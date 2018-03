«La casa di cura Villa Serena ignora le regole contrattuali»

ABRUZZO. Da mesi l'Ugl chiede che per tutti i dipendenti della struttura sanitaria Villa Serena venga correttamente applicato il contratto nazionale di lavoro per quel che riguarda banca ore, conteggio ferie e monte ore, mansioni diverse da quelle retribuite.

Negli incontri richiesti ed ottenuti, in realtà, svela il sindacato, si sono avute solo rassicurazioni circa la risoluzione delle problematiche che sono rimaste lettera morta «con l’unico scopo di far trascorrere tempo senza che si addivenisse ad alcuna soluzione».

Nella cessione del ramo d'azienda dalla casa di Cura S Camilla 86 lavoratori sono stati acquisiti dalla clinica Villa Serena, l 'Ugl non firmo' il verbale suscitando anche perplessità di qualche sigla sindacale. In realtà le rappresentanze sindacali UGL chiedevano che al personale ausiliario assunto con contratto part time a 18 ore, si potesse aumentare di qualche ulteriore ora, soprattutto perché nella maggior parte dei casi si trattava di persone unico sostentamento per la famiglia.

«La nostra richiesta allora non venne accettata», ricorda il segretario generale Gianna De Amicis.

Nel tempo a seconda dell’ esigenza della Clinica sono stati concessi aumenti di ore ma solo per tempo determinato.

«Un episodio grave», racconta ancora De Amicis, «è accaduto nel mese di gennaio 2017, quando Villa Serena ha deciso di assumere nuovi ausiliari a tempo indeterminato, a tempo pieno, contravvenendo anche alla normativa vigente che, prevede in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, di trasformare prima i contratti part time esistenti, e poi eventualmente procedere alle ulteriori assunzioni. L'azienda da noi sollecitata a procedere alla trasformazione immediata degli ausiliari part time già in forza ad oggi anche alla luce di una diffida inviata dal legale ha continuato ad ignorare le nostre sacrosante richieste».

Dunque si sta valutando anche la proclamazione di uno stato di agitazione: «le nostre richieste inascoltate saranno valutate nelle sedi preposte», chiude il segretario generale.