Pulizia tombini, la spesa ‘pazza’ di Attiva: 10 mila euro al mese per un mezzo in affitto

PESCARA. Circa diecimila euro al mese sborsati dal Comune di Pescara per permettere alla Attiva Spa di utilizzare in affitto un mezzo autospurgo privato per la presunta pulizia dei tombini.

È l’ultima spesa emersa dai conti di Attiva e Comune e che ora Forza Italia chiederà di discutere nel corso della Commissione Affari Generali per capire l’utilità e competenza di tale iniziativa, e soprattutto chi è che paga effettivamente, ovvero se è il Comune oppure la Attiva, facendo comunque ricadere tale salasso sulla Tari, ovvero sulle tasche dei pescaresi.

Dopo gli ultimi episodi di allagamento della città in seguito al maltempo, sembra che l’assessore ai Lavori pubblici abbia espresso il proprio disappunto in quanto, stando agli uffici tecnici, parte della responsabilità di quegli allagamenti era da imputare alla mancata pulizia di tombini e caditoie.

Così Attiva avrebbe deciso di far partire una capillare opera di pulizia dei tombini, ma a spese dei cittadini di Pescara, come spiega il capogruppo di Fi, Marcello Antonelli.

Ovvero: per tale opera occorre un mezzo autospurgo che Attiva non ha nel proprio parco mezzi, e quindi la società, alla data del 13 febbraio, ha chiesto alcuni preventivi ad aziende private, accettando quindi l’affitto di un mezzo alla modica cifra di 100 euro per ogni ora di utilizzo, con una spesa media di 400 euro al giorno, ovvero circa 10mila euro mensili.

«Peccato che non si sia capito chi dovrebbe pagare tale somma, ovvero se il Comune o la Attiva che poi farà ricadere la copertura della spesa sulla Tari pagata dai cittadini, il che sarebbe un’ingiustizia», spiega Antonelli.

Non solo: Forza Italia non capisce quale sia il senso di tale operazione perché se la pulizia dei tombini rientra tra le attività strategiche di Attiva, allora per la stessa società, che è una Spa, sarebbe molto più conveniente acquistare un mezzo autospurgo o prenderlo in leasing, comunque fare un investimento stabile, anziché prenderlo a noleggio con un costo spaventoso, anche perché tale attività dovrebbe essere costante e continua per essere realmente efficace.





«Se invece tale attività non è ritenuta strategica», continua Antonelli, «allora non si comprende perché se ne stia occupando Attiva, anche perché a oggi non abbiamo capito se il problema stia nei tombini o nella rete che è di competenza di Aca non di Attiva, men che meno del Comune di Pescara».

Da qui la decisione di Antonelli di portare all’esame della Commissione Statuto e Affari Generali per capire chi, all’interno di Attiva, ha dato mandato di portare avanti «un’operazione scellerata», sotto il profilo amministrativo e operativo, assumendosene anche le responsabilità finanziarie, ossia chi ha deciso.

«Inoltre vogliamo anche sapere», continua Antonelli, «se sono confermate le voci secondo cui dai primi interventi sarebbe già emerso che non sono i tombini a essere sporchi, ma è la rete dei sottoservizi, gestita da Aca, a presentare diverse rotture della linea e ostruzioni della stessa, spesso causata anche dalle radici degli alberi, il che renderebbe l’attività in corso ulteriormente inutile e finanziariamente dannosa, visto che c’è ben poco da pulire nelle caditoie. E a questo punto vogliamo capire anche chi coprirà i costi sostenuti sino a oggi».







DEL VECCHIO: «TUTTO NELLA NORMA»

«Evidentemente chi ha sollevato il problema confidando in uno scandalo, ha ben poca esperienza in tema di manutenzione cittadina, pur essendo stato classe dirigente. Se nei cinque anni di amministrazione l'avesse fatta, avrebbe di certo saputo che la spesa di 90 euro al giorno (che è quella sostenuta da Attiva per l'affitto del mezzo e l'onorario delle due necessarie unità di personale per manovrarlo), non sono poi una cifra esorbitante, considerata pure la priorità dell'azione richiesta dal Consiglio Comunale e avallata da tutti i consiglieri, nessuno escluso», spiega il vicesindaco Enzo Del Vecchio, «una priorità talmente alta che il Consiglio ha deciso di destinare delle risorse, oltre 100.000 euro all'acquisto di un mezzo dedicato alla manutenzione di alcuni tombini posti in zone critiche, zone caratterizzate non solo dalla presenza di foglie e materiale che ostruisce i sottoservizi, ma anche da conformazioni dei luoghi tali da rendere difficoltoso il deflusso delle acque senza un aiuto. Non basta, siccome tale priorità era unanimemente sentita dal Consiglio e risultava talmente alta anche fra gli scranni dell'opposizione, abbiamo deciso di agire subito e non rimanere inerti in attesa che arrivi il mezzo, un mezzo che Attiva sta provvedendo ad acquistare e che peraltro prevederà anche l'assunzione di due unità di personale per manovrarlo, questo attingendo dalle graduatorie o dal personale da reintegrare. E' per questa ragione che Attiva ha provveduto a effettuare il lavoro: perché la manutenzione cominciasse da subito. Se dobbiamo ritenere scandaloso l'impiego tempestivo di risorse per evitare danni alla comunità e alla città, evidentemente facciamo un mestiere totalmente diverso da quello che fa chi ieri governava e oggi ci critica».