezza in città teatro di episodi di violenza negli ultimi tempi.



Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, proprio pe rquesto ha scritto al prefetto di Chieti, Antonio Corona, «perché nella veste di massima autorità in tema di ordine pubblico e sicurezza, individui, in aggiunta alle azioni già disposte e concordate con gli organi preposti, azioni ancora più incisive per neutralizzare il susseguirsi di episodi delittuosi che si stanno registrando in città».





«Gli episodi di violenza degli ultimi mesi non possono essere sottovalutati e catalogati come 'fenomeni normali'- di Di Primio. Mi riferisco, in particolare, agli eventi violenti registrati nella parte bassa della città, dall'omicidio Di Marco, all'accoltellamento del Cipressi - ai sospetti incendi di auto allo Scalo e di edicole in pieno centro, all'elevato numero, per la nostra città, di reati predatori, solo per citare gli ultimi, il furto in abitazione di viale Amendola e la rapina presso il bar Di Meo a Filippone. Fatti, questi, che si aggiungono alla mai domata piaga dello spaccio e ad altri fenomeni meno rilevanti quali l'accattonaggio molesto o quello dei parcheggiatori abusivi e venditori di merce contraffatta».

«Sono certo - conclude Di Primio - che il Prefetto e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e di Polizia stanno facendo tutto quanto è necessario, anche e nonostante la scarsezza di mezzi e personale cui il comparto sicurezza di questo Paese è stato ridotto da poco lungimiranti Governi - prosegue Di Primio -, così come sono certo che è sempre più necessaria una stretta collaborazione tra le istituzioni anche in materia di sicurezza urbana. Per questo garantendo la piena disponibilità e collaborazione del Comune, ovvero della Polizia Locale, per quanto nei limiti che la legge disegna e nelle forme che i mezzi a disposizione ci consentono, ho chiesto al Prefetto di convocare una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ove trattare le questioni che riguardano la mia città».